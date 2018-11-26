Коррекция и окрашивание бровей – это одна из наиболее востребованных салонных услуг на сегодняшний день. Мастера салона красоты «Прекрасный стиль» готовы провести для вас эту процедуру на высшем профессиональном уровне и по доступной цене.
Для чего делается коррекция бровей и их окрашивание?
Первое, на что мы обращаем внимание, глядя на человека – это его взгляд. Между тем, выразительный взгляд формируют правильные брови. Очень многое зависит от их формы и длины.
Брови способны передавать всю палитру человеческих эмоций – удивление, радость, гнев и другие. Кроме того, правильная форма бровей способствует повышению привлекательности. Напротив, их неправильный изгиб, длина или толщина могут сильно испортить внешность и придать лишний возраст.
Но далеко не все люди обладают красивыми бровями от природы. Большинство нуждается в их коррекции и визаже.
Кто-то до сих пор предпочитает заниматься своими бровями самостоятельно, в домашних условиях. Но учитывая доступные цены и многочисленные преимущества салонного сервиса, все больше девушек предпочитают профессиональную процедуру.
Почему лучше всего обратиться в салон красоты?
- применение качественных инструментов и дорогой профессиональной косметики;
- минимум возможных побочных эффектов;
- ответственность за результат полностью лежит на мастере;
- четкая и правильная форма, которая определяется с помощью специальных макетов;
- яркий и стойкий цвет не смывается в течение 3-4 недель;
- лицо становится выразительнее и привлекательнее;
- форма бровей выглядит максимально естественно.
Процедура коррекции и окрашивания бровей от салона «Прекрасный стиль»
В нашем салоне работают профессиональные бровисты, которые прошли соответствующее обучение и регулярно совершенствуют свои навыки на разнообразных курсах и мастер-классах. Они с удовольствием подарят вашему взгляду глубину и выразительность.
У нас в салоне вы сможете:
- полностью расслабиться в спокойной и приятной атмосфере;
- не переживать за свою безопасность – все инструменты у нас проходят тщательную обработку, а косметика имеет сертификаты качества;
- получить идеальную форму бровей, которая подчеркнет достоинства и грамотно обыграет любые нюансы вашей внешности;
- провести коррекцию и окрашивание бровей по очень доступной стоимости;
- записаться на необходимые вам день и время.
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