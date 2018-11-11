Арбуз: польза и вред

Арбуз – с детства всеми знакомое, излюбленное лакомство. Интересно то, что арбуз — это ягода и относится к семейству тыквенных. О его качествах было известно с давних времен. Очень ценился полосатый плод, своей полезностью, в Китае. Китайцы даже праздновали «День арбуза». В России эта вкусная ягода появилась в семнадцатом веке и стала популярна как десерт и как полезная для организма.
Что нужно учитывать при выборе арбуза?
Идеальное время для покупки полосатой ягоды — это август и сентябрь. Арбуз желательно приобретать в магазинах и специальных торговых точках. Нужно обходить стороной овощные развалы. Важно знать, что в России воспрещена придорожная торговля этими ягодами.
Бахчевые культуры очень быстро вбирает в себя вредоносные вещества и выхлопы автомобилей. По правилам торговли, плоды должны находиться в специальных лотках, под навесом, в разрешенном для продажи месте.
Как узнать, поспел арбуз или нет?
У зрелого плода хвостик должен быть сухим. О том, спелый арбуз или нет, подскажет цвет щечки. У зрелого плода щечка желтая или оранжевая. У молодого — белая. Корка созревшей тыквины, как правило, жесткая и блестящая. Если постучать по арбузу, звук будет легким и звонким, что говорит о зрелости плода.
Признаки арбуза с нитратами
Нужно помнить о том, что арбуз впитывает нитраты, поэтому может нанести урон здоровью человека. Есть простой способ определить присутствие нитратов. Нужно положить в воду ломтик арбуза. Если жидкость станет красной или розовой — это плохой плод.
От мякоти правильной ягоды вода только помутнеет. О наличии вредных примесей в арбузе указывают еще несколько признаков. Если содержимое на срезе зернистое — это «чистый» арбуз, его можно есть.
У плода, перекормленного удобрениями, мякоть гладкая. У плода с нитратами волокна желтые. Цвет содержимого – насыщенный красный с фиолетовым оттенком. Такая ягода может вызвать серьезное отравление.
Польза полосатой ягоды
Арбуз богат микроэлементами и минералами. В химический состав входят: витамины А, С, Е, Н, витамины группы В, кальций, калий, магний и много других полезных веществ.Чрезвычайно целебный этот плод тем, что обладает мочегонным действием, очищает организм, препятствует образованию камней, рекомендован при цистите.
Сок арбуза способен освобождать печень от токсинов. Это надо учитывать при затяжных заболеваниях печени и пищевых отравлениях. Поедать эту лакомую ягоду в больших количествах рекомендуется после лечения антибиотиками.
Очень полезен арбуз будущим и кормящим мамам. Содержащийся в тыквине витамин В9 благоприятно влияет на внутриутробное развитие малыша, улучшает лактацию у мамы. Железо помогает предотвратить анемию, которая часто случается у кормящих матерей. Но в поедании арбуза следует знать меру.
Употребление в пищу этой вкусной ягоды повышает сопротивляемость организма. А также тыквина рекомендуется для профилактики онкологических заболеваний.
Желающим похудеть — арбуз в помощь! Благодаря низкой калорийности, этой чудо-ягодой можно лакомиться, не опасаясь за свою фигуру. К тому же употребление тыквины способствует очищению организма и избавлению от лишних килограммов.
Арбуз — идеальное средство от плохого настроения. Достаточно одного-двух ломтиков этого полосатого плода и от хандры не останется следа.
Но в арбузе полезно не только сочное содержимое. В коре находятся те же целебные вещества, что и в мякоти, но в большем количестве. Арбузное семя — эффективное средство против паразитов.
В сезон арбузов милые дамы могут организовать для себя домашний SPA-салон. Существует много рецептов косметических средств, в состав которых входит сок или мякоть тыквины. Арбузные маски эффективно очищают, увлажняют и омолаживают кожу лица. Эта чудо-ягода настолько универсальна, что ее можно использовать для ухода за волосами.
Противопоказания
К сожалению, не всем разрешено насладиться сочной ягодой. Этот спелый, вкусный, полезный плод запрещен:
- Гидронефрозе.
- Пиелонефрите.
- Панкреатите.
- Заболеваниях желудочно-кишечного тракта и метеоризме.
- При наличии в организме камней больших размеров.
- Аллергии.
- Сахарном диабете.
Теперь известно, чем арбуз полез организму и чем вреден. Главное, правильно выбирать тыквину. Употреблять в пищу, учитывая рекомендации и противопоказания. И тогда это арбузное лакомство принесет удовольствие и большую пользу здоровью.