Как выгодно купить разливное пиво от производителя?

Возможность купить разливное пиво от производителя высоко ценится владельцами специализированных магазинов, кафе, баров и ресторанов. Ведь это гарантия качества, свежести и прекрасных вкусовых характеристик напитка. Сотрудничая напрямую с производителем, вы сможете максимально разнообразить ассортимент товаров своей торговой точки и сэкономить деньги. Главное, выбрать компанию, выпускающую разливное пиво, соответствующее самым строгим европейским стандартам. Купив партию такой продукции, вы будете уверены, что она придется по вкусу вашим клиентам.

Условия сотрудничества с производителями и дистрибьюторами разливного пива

Предпринимателю, основным источником дохода которого является продажа хмельных напитков, нужно ответственно подходить к выбору поставщиков. Он может купить продукцию, как непосредственно у производителя, так и у дистрибьютора, являющегося представителем одной или нескольких пивоварен. Оба варианта имеют свои преимущества.

Сотрудничая с дистрибьютором, вы можете рассчитывать на:

большой выбор сортов разливного пива;

регулярное обновление ассортимента;

возможность купить оптом несколько партий продукции от разных пивоваренных заводов;

оперативность доставки товара.

Ознакомьтесь с предложениями компаний-дистрибьюторов, работающих на отечественном рынке, чтобы выбрать достойного поставщика. Это единственный способ избежать непредвиденных расходов и минимизировать другие риски, с которыми может быть связан бизнес по продаже хмельных напитков.

Если же вы купите разливное пиво от производителя, то получите следующие преимущества:

гарантия высокого качества и свежести продукции;

выгодные цены;

возможность предоставления оборудования для разлива напитков (с последующим монтажом и обслуживанием);

возможность предоставления бесплатных рекламных материалов;

индивидуальный подход и предупредительное отношение;

акции и бонусы для постоянных клиентов.

Сотрудничать с производителями разливного пива напрямую, не прибегая к услугам посредников, выгодно и удобно. Особенно это актуально для начинающего предпринимателя, который может купить франшизу известной пивоваренной компании. Отдав предпочтение данному варианту, вы будете работать по бизнес-плану, составленному опытными специалистами, при их всесторонней помощи и поддержке. А значит, избежите множества рисков и значительно сократите затраты на организацию бизнеса.

Выбирая производителя, у которого вы будете заказывать разливное пиво оптом, обращайте внимание на его репутацию и уровень лояльности потребителей. Особенно это важно, если речь идет о приобретении франшизы. Также заслуживают внимания ассортимент и качество продукции, условия доставки, возможность получения дополнительных услуг и т.д. Чтобы не прогадать, купите пробную партию товара, прежде чем оформите крупный заказ. Вы должны быть уверены, что предлагаете своим покупателям напитки высшего сорта, поскольку от этого напрямую зависит ваша репутация.