СК «Согласие»: отзывы, история, сегодняшний день

В России работает несколько крупных страховых компаний и устроиться работать в одну из них – мечта людей, которые хотят сделать успешную карьеру в этом бизнесе. К одной из таких компаний, безусловно, относится СК «Согласие» — один из крупнейших участников страхового рынка, стабильно входящий в топ-10 по основным финансовым показателям в своей отрасли. Расскажем об истории и деятельности этой компании.

Страховая компания «Согласие» появилось в далеком 1993 году и называлась «Интеррос-Согласие». В 1995 году в Сибири открылся первый региональный филиал «Согласия». Компания росла и развивалась несмотря на то, что в стране экономическая ситуация была нестабильной.

За прошедшие десять лет «Согласие» сильно прибавило по всем основным финансовым показателем и в 2012 году компания впервые вошла в российскую первую пятерку по размеру уставного капитала среди страховых организаций. Еще через год «Согласие» стало одной из пяти крупнейших компаний российского страхового рынка по уровню сборов страховой премии. Наконец важность компании «Согласие» для отрасли в 2015 году подтвердил Центральный банк, поместив «Согласие» в число системно значимых компаний.

Сегодня «Согласие» успешно работает как с физическими, так и с юридическими лицами и имеет лицензии на осуществление практически всех видов страховой деятельности. Компания сотрудничает с бизнесами самой разной направленности и предоставляет им надежную страховую защиту. Конечно же нельзя забывать и о миллионах частных клиентов, которые доверяют свое здоровье и имущество «Согласию». Неважно какие виды страховых услуг выбирает клиент, он всегда может быть полностью уверенным в том, что компания выплатит деньги по всем страховым случаям в полном объеме и не будет искать юридические лазейки для того чтобы отказать в выплате, так как деловая репутация для «Согласия» гораздо важнее сиюминутной выгоды.

Итак, мы видим, что компания очень крупная и респектабельная и работа в ней – это прекрасная возможность сделать очень успешную карьеру в сфере страхования. Более подробно с организацией можно ознакомиться на официальном сайте или почитав отзывы СК «Согласии» в интернете. В них можно узнать об условиях работы, карьерных перспективах, финансовой составляющей и о многом другом. Отзывы сотрудников о страховой компании Согласие несложно отыскать на специализированных сайтах.