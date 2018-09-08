Штрафы за езду без ОСАГО

Действующая система штрафов за езду без страховки

Приобретая автомобиль, вы получаете не только средство быстрого и комфортного перемещения, но и источник повышенной опасности. Учитывая, что не всегда на дороге все зависит от вас, государство ввело обязательный вид страхования – ОСАГО. Он призван компенсировать ущерб пострадавшей при дорожно-транспортном происшествии стороне.

Для того, чтобы выполнить свои обязательства, ненужно ездить по Казани в поисках страховой компании. Можно сесть в любимое кресло, открыть ноутбук и зайти на наш сайт. Дешевое ОСАГО в Казани реально, если посетите наш портал StrahovkaRu. После заполнения нескольких форм, на ваш почтовый ящик придёт электронный полис ОСАГО, который необходимо распечатать. Как видите, нет ничего сложного. У вас на руках будет документ юридически равный полису на специальном бланке. Как видите, ОСАГО онлайн – это очень удобно.

Итак, давайте посмотрим, какая ответственность на сегодняшний момент грозит за отсутствие полиса:

Для тех, кто не признает страхование и считает это пустой тратой денег. Если вы сели за руль без оформления страховки, то будьте готовы отдать в казну государства 800 рублей. Для забывчивых водителей или тех, кто считает, что хранить полис дома надежнее. Если у вас есть действующий страховой полис, но вы его забыли дома, то вам придется лишиться 500 рублей, но также можно обойтись предупреждением. Поэтому признание своей вины и корректное общение с сотрудником ГИБДД, поможет вам обойтись лишь профилактической беседой. Для тех, кто купил ОСАГО один раз и на всю жизнь. В законе отсутствует понятие «просроченный полис», поэтому если вас поймали со страховкой, срок действия которой истек, то у вас есть шансы расстаться с 800 рублями. За езду вне периода использования. При оформлении полиса с периодом с апреля по сентябрь, вы не сможете пользоваться автомобилем в январе. Это нарушение обойдется в 500 рублей. Если вас забыли вписать в ОСАГО или по каким-то причинам не захотели, но вам очень надо совершить поездку, то следует приготовить 500 рублей. Именно на такую сумму будет выписан штраф.

Учитывая, что в законе нигде не прописана допустимая частота привлечения к ответственности за отсутствие страхового полиса, вам каждый раз, оказываясь в одной из перечисленных ситуаций, придется быть готовым к штрафу. В конечном счете, проще один раз оформить ОСАГО, чем каждый раз переживать, проезжая мимо инспектора ГИБДД.