Виды стульев: формы, дизайн, материалы изготовления

Какие стулья выбрать для домашнего интерьера. Чем отличаются разные виды мебели, на что ориентироваться покупателю.

Современные стулья для кухни и эксплуатации на улице

Стулья имеют множество классификаций. Так, различают изделия для дома и офиса. Модели для офиса отличаются повышенной прочностью, поскольку предполагают более интенсивную эксплуатацию.

Одна из самых популярных разновидностей – это кухонные изделия, представленные в разных вариантах:

классические модели на четырех ножках;

дизайнерские конструкции из пластика;

деревянные и металлические изделия без спинки;

табуреты, металлические барные стулья и др.

Стулья для кухни (обеденной зоны) должны обладать практичностью. Например, модели с тканевой обивкой достаточно прихотливы в эксплуатации, тогда как изделия из пластика или металла легко очищаются от загрязнений, поэтому хорошо подходят для эксплуатации в сложных условиях.

Отдельной линейкой представлена уличная мебель (например, устанавливаемая в беседке загородного коттеджа или рядом с бассейном). Такие модели должны обладать устойчивостью к негативным внешним явлениям, в частности стойко переносить воздействия влаги и температурных перепадов.

Производители предлагают стулья для любых интерьеров и эксплуатации в разных условиях. При выборе определитесь с бюджетом, ориентируйтесь на назначение и дизайн мебели.

Конструкции, дизайн и назначение стульев

Выбирая стулья на кухню, в гостиную или спальню, учитывайте их конструкцию:

стационарная – прочные и надежные модели с хорошей устойчивостью;

складные – удобные изделия, экономящие пространство при хранении в сложенном виде;

штабелируемые – модели с особой конструкцией, позволяющей компактно складировать изделия.

Для каждого помещения можно подобрать подходящий стул. Например, в спальне рядом с кроватью будет уместно смотреться компактная мягкая банкетка без спинки и подлокотников. Хорошим выбором для кухни станут металлические и пластиковые изделия. Но при желании вокруг обеденного стола можно установить классические стулья из дерева, особенно если этого требует стиль помещения.

В продаже представлен большой выбор дизайнерских моделей и просто очень интересных конструкций, способных стать одним из центральных элементов декора. Так, большой популярностью пользуются прозрачные изделия, добавляющие интерьеру пространства, воздуха и легкости.

Делайте выбор в специализированных магазинах. Подбирайте мебель так, чтобы она сочеталась с другими элементами обстановки и полностью отвечала условиям эксплуатации.