Коррекция и окрашивание бровей

  • Ильдар Саитов
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    • Коррекция и окрашивание бровей – это одна из наиболее востребованных салонных услуг на сегодняшний день. Мастера салона красоты «Прекрасный стиль» готовы провести для вас эту процедуру на высшем профессиональном уровне и по доступной цене.

    Для чего делается коррекция бровей и их окрашивание?

    Первое, на что мы обращаем внимание, глядя на человека – это его взгляд. Между тем, выразительный взгляд формируют правильные брови. Очень многое зависит от их формы и длины.

    Брови способны передавать всю палитру человеческих эмоций – удивление, радость, гнев и другие. Кроме того, правильная форма бровей способствует повышению привлекательности. Напротив, их неправильный изгиб, длина или толщина могут сильно испортить внешность и придать лишний возраст.

    Но далеко не все люди обладают красивыми бровями от природы. Большинство нуждается в их коррекции и визаже.

    Кто-то до сих пор предпочитает заниматься своими бровями самостоятельно, в домашних условиях. Но учитывая доступные цены и многочисленные преимущества салонного сервиса, все больше девушек предпочитают профессиональную процедуру.

    Почему лучше всего обратиться в салон красоты?

    • применение качественных инструментов и дорогой профессиональной косметики;
    • минимум возможных побочных эффектов;
    • ответственность за результат полностью лежит на мастере;
    • четкая и правильная форма, которая определяется с помощью специальных макетов;
    • яркий и стойкий цвет не смывается в течение 3-4 недель;
    • лицо становится выразительнее и привлекательнее;
    • форма бровей выглядит максимально естественно.

    Процедура коррекции и окрашивания бровей от салона «Прекрасный стиль»

    В нашем салоне работают профессиональные бровисты, которые прошли соответствующее обучение и регулярно совершенствуют свои навыки на разнообразных курсах и мастер-классах. Они с удовольствием подарят вашему взгляду глубину и выразительность.

    У нас в салоне вы сможете:

    • полностью расслабиться в спокойной и приятной атмосфере;
    • не переживать за свою безопасность – все инструменты у нас проходят тщательную обработку, а косметика имеет сертификаты качества;
    • получить идеальную форму бровей, которая подчеркнет достоинства и грамотно обыграет любые нюансы вашей внешности;
    • провести коррекцию и окрашивание бровей по очень доступной стоимости;
    • записаться на необходимые вам день и время.

    У вас остались дополнительные вопросы? Свяжитесь с нами по телефону +7 (846) 300-41-51!

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