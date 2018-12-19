Декоративная самоклеящаяся пленка для стекла в современном дизайне

Декоративная пленка — это уникальная возможность изменить или освежить интерьер любого помещения без значительных финансовых затрат. Этот материал дает неограниченные возможности по реализации эксклюзивных дизайнерских решений.

Предназначение и виды декоративной пленки

Декоративная пленка — это способ легко, быстро и недорого украсить межкомнатные двери и окна в помещении любого предназначения. С ее помощью можно декорировать офисные перегородки. Декоративную пленку используют, чтобы оформить витрины маркетов, магазинов в торговых центрах, салонов красоты, баров и других заведений. В этом случае она позволяет привлечь потенциальных покупателей и клиентов.

Современные потребители имеют возможность выбрать подходящую разновидность декоративной пленки для тонирования:

внутренней части окон;

межкомнатных дверей;

офисных, квартирных перегородок;

витрин магазинов и заведений обслуживания;

зеркальных и стеклянных фасадов шкафов.

Преимущества декоративной пленки

Практичный материал представлен современными производителями в разнообразной палитре. Декоративная пленка для стекла часто используется дизайнерами благодаря преимуществам покрытия:

Влагостойкость и долговечность . Декоративная пленка выдерживает воздействие влаги и резкие перепады температур, поэтому ее можно использоваться для оформления бассейнов, душевых, саун и фитнесс-клубов.

. Декоративная пленка выдерживает воздействие влаги и резкие перепады температур, поэтому ее можно использоваться для оформления бассейнов, душевых, саун и фитнесс-клубов. Универсальный декоративный элемент . Пленка может использоваться для тонирования деревянных и пластиковых окон, стеклянных витрин и дверей, офисных перегородок, витражей, бассейнов, бань и других объектов.

. Пленка может использоваться для тонирования деревянных и пластиковых окон, стеклянных витрин и дверей, офисных перегородок, витражей, бассейнов, бань и других объектов. Защищает стекло от механических воздействий . Декоративная пленка имеет плотный клеевый слой, укрепляющий стеклянную поверхность от возможных ударов.

. Декоративная пленка имеет плотный клеевый слой, укрепляющий стеклянную поверхность от возможных ударов. Экологическая чистота материала . Декоративная пленка нетоксичная и абсолютно безопасная, поэтому ее можно использовать для декорации жилых помещений, развлекательных и торговых центров, ресторанов и кафе.

. Декоративная пленка нетоксичная и абсолютно безопасная, поэтому ее можно использовать для декорации жилых помещений, развлекательных и торговых центров, ресторанов и кафе. Защита от ультрафиолета . Матовые и зеркальные пленки, обладающие светоотражающими характеристиками, эффективно отражают вредные ультрафиолетовые лучи.

. Матовые и зеркальные пленки, обладающие светоотражающими характеристиками, эффективно отражают вредные ультрафиолетовые лучи. Уникальное и стильное оформление . Огромный выбор узоров и цветовой палитры позволяет без особых затрат создать индивидуальный декор в любом помещении.

. Огромный выбор узоров и цветовой палитры позволяет без особых затрат создать индивидуальный декор в любом помещении. Рекламная функция. Декоративная пленка — эффективный рекламный «инструмент». С ее помощью можно прикрепить к витрине надписи и логотип бренда, привлекающие клиентов и покупателей.

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