Арбуз: польза и вред

Арбуз – с детства всеми знакомое, излюбленное лакомство. Интересно то, что арбуз — это ягода и относится к семейству тыквенных. О его качествах было известно с давних времен. Очень ценился полосатый плод, своей полезностью, в Китае. Китайцы даже праздновали «День арбуза». В России эта вкусная ягода появилась в семнадцатом веке и стала популярна как десерт и как полезная для организма.

Что нужно учитывать при выборе арбуза?

Идеальное время для покупки полосатой ягоды — это август и сентябрь. Арбуз желательно приобретать в магазинах и специальных торговых точках. Нужно обходить стороной овощные развалы. Важно знать, что в России воспрещена придорожная торговля этими ягодами.

Бахчевые культуры очень быстро вбирает в себя вредоносные вещества и выхлопы автомобилей. По правилам торговли, плоды должны находиться в специальных лотках, под навесом, в разрешенном для продажи месте.

Как узнать, поспел арбуз или нет?

У зрелого плода хвостик должен быть сухим. О том, спелый арбуз или нет, подскажет цвет щечки. У зрелого плода щечка желтая или оранжевая. У молодого — белая. Корка созревшей тыквины, как правило, жесткая и блестящая. Если постучать по арбузу, звук будет легким и звонким, что говорит о зрелости плода.

Признаки арбуза с нитратами

Нужно помнить о том, что арбуз впитывает нитраты, поэтому может нанести урон здоровью человека. Есть простой способ определить присутствие нитратов. Нужно положить в воду ломтик арбуза. Если жидкость станет красной или розовой — это плохой плод.

От мякоти правильной ягоды вода только помутнеет. О наличии вредных примесей в арбузе указывают еще несколько признаков. Если содержимое на срезе зернистое — это «чистый» арбуз, его можно есть.

У плода, перекормленного удобрениями, мякоть гладкая. У плода с нитратами волокна желтые. Цвет содержимого – насыщенный красный с фиолетовым оттенком. Такая ягода может вызвать серьезное отравление.

Польза полосатой ягоды

Арбуз богат микроэлементами и минералами. В химический состав входят: витамины А, С, Е, Н, витамины группы В, кальций, калий, магний и много других полезных веществ.Чрезвычайно целебный этот плод тем, что обладает мочегонным действием, очищает организм, препятствует образованию камней, рекомендован при цистите .

Сок арбуза способен освобождать печень от токсинов. Это надо учитывать при затяжных заболеваниях печени и пищевых отравлениях. Поедать эту лакомую ягоду в больших количествах рекомендуется после лечения антибиотиками.

Очень полезен арбуз будущим и кормящим мамам. Содержащийся в тыквине витамин В9 благоприятно влияет на внутриутробное развитие малыша, улучшает лактацию у мамы. Железо помогает предотвратить анемию, которая часто случается у кормящих матерей. Но в поедании арбуза следует знать меру.

Употребление в пищу этой вкусной ягоды повышает сопротивляемость организма. А также тыквина рекомендуется для профилактики онкологических заболеваний.

Желающим похудеть — арбуз в помощь! Благодаря низкой калорийности, этой чудо-ягодой можно лакомиться, не опасаясь за свою фигуру. К тому же употребление тыквины способствует очищению организма и избавлению от лишних килограммов.

Арбуз — идеальное средство от плохого настроения. Достаточно одного-двух ломтиков этого полосатого плода и от хандры не останется следа.

Но в арбузе полезно не только сочное содержимое. В коре находятся те же целебные вещества, что и в мякоти, но в большем количестве. Арбузное семя — эффективное средство против паразитов.

В сезон арбузов милые дамы могут организовать для себя домашний SPA-салон. Существует много рецептов косметических средств, в состав которых входит сок или мякоть тыквины. Арбузные маски эффективно очищают, увлажняют и омолаживают кожу лица. Эта чудо-ягода настолько универсальна, что ее можно использовать для ухода за волосами.

Противопоказания

К сожалению, не всем разрешено насладиться сочной ягодой. Этот спелый, вкусный, полезный плод запрещен:

Гидронефрозе. Пиелонефрите . Панкреатите. Заболеваниях желудочно-кишечного тракта и метеоризме. При наличии в организме камней больших размеров. Аллергии. Сахарном диабете.

Теперь известно, чем арбуз полез организму и чем вреден. Главное, правильно выбирать тыквину. Употреблять в пищу, учитывая рекомендации и противопоказания. И тогда это арбузное лакомство принесет удовольствие и большую пользу здоровью.