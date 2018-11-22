Новый Ниссан Террано

Автомобиль Ниссан Террано 2018 года выпуска стал воплощением стиля, драйва, сочетающегося с комфортабельностью, практичностью и удобством. Авто ездит на 1,6- или двухлитровом моторе с отдачей 114 или 143 лошадиных сил. До сотни километров разгоняется за 10-12 секунд (зависит от комплектации). Расход топлива при езде по городу не превышает 9,3 литров, в смешанном цикле — не более 7,4 литров.Очередной бонус модели — вместительный багажный отсек (объем достигает 475 литров) с дополнительным скрытым отделением. Внушительный клиренс, в сочетании с хорошими показателями проходимости, позволяет преодолевать любые препятствия.

Особенности и характеристики автомобиля

Террано получил отличные внедорожные показатели благодаря инновациям и улучшенному дизайну. Автолюбителей порадуют такие плюсы:просторный и комфортабельный(эргономичный) салон, надежный кузов и стальная защита картера двигателя, современные системы безопасности, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, дистанционный запуск двигателя, полный привод All Mode 4х4.

Максимальный драйв

Авто демонстрирует отменную управляемость и в условиях городских трасс, и на бездорожье. Система All Mode 4х4 отвечает за грамотное распределение крутящего момента. Для этого предусмотрены отдельные режимы:

перевод мотора на экономичный режим работы на сухом и ровном дорожном полотне;

запуск внедорожной опции, управляющей авто на мокрых и сыпучих дорогах;

автоматическое перераспределение под езду на любых дорогах.

У Ниссан Террано также есть система ESP, отвечающая за устойчивость автомобиля на крутых виражах и повототах.

Продуманная вместительность

Багажное отделение оценят большие семьи и любители длительных поездок. Загрузка авто стала удобной благодаря: складыванию задних кресел, расширенному дверному проему, ровному полу при сложенных креслах, изменяемому объему багажника (475 литров можно увеличить до 1636 литров).

Внедорожник представлен в трех комплектациях и одной расширенной версии. Разница между ними заключается в кожаной отделке салона, подогреве сидений, наличии камеры заднего вида, системы навигации, бортового компьютера, парктроника, тонировки, противотуманных фар и других особенностей.

Чтобы купить новый Ниссан Террано 2018 , обращайтесь к официальному дилеру этого автобренда — в автосалон «АСТ-Моторс».