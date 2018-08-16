Что такое влагомер и как его выбрать

Ни одна сфера производства не обходится без влагомеров. Измерительные приборы активно применяют в сельском хозяйстве, строительстве, нефтеперерабатывающей, деревоперерабатывающей, химической промышленности и проч. Уникального прибора, который использовался бы во всех отраслях, еще не создали. Именно поэтому влагомеры и классифицируют по назначению. В этом материале рассмотрим влагомеры зерна и сена, поговорим об их технических характеристиках, критериях выбора.

Влагомер – это измерительный прибор, который с максимальной точностью определяет количество влаги в том или другом материале. Если говорить об аппаратах для зерна, их используют на всех этапах сборки, просушки и хранения урожая. Для чего это нужно? Если количество влаги в зерновых культурах не соответствует норме, тогда оно начинает прорастать. Возможно, это также приведет к его самосогреванию и самовозгоранию. Кроме того, активно развиваются бактерии и микроорганизмы, которые негативно сказываются на хлебопекарских свойствах муки. Для сельскохозяйственного производства – это недопустимо и влечет за собой большие материальные потери. В этом и заключается польза измерительных устройств для зерновых культур.

Аппараты второго типа предназначены для контроля влажности сена. Измерять можно сено как в рассыпчатом, так и прессованном виде. Для рассыпчатого сена используют пластиковую емкость. Также применяют этот аппарат при хранении кормов для домашних животных. Отличается он небольшими размерами и отменными эксплуатационными свойствами. Купить влагомер для сена можно в магазинах, предоставляющих строительную технику, специализированное оборудование. Помимо этого, существуют компании, деятельность которых заключается в производстве измерительных приборов. Кроме того, поискать аппарат можно и в интернет-магазинах.

Перед покупкой агрегата следует обращать внимание на его диапазон и точность измерений. Некоторые модели предоставляет более достоверные результаты, а другие – с существенными отклонениями. Поэтому приобретать товар нужно у ответственного и авторитетного производителя. В идеале для точных исследований нужно иметь два влагомера.

Еще одним важным условием является шаг аппарата. У точных и качественных устройств этот показатель составляет не менее 1%.

И, конечно, лучше покупать влагомеры со встроенной памятью. Таким образом, сохранятся все результаты исследований. Кроме того, пользователь может самостоятельно вносить дополнительную информацию или поправки.