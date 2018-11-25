Что ждет систему здравоохранения в эпоху цифровых технологий

Благодаря переходу на IP-телефонию в Самаре стало легче вызвать неотложку. Вместо девяти линий звонки теперь поступают по цифровым каналам на 30 линий и обрабатывают их 15 диспетчеров. Кроме того, специальные программы позволяют отслеживать на видеоэкранах в онлайн-режиме местоположение бригад скорой помощи. Все это означает, что врачи к пациентам стали добираться быстрее.

Новая модель системы здравоохранения

Используя возможности цифровых технологий можно оперативно получать медицинские услуги, а также укреплять здоровье. Сейчас на просторах интернета найдется огромное количество информации о здоровом образе жизни и профилактике болезней. На любую тематику и возрастную группу. Значит, есть смысл преобразования системы по уходу за больными в систему укрепления здоровья.

Существующая система здравоохранения изживает себя, требует демонтажа. Заново стоит выстроить новую модель с учетом потребностей граждан. В систему охраны здоровья должны войти структуры, напрямую влияющие на качество жизни граждан:

сети аптек;

тренажерных и спортивных залов;

супермаркетов натуральных продуктов.

Среди сотрудников кроме медицинского персонала будут фитнес-инструкторы и тренеры по физической подготовке, повара и консультанты по правильному питанию. Сидя возле видеоэкрана можно будет просматривать мастер-классы и консультации. Такой подход увеличит процент людей, сознательно относящихся к собственному здоровью.

Новая система здравоохранения: вариант развития

Пройдет несколько лет, и работа даст плоды, новое поколение будет больше средств вкладывать в здоровье, а не на лечение заболеваний. Преобразования пойдут эволюционным путем, поэтому процесс этот будет долгим.

На первом этапе следует сэкономленные на неотложной помощи деньги вложить в программы ориентированные на поддержку здоровья и профилактику болезней.

На втором этапе, продолжительностью в 5-10 лет, программы корректируются, эффективно включаются в работу. Случаев госпитализаций становится меньше, часть заболеваний контролируется виртуально, отпадает необходимость в личном присутствии врача.

Пройдет 30 или 50 лет и станут наглядно видны плоды внедрения здорового образа жизни в сознание людей:

почти полное отсутствие ожирения и диабета второго типа;

исчезновение понятия «коронарная болезнь сердца»;

в больницы обращается небольшое число пациентов, в палатах пусто;

средства, выделяемые на лечение, перераспределяются на другие полезные людям программы.

Цифровые технологии дают нам больше возможностей. Использование их для улучшения качества жизни является сегодня главной задачей. Что касается системы здравоохранения, то здесь современные технологию играют большую роль для здоровья человечества.