Как зарегистрировать ООО в Екатеринбурге

Открытие ООО – первый ответственный шаг на пути к своему делу. Сделать это можно самостоятельно или с помощью консалтинговых фирм, которые проводят регистрацию ООО под ключ в любом городе России. В статье мы рассмотрим оба варианта и узнаем, какой способ лучше.
Способы регистрации предприятия
Существуют два основных варианта оформления: самостоятельный и экспертный. В первом случае вам придется самим шаг за шагом соблюдать все правила данного процесса, посещая нужные инстанции. В случае обращения к экспертам, вам не придется сидеть в многочисленных очередях, поэтому результат не заставит вас долго ждать. Однако рассмотрим все преимущества и недостатки более подробно.
Начнем с первого, более дешевого, но трудозатратного метода.
Начинается все с самостоятельного заполнения заявления и подготовки требуемых бумаг для подачи в Федеральную налоговую службу. Далее вам необходимо оплатить госпошлину размером 4 000 рублей и услуги нотариуса, если не планируете посетить ИФНС лично.
Главное преимущество данного метода заключается в значительной экономии денежных средств. Однако при этом вы потеряете много времени, сил и нервов.
Второй вариант считается наиболее безопасным и эффективным.
Специалист подготовит и сдаст за вас в регистрирующие органы всю обязательную документацию. За эту работу вам требуется заплатить ему от 2 000 до 8 000 рублей, плюс оплата госпошлины и расходы на нотариуса.
Согласны, что это дорогой метод по сравнению с предыдущим, но плюсов здесь гораздо больше. Обращаясь в специализированные компании, вы:
- экономите свое время на подготовку и подачу документов;
- не общаетесь с налоговиками;
- не отвлекаетесь от работы и семьи;
- не проводите целые дни в очередях;
- получаете юридическую поддержку.
Как видите, преимуществ намного больше. К негативным последствиям такого обращения, помимо затрат, может стать только необходимость передачи паспортных данных.
Куда обращаться для регистрации юридического лица
Если в ближайшее время вы планируете открыть свой бизнес в Екатеринбурге, советуем обратить внимание на компанию «Оптима». Специалисты окажут оперативную квалифицированную помощь в открытии ООО или регистрации ИП, стоимость которых ниже ряда рыночных предложений. Также для своих клиентов эксперты предоставляют бесплатную юридическую и бухгалтерскую консультацию, где отвечают на популярные вопросы касаемых открытия предприятий:
- выбор подходящей системы налогообложения;
- подбор юридического адреса;
- заполнение регистрационных документов;
- формирование уставного капитала;
- разработка Устава фирмы.
Заказав услуги профессионального оформления ООО, вы получите готовую к плодотворной работе компанию вашей мечты.