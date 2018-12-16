Установка косметологических кресел либо кушеток

Выглядеть привлекательно, молодо и красиво хотят большинство нормальных людей, для этого они бывают в салонах красоты, массажных кабинетах, парикмахерских, а также косметологических кабинетах.

Вследствие чего ни одно заведение красоты невозможно себе представить без удобных массажных столов и косметологических кушеток. От их дизайна, функциональности, эргономичности и удобства зависит очень многое. И в самую первую очередь работа мастера.

Если в вашем заведении красоты будет установлено косметологическое кресло либо кушетка, то это принесёт вам немыслимый успех. А заключаться он будет вот в чём: количество клиентов увеличится, что скажется на прибавлении вашего заработка.

Отдых и полное расслабление – вот за чем приходят люди в салоны. Вследствие чего нужно знать несколько существенных нюансов перед покупкой косметологической кушетки.

Как говорится в поговорке — «Каждому своё». А это значит, что разница между косметологическими креслами и кушетками огромная. Каждая модель косметологической кушетки предназначена для выполнения установленного рода услуг. Это оборудование достаточно дорогое, но при этом высокая цена не всегда может повлиять на универсальность кресла либо кушетки. При выборе такого оборудования нужно отдавать свои предпочтения проверенным производителям, которые дают гарантию на изделия, выпускают только лишь качественные товары для того, чтобы не запятнить свою репутацию.

При выборе модели косметологической кушетки либо кресла в самую первую очередь вы должны для себя определить:

Какие процедуры вы на этом оборудовании планируете проводить. Какие именно функции должны присутствовать в вами выбранной модели. Какой класс модели должен быть. Также важно учесть факт гармонии косметологической кушетки с дизайном в вашем помещении. Какие самые оптимальные параметры для вас важны.

На косметологической кушетке либо кресле знатоки не советует экономить. Эти незаменимые предметы мебели в любом салоне красоты на регулярной основе подвергаются регулированию (механическому воздействию), большим нагрузкам, дезинфекции и мытью. С косметологической кушеткой либо креслом клиенты очень активно контактируют, вследствие этого от того, как клиент удобно разместиться на кушетке, будут зависеть его впечатления про всю процедуру. Чем будет качественней материал, из которого изготовлена кушетка, тем он надольше сохранит свой первоначальный вид. Даже после неоднократного мытья и проведения дезинфекции.

Кресла трансформеры, которые легко и непринужденно трансформируются в кушетку и обратно в кресло – это очень удобные варианты. На таких моделях косметологических кресел либо кушеток, вы сможете проводить намного больше процедур. А это говорит про значительную экономию денежных средств, поскольку не нужно покупать отдельно кушетку, и отдельно кресло. Универсальное кресло кушетка подходит для тех салонов красоты, руководство которых идет в ногу со временем.

Но при покупке смотрите, чтобы косметологическое кресло либо кушетка быстро и удобно трансформировались. Стандартные модели косметологических кушеток имеют два положения для клиента – лежачее и сидячее. То есть кресло при этом либо находится в разложенном виде, либо в сложенном. Но при этом обязательно должен присутствовать регулируемый выдвижной подголовник. Подлокотники в кресле также должны регулироваться и подстраиваться под положение роста и тела, а также комплектацию клиента.

Косметологическое кресло кушетка должно быть достаточно устойчивым. Перед покупкой проверьте, чтобы не было никаких пошатываний в одну сторону и покачивания. Такое оборудование должно быть неподвижно и статично.

Для такого рода мебели цветовое решение выбирается в однотонных светлых цветах: серый, молочно белый, светло-коричневый. Очень редко специалисты отдают предпочтение тёмным оттенкам, поскольку клиенты на светлой обивке могут видеть частоту места, с которым их кожный покров в дальнейшем будет соприкасаться.

При покупке кресла обязательно уточняйте факт сервисного обслуживания. Поскольку в процессе эксплуатации, даже самая качественная модель может поломаться, и вам будет нужно её починить, поэтому факт наличия сервисного обслуживания у продавца является обязательным.

Если подойти со всей ответственностью к выбору и покупке парикмахерского кресла либо кушетки, а также это касается и массажного стола, тогда это оборудование вам сможет прослужить на протяжении длительного времени, и свою большую цену сполна оправдает!