Коррекция и окрашивание бровей

Коррекция и окрашивание бровей – это одна из наиболее востребованных салонных услуг на сегодняшний день. Мастера салона красоты «Прекрасный стиль» готовы провести для вас эту процедуру на высшем профессиональном уровне и по доступной цене.

Для чего делается коррекция бровей и их окрашивание?

Первое, на что мы обращаем внимание, глядя на человека – это его взгляд. Между тем, выразительный взгляд формируют правильные брови. Очень многое зависит от их формы и длины.

Брови способны передавать всю палитру человеческих эмоций – удивление, радость, гнев и другие. Кроме того, правильная форма бровей способствует повышению привлекательности. Напротив, их неправильный изгиб, длина или толщина могут сильно испортить внешность и придать лишний возраст.

Но далеко не все люди обладают красивыми бровями от природы. Большинство нуждается в их коррекции и визаже.

Кто-то до сих пор предпочитает заниматься своими бровями самостоятельно, в домашних условиях. Но учитывая доступные цены и многочисленные преимущества салонного сервиса, все больше девушек предпочитают профессиональную процедуру.

Почему лучше всего обратиться в салон красоты?

применение качественных инструментов и дорогой профессиональной косметики;

минимум возможных побочных эффектов;

ответственность за результат полностью лежит на мастере;

четкая и правильная форма, которая определяется с помощью специальных макетов;

яркий и стойкий цвет не смывается в течение 3-4 недель;

лицо становится выразительнее и привлекательнее;

форма бровей выглядит максимально естественно.

Процедура коррекции и окрашивания бровей от салона «Прекрасный стиль»

В нашем салоне работают профессиональные бровисты, которые прошли соответствующее обучение и регулярно совершенствуют свои навыки на разнообразных курсах и мастер-классах. Они с удовольствием подарят вашему взгляду глубину и выразительность.

У нас в салоне вы сможете:

полностью расслабиться в спокойной и приятной атмосфере;

не переживать за свою безопасность – все инструменты у нас проходят тщательную обработку, а косметика имеет сертификаты качества;

получить идеальную форму бровей, которая подчеркнет достоинства и грамотно обыграет любые нюансы вашей внешности;

провести коррекцию и окрашивание бровей по очень доступной стоимости;

записаться на необходимые вам день и время.

У вас остались дополнительные вопросы? Свяжитесь с нами по телефону +7 (846) 300-41-51!