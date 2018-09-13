Настенные часы – сочетание функциональности и стиля

Из прибора для простого отсчета времени настенные часы трансформировались в непременный атрибут любого интерьера. Они с хронометрической скрупулезностью выполняют свою прямую работу – показывают время, и служат украшением дома или офиса. Это отличный подарок друзьям, родственникам, коллегам. Привлекательная внешность, ультрасовременные технологии производства и маленькое энергопотребление обеспечат долговечность и стабильность эксплуатации.

Основные преимущества настенных часов

Всего один взгляд — и вы уже видите точное время.

Это яркий, красивый компонент декора, удачно дополняющий и оживляющий убранство комнаты.

Выражают темперамент и состояние владельца.

Привносят в жизнь положительные эмоции и теплоту.

Это всегда эффектный презент.

Они разделяются не только по экстерьеру, но и по таким факторам: тип индикации и механизма, и материал корпуса.

Типы индикации

Это разделение по видам отображения информации:

Стрелочные – это классический вариант, который может быть выполнен из современных материалов либо имитировать старину. Такая конструкция наиболее надежная. Их предпочитают любители антиквариата. В общепринятом понимании они ассоциируются с надежностью и престижем.

Цифровые – наиточнейшая вариация. Они обладают максимальной информативностью. Можно не думать – стоит всего лишь посмотреть на табло.

Гибридные – со смешанным воспроизведением данных. В них есть и стрелки и электронные цифры.

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По типу механизма есть следующие модификации

Механические – без вспомогательных элементов питания. Наиважнейшая деталь – раскручивающаяся пружина. Их обязательно нужно заводить. Обладают высочайшей точностью хода. Они издают размеренный звук, тиканье. Кварцевые – гибридный вариант с механическими деталями и кварцевым кристаллом, служащим в качестве источника энергии. Пару раз в год их следует синхронизировать с текущим временем. Электронные. Питание здесь может быть от батарейки, солнечной батареи или от бытовой электрической сети. Обычно имеют цифровой циферблат.

Материал изготовления корпуса

Наиболее распространенными являются — дерево, акрил, пластик и стекло.

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