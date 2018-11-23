Ремонт и диагностика поломок стиральной машины: от засоров до замены деталей

В домашнем хозяйстве обойтись без стиральной машины очень сложно. Она первая помощница на пути к чистоте в доме и опрятному внешнему виду всех членов семьи. Если небольшие вещи можно постирать руками, то постельное белье и верхнюю одежду – нет. При поломке стиральной машины обращайтесь в сервисный центр http://stmremont.ru/remont-stiralnykh-mashin-khimki для диагностики и определения причин ее выхода из строя. Неприятности появляются неожиданно, поэтому предугадать их возникновение сложно. Это может быть как низкое качество проточной воды, так и нарушение правил эксплуатации.

С какими поломками чаще всего обращаются в СЦ

Соблюдение правил пользования стиральной машины – залог исправной работы, но от засоров никто не застрахован. С ними наиболее часто обращаются к мастерам. Засорение системы фильтрации может произойти по причине попадания забытых предметов из карманов одежды или по мере естественного накопления ворса, шерсти, волос с вещей в процессе стирок. Необходимо добраться до патрубка и прочистить его. Рекомендуется периодически проверять и фильтр насоса. Среди частых причин обращения в СЦ являются также:

отсутствие слива или подачи воды в систему;

сбой в режимах работы;

неисправность центрифуги;

повреждение сливного шланга;

течь воды из-под крышки;

сильные вибрации корпуса;

посторонние шумы при работе;

поломка насоса;

функциональные поломки (не закрывается крышка, не фиксируется замок безопасности);

поломка нагревательного элемента и др.

Ремонт или покупка новой стиральной машины – подведение итогов

При поломке бытовой техники не надо заранее паниковать. Диагностика поможет получить ответ на все вопросы. Рядовые неисправности в виде засоров фильтров и патрубков, замены деталей (насос, сальники подшипников, ремень привода двигателя, манжета люка) можно устранить без проблем при вызове мастера на дом. При сложных поломках потребуется транспортировка стиральной машины в сервисный центр.

Самым дорогостоящим ремонтом может оказаться замена платы электронного управления, которая отвечает за выбор программ стирки. Стоимость детали может достигать 50% новой стиральной машины. Соблюдение правил эксплуатации и качественный ремонт помогут продлить срок службы техники минимум на 6-12 месяцев. Решение о целесообразности технического обслуживания рассматривают индивидуально в каждом отдельном случае, что зависит от состояния стиральной машины, длительности ее работы и при необходимости наличия деталей для замены.