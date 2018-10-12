История бренда UGG Australia: как угги стали популярной обувью

Угги – меховая обувь, которую в Австралии носят уже свыше ста лет. Изначально ее использовали пастухи, которым в течение дня приходилось преодолевать большие дистанции. Им нужна была комфортная обувь, в которой поддерживается оптимальная температура. Дизайн австралийцев не слишком волновал, удобство было на первом плане. В дальнейшем угги оценили летчики и другие люди, которым требовалось держать ноги в тепле.

Как появился бренд UGG Australia

Торговая марка появилась благодаря Брайану Смиту. В семидесятые он был известным виндсерфером. Удобная обувь ему понравилась, и он привез в Америку партию сапог, которые продавал. Бизнес быстро набрал обороты, и Смит основал фирму, которая позже станет известна во всем мире. В 1995 году бренд выкупила компания Deckers Outdoor Corporation. Обувь регулярно модернизировалась, появились оригинальные модели с различными украшениями, теперь угги официальный сайт предлагает в огромном ассортименте.

Отметим вклад в развитие бренда серфингиста Шейна Стедмана – именно тот создал оригинальный дизайн уггов. Он основал собственную компанию, но Deckers Outdoor Corporation наличие конкурента не понравилось, поэтому фирму Стедмана купили. Теперь угги пользуются огромной популярностью у звезд и регулярно появляются на показах мод.

Какими должны быть настоящие угги

Шьют такую обувь из мягкого и густого меха. Внутренняя часть сделана из натуральной овчины, снаружи – замшевое покрытие. Важен правильный подбор размера, если сапоги будут слишком свободными, ноги замерзнут. Подошва изготовлена из резины, не имеет каблука, гибкая и рифленая. В центральной части находится фирменный логотип. Его же размещают на стыке задника и пятки. Если подошва жесткая и не гнется – перед вами подделка. Отметим еще несколько важных деталей.

Если я увижу такую обувь с надписью Made in China – то куплю угги не задумываясь. Это интересный факт – уже много лет меховые сапоги производят на предприятиях в Китае и Вьетнаме.

Мех используется только натуральный овечий, если перед вами какой-то другой, обувь поддельная.

К уггам прилагаются карточки с советами по уходу, сделанные из бумаги кремового цвета.

Никаких посторонних запахов быть не должно.

Если вы не уверены в подлинности предлагаемого товара – обратите внимание на QR-код на этикетке. Отсканируйте его, это должно привести к открытию соответствующей страницы на официальном сайте.