Как зарегистрировать ООО в Екатеринбурге

  • Ильдар Саитов
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    • Открытие ООО – первый ответственный шаг на пути к своему делу. Сделать это можно самостоятельно или с помощью консалтинговых фирм, которые проводят регистрацию ООО под ключ в любом городе России. В статье мы рассмотрим оба варианта и узнаем, какой способ лучше.

    Способы регистрации предприятия

    Существуют два основных варианта оформления: самостоятельный и экспертный. В первом случае вам придется самим шаг за шагом соблюдать все правила данного процесса, посещая нужные инстанции. В случае обращения к экспертам, вам не придется сидеть в многочисленных очередях, поэтому результат не заставит вас долго ждать. Однако рассмотрим все преимущества и недостатки более подробно.

    Начнем с первого, более дешевого, но трудозатратного метода.

    Начинается все с самостоятельного заполнения заявления и подготовки требуемых бумаг для подачи в Федеральную налоговую службу. Далее вам необходимо оплатить госпошлину размером 4 000 рублей и услуги нотариуса, если не планируете посетить ИФНС лично.

    Главное преимущество данного метода заключается в значительной экономии денежных средств. Однако при этом вы потеряете много времени, сил и нервов.

    Второй вариант считается наиболее безопасным и эффективным.

    Специалист подготовит и сдаст за вас в регистрирующие органы всю обязательную документацию. За эту работу вам требуется заплатить ему от 2 000 до 8 000 рублей, плюс оплата госпошлины и расходы на нотариуса.

    Согласны, что это дорогой метод по сравнению с предыдущим, но плюсов здесь гораздо больше. Обращаясь в специализированные компании, вы:

    • экономите свое время на подготовку и подачу документов;
    • не общаетесь с налоговиками;
    • не отвлекаетесь от работы и семьи;
    • не проводите целые дни в очередях;
    • получаете юридическую поддержку.

    Как видите, преимуществ намного больше. К негативным последствиям такого обращения, помимо затрат, может стать только необходимость передачи паспортных данных.

    Куда обращаться для регистрации юридического лица

    Если в ближайшее время вы планируете открыть свой бизнес в Екатеринбурге, советуем обратить внимание на компанию «Оптима». Специалисты окажут оперативную квалифицированную помощь в открытии ООО или регистрации ИП, стоимость которых ниже ряда рыночных предложений. Также для своих клиентов эксперты предоставляют бесплатную юридическую и бухгалтерскую консультацию, где отвечают на популярные вопросы касаемых открытия предприятий:

    • выбор подходящей системы налогообложения;
    • подбор юридического адреса;
    • заполнение регистрационных документов;
    • формирование уставного капитала;
    • разработка Устава фирмы.

    Заказав услуги профессионального оформления ООО, вы получите готовую к плодотворной работе компанию вашей мечты.

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