Чат-боты – будущее больших данных

Такой бизнес-инструмент как чат-боты, появился уже достаточно давно. Но именно в тот момент, когда известные интернет-платформы предложили пользователям создавать чат-ботов самим, без участия высококвалифицированных программистов, об этом инструменте стали говорить как о революционном методе взаимодействия между компанией и ее клиентами. Мы расскажем, какое влияние оказали чат-боты на бизнес, и какое их ждет будущее. А том, нужны ли чат-боты бизнесу, вы можете прочитать в статье компании Флексби.

Чат-боты против мобильных приложений

Несмотря на то, что вслед за ростом популярности чат-ботов стали говорить о том, что в скором времени они вытеснят мобильные приложения, это слишком громкие прогнозы и с реальной тенденцией имеют мало общего. На самом же деле, сегодня чат-боты зачастую предлагают те же самые возможности, что и мобильные приложения. Различает эти два инструмента только интерфейс. При этом использование приложений во многих случаях по-прежнему более удобно.

Для того, чтобы чат-боты заняли свое место и укрепили позиции на рынке IT-технологий, их разработчикам нужно сконцентрироваться на главном: развитии искусственного интеллекта для усовершенствования функций имитации человека.

Обработка живого языка

До недавнего времени анализировать живой язык пользователя, который обращался в компанию с помощью чат-бота, было непросто. Проблема заключалась в том, что текст обращений, как правило, не имел четкой структуры, а логические цепочки были запутаны и не настолько очевидны, чтобы машина могла их определить. Это создавало особые трудности для взаимодействия, особенно в сфере юриспруденции.

Последние достижения в области анализа живого языка позволяют чат-ботам понимать живой текст обращения пользователей и давать на него корректный ответ.

Развитие искусственного интеллекта

Тенденция персонализации взаимоотношений между компанией и клиентом заставляет разработчиков развивать такие направления, как бизнес-аналитика и бизнес-интеллект. Таким образом, развитый искусственный интеллект может предсказывать цель обращения клиента и делать ему таргетированные предложения. Данная функция сегодня особенно популярна в модной индустрии, когда интернет-магазины одежды анализируют предпочтения пользователя и предлагают то, что ему могло бы понравиться.

Анализ взаимоотношений с клиентами

Помимо сбора данных, чат-боты также способны оценивать эмоциональный окрас текста обращения пользователя. Внедрив в функционал чат-бота подобный анализ, можно собрать данные о том, что пользователи думают о компании или о том продукте, который она производит. Таким образом, можно предупредить отток клиентов и оценить, насколько предложение отвечает требованиям потребителя.

Как мы видим, чат-боты находятся на начальной стадии развития, но уже несут колоссальную пользу компаниям и имеют огромный потенциал. Будущее чат-ботов предполагает расширение их функционала, которое приведет к тому, что пользователь уже не будет обращать внимания на то, с кем он ведет диалог: с человеком или машиной. Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, сегодня каждая компания должна обратить внимание на этот бизнес-инструмент и внедрить его в свои ежедневные процессы.