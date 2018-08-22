Изготовление шкафов-купе на заказ частным мастером

  • Ильдар Саитов
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    • Мечтаете о красивом и эргономичном шкафе-купе для спальни или прихожей. Обращайтесь к частному мастеру, реализующему любые проекты в максимально сжатые сроки.

    Все виды шкафов-купе – от встроенных до угловых моделей

    От мечты о новом шкафе-купе до реализации ваших идей всего один шаг – достаточно позвонить мастеру и оформить заказ. Специалист выполнит весь комплекс работ:

    1. Разработает дизайн-проект, учитывая ваши пожелания и предлагая новые решения.
    2. Изготовит мебель.
    3. Установит шкаф-купе.

    Преимущество обращения в небольшую компанию, где с вами будет работать частный мастер в том, что вы взаимодействуете с одним человеком. Судите сами, уже на стадии замеров к вам выедет специалист, непосредственно занятый в процессе изготовления мебели, прекрасно разбирающийся в новых технологиях и имеющий большой опыт. Вы обсудите с ним все детали и совместно создадите идеальный проект.

    Заказчикам доступны любые шкафы:

    • встроенные – хороший вариант для экономии полезного пространства и использования ниш;
    • корпусные – изготавливаются в строгом соответствии с проектом, технология позволяет создавать мебель для любых помещений, в том числе комнат с нестандартной планировкой;
    • угловые – еще один прекрасный вариант для рационального использования пространства.

    Заказывайте шкафы-купе в Самаре у частного мастера, сотрудничайте непосредственно с тем человеком, который будет отвечать за весь процесс изготовления мебели, гарантируя высокое качество работы.

    Секреты частного мастера, создающего отличные шкафы-купе

    Компания, ссылка на которую размещена выше, использует в работе современные технологии и материалы, что и позволяет создавать практичную, качественную и красивую мебель.

    Решения, используемые компанией:

    • качественные листы ДСП с высокими экологическими свойствами;
    • разработка проектов с применением современных программ;
    • изготовление элементов мебели на новейших станках с ЧПУ;
    • надежные алюминиевые системы;
    • проверенные способы оформления мебели и пр.

    В основе долгой службы шкафа-купе лежит качественная фурнитура, отвечающая за открытие и закрытие створок. Частный мастер использует фурнитуру от известных и надежных производителей.

    Оформляя заказ, вы можете рассчитывать на реализацию любых идей. Хотите встроить шкаф-купе в арку или угол гостиной? Нет проблем. Желаете стилизовать мебель с учетом дизайна интерьера? Специалист предложит соответствующее оформление, разработав подходящий проект.

    Доверяйте исполнителям с опытом. Выбирая мастера, знакомьтесь с портфолио выполненных работ, это поможет составить мнение о возможностях и уровне специалиста.

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