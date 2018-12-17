Тележка парикмахерская — выбор и покупка

В любой работе, какой бы она ни была очень важно правильно подобранное и высококачественное оборудование. Однако если говорить про салоны красоты, которые людям дарят красоту и радость, имеющийся инвентарь, инструменты и мебель становятся ключом, который упрощает жизнь мастера и делает уход за клиентами приятнее. Вследствие чего и повышается работоспособность.

Самое почетное место в любом салоне красоты занимает парикмахерская тележка, так как на ней можно расположить правильно и грамотно весь нужный инструментарий в работе, вследствие чего рабочее место мастера будет правильно организовано. На парикмахерской тележке мастеру даётся больше пространства для фантазий, поскольку в случае грамотного расположение инструментов, а также шаговой доступности делает работу мастера более плодотворной, поскольку он больше не будет бегать по всему кабинету в поисках нужного инструментария. Да и если посмотреть с этической точки зрения, то красивая и стильная тележка может реально украсить любое помещение и сделать его чуть-чуть более презентабельным и стильным.

На современном рынке приспособлений, аксессуаров и мебели для салона красоты имеется огромный ассортимент товаров, в котором можно просто растеряться. Для того чтобы такого не случилось нужно чётко для себя уяснить критерии, по каким и будет выбираться вами тележка. Но и ниже перечисленные показатели ни в коем случае нельзя игнорировать:

1. Цвет. Самой огромной популярностью на момент сегодняшнего дня пользуются классический цвет под металл, белый и чёрный. В этом плане всё для ваших фантазий, но при этом не нужно забывать и цветовые решения вашего салона. Можно остановиться как на контрастной расцветке, так и на аналогичной расцветке, которая подойдет для интерьера вашего салона и его цветовой гаммы.

2. Функциональность. Парикмахерская тележка должна быть достаточно манёвренной, поскольку в ходе работы, мастеру может потребоваться передвинуть её на другое место. Поэтому не скупитесь при покупке парикмахерской тележки, поскольку если мебель будет неудобная, то она будет только мешать передвижению всех и мастеров и клиентов по салону.

3. Материал. Огромное количество современных парикмахерских тележек изготавливаются из дерева, стекла, стали и пластика. Каждый из вышеперечисленных материалов имеет свои как преимущества, так и недостатки, вследствие чего выбор должен быть индивидуально для каждого случая, но при этом, как было выше сказано подходить под все особенности интерьера.

4. Спецификация. Существуют универсальные модели парикмахерских тележек, которые предназначены для проведения полного спектра услуг. Также в продаже можно встретить в специализированные парикмахерские тележки, которые помимо того что способны на себе разместить огромное количество нужных инструментов в работе мастера, в них есть специальные отверстия для красок при окрашивании волос. Чудесно, если эти 2 варианта будут присутствовать в вашем салоне.

5. Размеры. Размеры парикмахерских тележек бывают разными и прямо зависят от того, какое число встроенных отделений в них имеется. Если в вашем заведении красоты присутствует достаточно много места, то лучше остановить свой выбор на более укомплектованных вариантах, поскольку они предоставят куда более обширные возможности для применения нового инвентаря.

6. Комплектация. Самый оптимальный выбор — это тележка, которая имеет огромное число полок, ящиков, держатели для инструментов и отсеов, которые имеют возможность запираться на ключ. Сейчас модели тележек индивидуальны для каждого отдельного мастера, вследствие чего при выборе тележки максимальное удобство для мастера парикмахера будет гарантированно.

7. Надёжность каркаса. Этот параметр в особенности важен, тогда, когда тележка очень большая и рассчитана на огромное количество инвентаря. В этом случае нужно выбирать металлические модели парикмахерских тележек, которые имеют у основания колёса.

Не покупайте самые дешевые модели парикмахерских тележек. Поскольку длительный срок службы у них отсутствует, да и ко всему прочему, они не очень-то и удобны. Если вы ограничены в финансовых средствах, и более усовершенствованный вариант парикмахерской тележки вам не по карману, то лучше купите модель чуть меньше размеров.

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