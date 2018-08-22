Компания «Данила-Мастер» – качественное изготовление памятников

Компания «Даниила-Мастер» предоставляет широчайший спектр услуг. Среди них выделяется изготовление памятников, как приоритетное направление деятельности. Эта организация давно является крупнейшим и авторитетнейшим представителем данного вида деятельности в России и укрепляет свою безупречную репутацию с самого начала деятельности в далеком 1997 году в городе Ярославле.

Объемы и «география» работы компании расширяются с каждым годом, охватывая множество федеральных округов как путем оптовых поставок, так и напрямую через офисы. Одним из городов, в котором работает представительство данной фирмы, является Самара.

Материалы изготовления

Материалом для памятников служит лучший в России карельский гранит, обладающий отличными декоративными и физико-механическими свойствами. В процессе работы специалисты компании отбирают только лучшие образцы камня, на всех этапах производства они проходят самый строгий контроль и наблюдение, чтобы исключить из производственной цепочки возможные недостатки.

Что получает клиент компании

Гарантию выгодной цены, которую удается получить путем исключения из процесса производства ненужных посредников, а еще активной политикой по снижению цен, акциями и постоянными распродажами.

Великолепное качество обработки, которое достигается путем использования самых передовых и уникальных образцов европейского оборудования. Особый способ полировки карельского гранита без использования «химии» позволит сохранить памятник для усопшего родственника как можно более новым и ухоженным на самый долгий срок. Гарантия компании составляет как минимум 25 лет безупречного состояния конструкции.

Большой каталог, найдется товар на вкус самого взыскательного покупателя. Сегодня в нем насчитывается 300 различных моделей. Можно заказать как свой макет – компания сделает эту услугу бесплатно, так и выбрать скромный, но очень красивый и достойный вариант из представленных на сайте https://smr.danila-master.ru в случае срочной необходимости. Все памятники обладают большой вариативностью по форме изготовления (прямоугольные, фигурные, авторские резные). Срок изготовления модели – от 1 до 3-х месяцев.

А еще по просьбе клиента профессиональные художники компании возьмутся в сжатые сроки и на высоком уровне оформить все необходимые декоративные детали.

Компания «Данила-Мастер» предоставит своих специалистов для установки памятника на специальное заводское бетонное основание, что гарантирует прочность и долговечность конструкции.

В своей работе специалисты фирмы применяют новейшие разработки, не забывая секреты старых мастеров, они гарантируют клиентам, что будут учтены и реализованы все требования касательно:

высочайшего качества изделий на всероссийском уровне;

лучших материалов оформления;

чуткости и понимания желаний и потребностей клиента;

всегда безукоризненного и первоклассного обслуживания на всех этапах работы.

Обратившись в эту компанию, любой человек сможет получить нужную услугу и приобрести товар высочайшего качества.