Изготовление шкафов-купе на заказ частным мастером

Мечтаете о красивом и эргономичном шкафе-купе для спальни или прихожей. Обращайтесь к частному мастеру, реализующему любые проекты в максимально сжатые сроки.

Все виды шкафов-купе – от встроенных до угловых моделей

От мечты о новом шкафе-купе до реализации ваших идей всего один шаг – достаточно позвонить мастеру и оформить заказ. Специалист выполнит весь комплекс работ:

Разработает дизайн-проект, учитывая ваши пожелания и предлагая новые решения. Изготовит мебель. Установит шкаф-купе.

Преимущество обращения в небольшую компанию, где с вами будет работать частный мастер в том, что вы взаимодействуете с одним человеком. Судите сами, уже на стадии замеров к вам выедет специалист, непосредственно занятый в процессе изготовления мебели, прекрасно разбирающийся в новых технологиях и имеющий большой опыт. Вы обсудите с ним все детали и совместно создадите идеальный проект.

Заказчикам доступны любые шкафы:

встроенные – хороший вариант для экономии полезного пространства и использования ниш;

корпусные – изготавливаются в строгом соответствии с проектом, технология позволяет создавать мебель для любых помещений, в том числе комнат с нестандартной планировкой;

угловые – еще один прекрасный вариант для рационального использования пространства.

Заказывайте шкафы-купе в Самаре у частного мастера, сотрудничайте непосредственно с тем человеком, который будет отвечать за весь процесс изготовления мебели, гарантируя высокое качество работы.

Секреты частного мастера, создающего отличные шкафы-купе

Компания, ссылка на которую размещена выше, использует в работе современные технологии и материалы, что и позволяет создавать практичную, качественную и красивую мебель.

Решения, используемые компанией:

качественные листы ДСП с высокими экологическими свойствами;

разработка проектов с применением современных программ;

изготовление элементов мебели на новейших станках с ЧПУ;

надежные алюминиевые системы;

проверенные способы оформления мебели и пр.

В основе долгой службы шкафа-купе лежит качественная фурнитура, отвечающая за открытие и закрытие створок. Частный мастер использует фурнитуру от известных и надежных производителей.

Оформляя заказ, вы можете рассчитывать на реализацию любых идей. Хотите встроить шкаф-купе в арку или угол гостиной? Нет проблем. Желаете стилизовать мебель с учетом дизайна интерьера? Специалист предложит соответствующее оформление, разработав подходящий проект.

Доверяйте исполнителям с опытом. Выбирая мастера, знакомьтесь с портфолио выполненных работ, это поможет составить мнение о возможностях и уровне специалиста.