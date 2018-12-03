Особенности эксплуатации стиральных машин Бош

Чтобы продлить эксплуатационный срок стиральной машинки, необходимо обеспечить ей полноценный, а главное, правильный уход. Устройства стали незаменимыми помощниками в доме, поскольку они снабжены рядом полезных функций. Процесс стирки проходит практически без участия пользователя, поэтому, чтобы подарить агрегату долговечность, необходимо следовать некоторым рекомендациям.

В первую очередь начать нужно с корпуса стиральной машинки. Почему-то многие игнорируют этот момент, однако внешние детали устройства должны быть чистыми. Для этого рекомендуется протирать корпус влажной тряпочкой с применением моющих средств. Следите за тем, чтобы в их составе не было спиртосодержащих и других агрессивных компонентов. После этого нужно смыть остатки средства мягкой сухой тряпочкой и дать поверхности окончательно высохнуть. Проводить такую процедуру нужно не чаще одного раза в неделю. Кроме того, нужно особое внимание уделять тому, чтобы на стиральную машинку не попадали различные жидкости или вода. В лучшем случае это может стать причиной повреждения корпуса, а в худшем причиной электрозамыкания.

Далее особое внимание нужно уделять и чистоте внутренних поверхностей. Речь идет о специальных ящичках, предназначенных для помещения в них стирального порошка. Эти изделия нужно аккуратно извлечь из машинки. Процедура не требует каких-либо навыков, поэтому справится с этим даже неопытный пользователь. Затем следует промыть ящички в теплой воде с применением моющих средств. Чтобы удалить въевшуюся грязь, можно вооружиться старой зубной щеткой или специальным ершиком для очистки. Что касается периодичности выполнения данной процедуры, проводить ее нужно не менее раза в несколько месяцев. Все зависит от особенностей эксплуатации стиральной машинки.

Также нужно проверять и состояние барабана. Естественно, делать это нужно, когда машинка отключена, и барабан не вращается. В нем могут застрять инородные металлические предметы, способствующие образованию ржавчины. Это могут быть ключи, брелоки, монеты и т.д. Если был обнаружен посторонний предмет, его необходимо изъять.

Ремонт стиральных машин Bosch не всегда бывает легким. Иногда приходится много повозиться, чтобы заменить ту или иную запчасть. Чтобы продлить долговечность машинки, обязательно обеспечьте ей полноценный уход и своевременно заменяйте изношенные детали.

Источник: b60.com.ua