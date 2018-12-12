Современные технологии в изготовлении детской зимней одежды

Несмотря на морозы, зима — это отличное время для игр: санок, снеговиков, катаний с горки. Чтобы ребенок мог играть зимой на улице, ему нужна хорошая теплая одежда.

Детские мембранные комбинезоны — уют, тепло и удобство

Хороший вариант для активных и подвижных детей — это комбинезоны из мембранных материалов. На рынке представлен большой выбор одежды такого типа, изготавливаемой с использованием утеплителей нового поколения. Мембранные комбинезоны более компактны по сравнению с обычными пуховиками.

Например, многие модели изготавливаются с использованием утеплителя HOLLOFAN PRO, он надежно удерживает тепло и сохраняет свободу движений. В качестве подкладки применяется флис (материал предварительно проходит специальную антипиллинговую обработку, продлевающую срок его службы).

Внешнее покрытие выполняется из материала TEFLON, он стойко выдерживает воздействие грязи и влаги, упрощая уход за верхней одеждой. На комбинезоне предусмотрены светоотражающие элементы.

Преимущества мембранной одежды:

эффективная защита от снега, ветра и сильных морозов;

вывод лишней влаги от тела;

комфорт, легкий вес и компактность.

В современных моделях комбинезонов продумана каждая деталь. Например, изделия оснащаются съемными капюшонами, ветрозащитными планками, антискользящими резинками и пр.

Вы всегда можете купить детскую одежду в интернет-магазине, выбирая качественные и модные изделия от ведущих брендов, включая мембранные комбинезоны и курточки.

Детские полукомбинезоны и куртки из мембранной ткани

Выбирая верхнюю зимнюю одежду для ребенка, отдавайте предпочтение моделям, которые позволяют ему выходить на улицу в разную погоду. Делайте выбор в пользу практичных и технологичных вещей, легко поддающихся стирке (чтобы ее можно было быстро выстирать в «автомате» и высушить).

Уличная одежда не должна быть слишком дорогой, поскольку она постоянно подвергается различным воздействиям. Этим требованиям отвечают ветрозащитные и непромокаемые мембранные изделия, хорошо подходящие для слякотной и грязной погоды, которая часто держится в зимнее время года и начале весны.

Для зимних прогулок малышу можно приобрести полукомбинезон утепленного типа. Модели оснащаются кнопками, бретельками и прочими элементами для удобной подгонки одежды по фигуре ребенка.

Мембранная куртка также станет прекрасным выбором:

надежная защита от снега и ветра;

легкий вес, высокая прочность;

эффективный отвод испарения тела.

В завершение добавим, что курточки, комбинезоны и другие виды одежды для детей удобно выбирать в интернете. Заходите на сайт, знакомьтесь с предложенными моделями и сравнивайте их характеристики.