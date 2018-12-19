Декоративная самоклеящаяся пленка для стекла в современном дизайне

  • Ильдар Саитов
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    • Декоративная пленка — это уникальная возможность изменить или освежить интерьер любого помещения без значительных финансовых затрат. Этот материал дает неограниченные возможности по реализации эксклюзивных дизайнерских решений.

    Предназначение и виды декоративной пленки

    Декоративная пленка — это способ легко, быстро и недорого украсить межкомнатные двери и окна в помещении любого предназначения. С ее помощью можно декорировать офисные перегородки. Декоративную пленку используют, чтобы оформить витрины маркетов, магазинов в торговых центрах, салонов красоты, баров и других заведений. В этом случае она позволяет привлечь потенциальных покупателей и клиентов.

    Современные потребители имеют возможность выбрать подходящую разновидность декоративной пленки для тонирования:

    • внутренней части окон;
    • межкомнатных дверей;
    • офисных, квартирных перегородок;
    • витрин магазинов и заведений обслуживания;
    • зеркальных и стеклянных фасадов шкафов.

    Преимущества декоративной пленки

    Практичный материал представлен современными производителями в разнообразной палитре. Декоративная пленка для стекла часто используется дизайнерами благодаря преимуществам покрытия:

    • Влагостойкость и долговечность. Декоративная пленка выдерживает воздействие влаги и резкие перепады температур, поэтому ее можно использоваться для оформления бассейнов, душевых, саун и фитнесс-клубов.
    • Универсальный декоративный элемент. Пленка может использоваться для тонирования деревянных и пластиковых окон, стеклянных витрин и дверей, офисных перегородок, витражей, бассейнов, бань и других объектов.
    • Защищает стекло от механических воздействий. Декоративная пленка имеет плотный клеевый слой, укрепляющий стеклянную поверхность от возможных ударов.
    • Экологическая чистота материала. Декоративная пленка нетоксичная и абсолютно безопасная, поэтому ее можно использовать для декорации жилых помещений, развлекательных и торговых центров, ресторанов и кафе.
    • Защита от ультрафиолета. Матовые и зеркальные пленки, обладающие светоотражающими характеристиками, эффективно отражают вредные ультрафиолетовые лучи.
    • Уникальное и стильное оформление. Огромный выбор узоров и цветовой палитры позволяет без особых затрат создать индивидуальный декор в любом помещении.
    • Рекламная функция. Декоративная пленка — эффективный рекламный «инструмент». С ее помощью можно прикрепить к витрине надписи и логотип бренда, привлекающие клиентов и покупателей.

    Хотите обновить жилое или офисное помещение, не выполняя сложные и дорогостоящие отделочные работы? Для того, чтобы наслаждаться безопасностью и стильным дизайном вашего помещения, стоит заказать в компании SafeGlass https://safeglass.ru/uslugi/tonirovochnaya-plenka/dekorativnaya/ установку декоративной пленки на стекло, представленную производителями в обширном ассортименте.

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