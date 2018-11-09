Услуги денежных переводов в Самаре

Несмотря на популярность кредитов и займов, в России немало людей, которые избегают брать в долг у банка. Они планируют свои расходы, а для крупных покупок делают сбережения. Однако жизнь не так предсказуема, как многим хотелось бы: время от времени возникают ситуации, когда экстренно нужно собрать достаточно крупную сумму. В этом случае неоценимую поддержку оказывают друзья и родственники, которые готовы прислать деньги любым удобным для получателя способом.

Хорошо известные почтовые переводы и перевод с карты на карту имеют свои достоинства и недостатки. Проигрывают эти варианты чаще всего по скорости и стоимости. Поэтому полезно знать об альтернативах – финансовых инструментах, которые помогают быстро и недорого отправить деньги по России и за рубеж.

Наверняка вам знаком бренд «Золотая Корона». Система платежных сервисов предоставляет свои услуги по отправке денежных средств в 37 странах мира: общее число точек участников сервиса насчитывает свыше 61 000. Денежные переводы в Самаре отправить или получить наличными можно в 191 точке обслуживания: если посмотреть на карту на сайте «Золотой Короны» или в мобильном приложении «Денежные переводы» можно заметить, насколько удачно они расположены. Даже если у пользователя очень мало времени, ему не придется тратить его на поиски пункта обслуживания – почти наверняка ближайший находится в шаговой доступности.

Но если и этого недостаточно, можно отправлять и получать деньги с помощью «Золотой Короны» онлайн. С 2016 года эта услуга реализована на сайте и в приложении для мобильных устройств на платформах Android и iOS. Релиз продукта оказался настолько удачным, что уже в сентябре 2018 года число установок приложения достигло и превысило 2 миллиона.

Денежные переводы онлайн можно отправлять круглосуточно, так что просьба о финансовой помощи не заставит вас и ваших друзей ждать до утра: в течение одной-двух минут в мобильном приложении можно оформить трансферт, а сразу после подтверждения операции зачислить отправленные деньги на карту.

Онлайн переводы доступны к отправке держателям карт российских, казахстанских и белорусских банков, а зачислить перевод можно через приложение на карту, выданную любым банком России, Казахстана или Азербайджана. Для совершения операций в интернете подойдет карта, поддерживающая протокол 3D-Secure – уточнить, подходит ли ваша карта по данному параметру, можно в банке-эмитенте.

Тарифы денежных переводов через интернет сегодня наиболее выгодны:

Если валюта оплаты и валюта получения совпадают, тариф – 1% от суммы (минимум 50 рублей).

Если трансферт осуществляется с конвертацией по курсу системы, тариф – 0%.

Стоит добавить, что мобильное приложение удобно и для получателя, и для отправителя: здесь представлена объединенная история операций, персонализированы лимиты по отправке средств (отправитель может контролировать свои расходы и планировать их), транзакции можно повторять в одно касание или возвращать, если адресат решил свои финансовые проблемы самостоятельно. И это – далеко не полный перечень возможностей, которые представлены здесь.

Через Золотую Корону удобно отправлять денежные переводы в Самару, в другие российские города, в страны СНГ и дальнее зарубежье. Какое направление вы не выбрали бы, всегда это будет удобно и просто для вас и очень комфортно для получателя.