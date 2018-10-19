Nissan X-Trail: покоритель всех дорог

За ярким и модным дизайном прячется впечатляющий потенциал внедорожника. У Ниссан Икс Трейл достойная начинка, позволяющая с легкостью преодолеть любые расстояния. Работающий на инновациях, послушный на дорожном полотне общего пользования и в условиях бездорожья, авто будет предметом всецелого восхищения.

Непередаваемая атмосфера комфорта. Модель удачно сочетала фактуры, оттенки и формы, чем покоряет сердца всех автолюбителей. Сиденья первого ряда, оснащенные поясничной поддержкой, и следующий ряд сидений, дополненный опцией наклона спинки, подарят максимум комфорта для всех пассажиров.

Абсолютная уверенность на дорогах

Максимум инновационных решений позволит водителю взять полный контроль над дорогой любого типа. Автомобиль ведет себя уверенно на городских трассах, радуя экономичным расходом топлива, и всецело демонстрирует максимум возможностей там, где отсутствуют ограничения на скоростной режим и нет асфальта. Полноприводная система обеспечивает равномерное распределение крутящего момента по осям. В случае скольжения на дороге, автоматически активируется опция ESP.

Система управления шасси обеспечивает максимум управляемости и маневренности. В случае езды по неровной дороге со множеством извилистостей, активируется система гашения колебаний: водитель получает максимум комфорта за счет притормаживаний в необходимые моменты. Автомобиль самостоятельно управляет своей траекторией, за что отвечает система активного контроля.

Безусловный комфорт

Салон создавался по современным требованиям: центральная консоль обеспечивает интеллектуальное управление основными опциями, отделка выполнена практичными материалами, которые долго служат и не требуют особого ухода.

Снизит усталость от дороги и подарит наслаждение от поездки анатомическая форма кресел в сочетании с поддержкой поясничного отдела. Электрический обогрев стекла обеспечит идеальную видимость.

Увеличенный угол открытия пассажирских дверей дарит еще больше комфорта во время посадки. А неограниченный обзор получается благодаря панорамной крыше (доступна в некоторых комплектациях).

Инновации на службе безопасности

За активную безопасность в авто отвечает система распознавания объектов в момент езды задним ходом. О пересечении границ ряда оповещает ассистент, контролирующий езду. Опции «умная парковка» и отслеживания «слепых зон» исключают форс-мажоры при выполнении маневров.

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