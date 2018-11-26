Стулья для дома от фабрики Кеннер

На кухне должно быть красиво, удобно и уютно. Когда для этого необходимо выбрать качественные и недорогие стулья, то следует обратить внимания на превосходную продукцию компании Кеннер.

На сегодняшний день большим спросом пользуются как металлические стулья, так и изделия, выполненные из дерева. Широкий ассортимент предлагаемых изделий позволяет подобрать интересные модели как для классического интерьера, так и для минимализма, high-tech, модерна.

Деревянные стулья

В коллекции «Кеннер» есть стулья с каркасной основой, выполненной из массива бука. Это влагостойкий, и самое важное – натуральный материал, отличающийся особой прочностью. Он не подвергается рассыханию и растрескиванию от температурных перепадов. Поверхность таких стульев надежно защищена специальными полиуретановыми лаками, которые предохраняют изделия от царапинок и прочих повреждений, и при этом безопасны.

Деревянные стулья выгодно отличаются следующими преимуществами:

удобная форма – спинка слегка изогнута и повторяет силуэт тела, обеспечивая поддержку усталой спине;

крепкая конструкция, срок службы которой исчисляется годами;

устойчивые ножки, которые не скользят по напольной поверхности;

мягкое сиденье.

Для использования деревянных стульев на кухне лучше подбирать модели с обивкой из эко-кожи. Для гостиной в качестве обивки подойдет мебельная рогожка, велюр, жаккард и другие мебельные ткани.

Стулья из металла

Металлические стулья Кеннер – это прочные и изящные изделия. Они не боятся воздействия воды и химических средств. Их можно мыть и протирать щеточкой без вреда для материала. Такие изделия способны без ущерба продолжительное время испытывать значительную нагрузку. Они не издают скрипящих звуков, не расшатываются и отличаются долговечностью, продолжительно сохраняя свой изначальный внешний облик.

Металлические стулья для кухни представлены в широком цветовом ассортименте и всегда выглядят очень стильно. Внешне они прекрасно подходят для стола, выполненного из стекла, пластика и любого другого материала с современным дизайнерским оформлением. По своим эргономическим свойствам они не хуже аналогов из дерева. Но при этом модели из металла более выгодны по цене и более прочны.

При выборе стула для кухни или гостиной обратите внимание на его размеры. В помещении и вокруг стола должно быть достаточно места, чтобы расположиться всем присутствующим и иметь возможность отодвинуть стул и выйти из-за стола.