Пластиковые окна в Самаре

Компания «Висла» в Уфе выполнит проекты по изготовлению пластиковых окон любого вида, сложности и назначения. Предложим инновационные решения и качество, подтвержденное многочисленными сертификатами, а также наградой «100 лучших товаров России».

Мы за взаимовыгодное сотрудничество

Сотрудничество с нашей стороны — непрекращающийся процесс совершенствования качества производимой продукции и увеличения уровня сервиса.

Быстро выполняем заказы

Проекты реализуем в сжатые сроки. Для этого располагаем внушительными производственными мощностями. Высокой скорости достигаем за счет автоматизированных линий, созданных из европейского оборудования.

Качество, подкрепленное гарантией

Подвергаем контролю каждый производственный этап. В работе соблюдаем немецкие стандарты.

Предложение уникальных проектов

Работаем не только по предложениям из каталогов. Предлагаем и необычные воплощения проектов. На нашем производстве можно изготовить окна необычного вида. Для выполнения эксклюзивных проектов практикуем передовые европейские технологии. Также наши профессионалы воплощают свое творческое мышление на производстве.

Обширный выбор предложений

На заказ возможно изготовить конструкции любого вида: раздвижные, наклонные, подъемные, универсальные модели, изделия из дерева и пластика, любого цвета, размера и формы. Работаем и над индивидуальными проектами заказчиков.

Нас выбирают по таким причинам:

Каждое звено производственного процесса отслеживается на предмет качества;

Высший уровень качества подтверждается сертификатами;

Достаточно опыта: на рынке с 2000 года;

Гарантийное обслуживание продолжается даже после завершения гарантии;

Индивидуально работаем с каждым заказчиком;

Обеспечиваем всестороннюю консультацию, помощь и поддержку на протяжении всего сотрудничества.

Предлагаем полный комплекс услуг

Кроме стандартных услуг по замерам, проектированию, доставке и монтажу оказываем и ряд дополнительных.

Климат-контроль

Создадим продукцию, которая позаботится о микроклимате в помещении. Особенно населенного детьми и людьми со слабой иммунной системой.

Вывоз мусора

Наши специалисты займутся демонтированным и строительным мусором, оставшимся после работ по установке.

Сервис

Оказываем помощь в обслуживании оконных систем, ремонте, а также реставрации старых (речь о деревянных конструкциях).