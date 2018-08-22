Изготовление шкафов-купе на заказ частным мастером

Мечтаете о красивом и эргономичном шкафе-купе для спальни или прихожей. Обращайтесь к частному мастеру, реализующему любые проекты в максимально сжатые сроки.
Все виды шкафов-купе – от встроенных до угловых моделей
От мечты о новом шкафе-купе до реализации ваших идей всего один шаг – достаточно позвонить мастеру и оформить заказ. Специалист выполнит весь комплекс работ:
- Разработает дизайн-проект, учитывая ваши пожелания и предлагая новые решения.
- Изготовит мебель.
- Установит шкаф-купе.
Преимущество обращения в небольшую компанию, где с вами будет работать частный мастер в том, что вы взаимодействуете с одним человеком. Судите сами, уже на стадии замеров к вам выедет специалист, непосредственно занятый в процессе изготовления мебели, прекрасно разбирающийся в новых технологиях и имеющий большой опыт. Вы обсудите с ним все детали и совместно создадите идеальный проект.
Заказчикам доступны любые шкафы:
- встроенные – хороший вариант для экономии полезного пространства и использования ниш;
- корпусные – изготавливаются в строгом соответствии с проектом, технология позволяет создавать мебель для любых помещений, в том числе комнат с нестандартной планировкой;
- угловые – еще один прекрасный вариант для рационального использования пространства.
Заказывайте шкафы-купе в Самаре у частного мастера, сотрудничайте непосредственно с тем человеком, который будет отвечать за весь процесс изготовления мебели, гарантируя высокое качество работы.
Секреты частного мастера, создающего отличные шкафы-купе
Компания, ссылка на которую размещена выше, использует в работе современные технологии и материалы, что и позволяет создавать практичную, качественную и красивую мебель.
Решения, используемые компанией:
- качественные листы ДСП с высокими экологическими свойствами;
- разработка проектов с применением современных программ;
- изготовление элементов мебели на новейших станках с ЧПУ;
- надежные алюминиевые системы;
- проверенные способы оформления мебели и пр.
В основе долгой службы шкафа-купе лежит качественная фурнитура, отвечающая за открытие и закрытие створок. Частный мастер использует фурнитуру от известных и надежных производителей.
Оформляя заказ, вы можете рассчитывать на реализацию любых идей. Хотите встроить шкаф-купе в арку или угол гостиной? Нет проблем. Желаете стилизовать мебель с учетом дизайна интерьера? Специалист предложит соответствующее оформление, разработав подходящий проект.
Доверяйте исполнителям с опытом. Выбирая мастера, знакомьтесь с портфолио выполненных работ, это поможет составить мнение о возможностях и уровне специалиста.