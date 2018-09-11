Накрутка друзей и лайков в «Вконтакте»: как это делается и для чего это нужно

Социальные сети – это не только возможность общения с друзьями и обмена разной информацией, но и отличный инструмент развития бизнеса. Разные накрутки повышают эффективность профилей и групп.

Популярность аккаунта зависит от количества друзей

Для чего пользователи накручивают количество друзей в своем профиле? Ответ очевиден – это желание привлечь внимание как можно большего количества человек, повысить собственную самооценку и т.д.

Большое количество друзей вдохновляет на написание более интересных постов и в целом подбор яркого и качественного контента, формирует ответственное отношение к работе в социальной сети и т.д.

Быстрая накрутка друзей «Вконтакте» поможет привлечь интерес к своей странице в одной из самых популярных соцсетей с многомиллионной аудиторией. Выделиться на фоне такой конкуренции без использования дополнительных инструментов достаточно сложно. Накрутка легко решает проблему.

Все что нужно – это заказать услугу на специализированном сервисе. Существует несколько способов добавления друзей, все зависит от пожеланий заказчика:

стандартный набор – повышает рейтинг аккаунта и увеличивает активность;

подписка по определенным параметрам: возрасту, полу, статусу и пр.;

поиск друзей по географическому критерию (учитывается местонахождение пользователей).

Вы сами решаете, какие друзья будут подписаны на ваш профиль – студенты из вашего региона, пожилые люди со всей страны, пользователи среднего возраста с интересами в сфере спорта и т.д.

Как выполняется накрутка лайков в «Вконтакте»

Если вы хотите накрутить «Мне нравится» (лайки), воспользуйтесь услугами онлайн-сервиса. Принцип тот же, что и при подписке друзей – вы сами определяете параметры:

лайки от пользователей, проживающих в тех или иных регионах;

отметки «Мне нравится» на случайные посты;

лайки от пользователей определенного возраста, пола и т.д.

Можно заказать масштабную обработку всех постов, повышая рейтинг аккаунта. Услуга особенно актуальна для коммерческих групп, когда стоит задача расширить аудиторию и привлечь внимание к рекламируемому товару, услуге и пр. Пустые профили с небольшой активностью мало кого привлекают, даже если человек перешел в аккаунт с вашего сайта, его может оттолкнуть слишком низкий рейтинг страницы. Для этого и нужна накрутка лайков (как и подписчиков), создающая видимость высокой активности.

Постепенно страница может самостоятельно привлечь внимание большого количества пользователей, но на раннем этапе бизнес часто пользуется услугами специализированных сервисов, делающих из нового профиля в социальной сети мощный инструмент продаж.