Как зарегистрировать ООО в Екатеринбурге

Открытие ООО – первый ответственный шаг на пути к своему делу. Сделать это можно самостоятельно или с помощью консалтинговых фирм, которые проводят регистрацию ООО под ключ в любом городе России. В статье мы рассмотрим оба варианта и узнаем, какой способ лучше.

Способы регистрации предприятия

Существуют два основных варианта оформления: самостоятельный и экспертный. В первом случае вам придется самим шаг за шагом соблюдать все правила данного процесса, посещая нужные инстанции. В случае обращения к экспертам, вам не придется сидеть в многочисленных очередях, поэтому результат не заставит вас долго ждать. Однако рассмотрим все преимущества и недостатки более подробно.

Начнем с первого, более дешевого, но трудозатратного метода.

Начинается все с самостоятельного заполнения заявления и подготовки требуемых бумаг для подачи в Федеральную налоговую службу. Далее вам необходимо оплатить госпошлину размером 4 000 рублей и услуги нотариуса, если не планируете посетить ИФНС лично.

Главное преимущество данного метода заключается в значительной экономии денежных средств. Однако при этом вы потеряете много времени, сил и нервов.

Второй вариант считается наиболее безопасным и эффективным.

Специалист подготовит и сдаст за вас в регистрирующие органы всю обязательную документацию. За эту работу вам требуется заплатить ему от 2 000 до 8 000 рублей, плюс оплата госпошлины и расходы на нотариуса.

Согласны, что это дорогой метод по сравнению с предыдущим, но плюсов здесь гораздо больше. Обращаясь в специализированные компании, вы:

экономите свое время на подготовку и подачу документов;

не общаетесь с налоговиками;

не отвлекаетесь от работы и семьи;

не проводите целые дни в очередях;

получаете юридическую поддержку.

Как видите, преимуществ намного больше. К негативным последствиям такого обращения, помимо затрат, может стать только необходимость передачи паспортных данных.

Куда обращаться для регистрации юридического лица

Если в ближайшее время вы планируете открыть свой бизнес в Екатеринбурге, советуем обратить внимание на компанию «Оптима». Специалисты окажут оперативную квалифицированную помощь в открытии ООО или регистрации ИП, стоимость которых ниже ряда рыночных предложений. Также для своих клиентов эксперты предоставляют бесплатную юридическую и бухгалтерскую консультацию, где отвечают на популярные вопросы касаемых открытия предприятий:

выбор подходящей системы налогообложения;

подбор юридического адреса;

заполнение регистрационных документов;

формирование уставного капитала;

разработка Устава фирмы.

Заказав услуги профессионального оформления ООО, вы получите готовую к плодотворной работе компанию вашей мечты.