Как избавиться от наркотической ломки?

Систематический прием наркотиков оказывается причиной развития наркотической зависимости и требует комплексного и профессионального лечения (например здесь). Важное отличие любителя «покурить» от зависимого человека в том, что, если нет новой порции, спустя некоторое время после принятия дозы, у наркомана может возникнуть соответствующая ломка, некое физически мучительное состояние для него. Побороть ломку в домашних условиях практически нереально.

Относительно реакций, возникающих в организме, если нет наркотика, то содержание эндорфина в крови постепенно снижается, это и чревато болевыми ощущениями. Чем дольше без новой дозы, тем серьезнее проявляются симптомы. На данном этапе развития зависимости от наркотиков человеку не удается отказаться от употребления психо активных веществ. Кроме того, если он это сделает, то наверняка пострадает от абстинентного синдрома, либо же белой горячки.

Как определяется наркотическая ломка?

Для наркомана наркотические вещества крайне необходимы, точно, как еда и вода. Если делать большой перерыв между приемами, то спустя несколько часов начнутся первые симптомы абстинентного синдрома. Сколько может длиться перерыв – зависит от уровня наркотической зависимости. Порции наркотиков снимают болевые ощущения до новой ломки, в это время наркоман не может своими силами купировать симптоматику, поэтому нередко уходит в наркотический загул.

Относительно продолжительности абстинентного синдрома во время отказа от наркотиков, все зависит от состояния организма, по сути, это 4-14 дней. Понятное дело, что своими силами человек не способен пережить подобный период, в частности это касается «системных» наркоманов, у них даже абстиненция иногда длится до 1 месяца.

Абстинентный синдром крайне опасен, влияет на здоровье, его длительность серьезно изматывает организм, соответственно, побороть проблему без узкопрофильной поддержки не удастся. Более того, снятие ломки предусматривает лишь первый шаг на пути в борьбе с зависимостью, важно завершить целый терапевтический курс, который позволит не чувствовать тягу к наркотикам.

Выйти из абстинентного синдрома реально за относительно небольшое время, но тогда требуется профессиональная наркологическая помощь. С целью снять симптомы, доктор назначает капельницы, они первостепенно снимают симптомы, пополняют организм витаминами. Для отравленного от наркотиков токсинами тела медикаментозная помощь всегда в приоритете, точно, как и полноценная реабилитация в клинике!