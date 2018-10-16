Резка рулонного металла: выбор оборудования

Одним из видов получения заготовок из тонколистовой рулонной стали является продольно-поперечная разрезка рулона на специальном оборудовании. При поперечной резке рулон разрезается на листы, при продольной – распускается на металлические полосы – штрипсы. Современное оборудование для резки листового металла позволяет распускать его значительной толщины, добиваясь получать кромки отличного качества.

Оборудование для поперечной резки

Рулонный металлопрокат – исходный материал для последующего изготовления различных металлоизделий. Чтобы получить заготовки нужной длины, используется поперечная резка тонколистовой стали, упакованной в рулонах, на специальной линии. В ее составе.

Ножницы с наклонным ножом. Работают постоянно при включении конструкции. Правильно разматывающий механизм. Узел предохраняет лист от коробления до попадания его в ножницы. Принцип его действия заключается в следующем: металл подается на опору, центрируется роликами. Фотоэлементы и специально встроенные световые индикаторы контролируют правильность настройки оборудования. Управляющий механизм. Линия резки металла может быть автоматизированная или управляться оператором. Системе заранее задаются параметры процесса: размеры изготавливаемых заготовок, длина рулона. Продукцию представляет фирма Finprofile. Узел складывания заготовок. Укладка отрезанных деталей может производиться двумя способами: свободным падением под воздействием силы тяжести; передвижением в нужном направлении заготовки принудительным способом. Чтобы детали не застревали, угол наклона склиза делается не менее 26°. Валковая подача. Это универсальная и достаточно мягкая подача листа под ножницы, без ударов и сильных толчков, что предохраняет материал от порчи. Качество разки определяет точность механизма, который подает лист.

Оборудование для продольной разрезки рулона

Главная роль в процессе отводится специализированному оборудованию с дисковыми ножницами. Это может быть универсальный станок для продольно-поперечной резки металла или два отдельных вида оборудования.

Линия. Устанавливается на предприятиях с крупным или мелким производством. При подготовке к работе задаются ширина и длина полос после порезки. В состав оборудования включены: бункер, где хранится рулон; узел резки заготовок и комплект из валков для подачи листа. Станок для продольной резки. Оборудование выполняет все процессы автоматизированным способом. В его составе: транспортер или тележка на рельсах, устройство для предварительной обработки рулона, блок для продольного разрезания листа, барабан для наматывания заготовки, регулятор для выбора скорости движения, система для удаления ненужных рулонов.

Чтобы отрезанные листы имели высокое качество, необходимо приобрести точное оборудование у надежного изготовителя. Высокотехнологичное оборудование выпускает фирма Finprofile от компании Macring Group. Прежде чем заказать агрегат, стоит ознакомиться с товаром.

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