Как выгодно купить разливное пиво от производителя?

  • Ильдар Саитов
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    • Возможность купить разливное пиво от производителя высоко ценится владельцами специализированных магазинов, кафе, баров и ресторанов. Ведь это гарантия качества, свежести и прекрасных вкусовых характеристик напитка. Сотрудничая напрямую с производителем, вы сможете максимально разнообразить ассортимент товаров своей торговой точки и сэкономить деньги. Главное, выбрать компанию, выпускающую разливное пиво, соответствующее самым строгим европейским стандартам. Купив партию такой продукции, вы будете уверены, что она придется по вкусу вашим клиентам.

    Условия сотрудничества с производителями и дистрибьюторами разливного пива

    разливное пиво от производителя в кегахПредпринимателю, основным источником дохода которого является продажа хмельных напитков, нужно ответственно подходить к выбору поставщиков. Он может купить продукцию, как непосредственно у производителя, так и у дистрибьютора, являющегося представителем одной или нескольких пивоварен. Оба варианта имеют свои преимущества.
    Сотрудничая с дистрибьютором, вы можете рассчитывать на:

    • большой выбор сортов разливного пива;
    • регулярное обновление ассортимента;
    • возможность купить оптом несколько партий продукции от разных пивоваренных заводов;
    • оперативность доставки товара.

    Ознакомьтесь с предложениями компаний-дистрибьюторов, работающих на отечественном рынке, чтобы выбрать достойного поставщика. Это единственный способ избежать непредвиденных расходов и минимизировать другие риски, с которыми может быть связан бизнес по продаже хмельных напитков.

    Если же вы купите разливное пиво от производителя, то получите следующие преимущества:

    • гарантия высокого качества и свежести продукции;
    • выгодные цены;
    • возможность предоставления оборудования для разлива напитков (с последующим монтажом и обслуживанием);
    • возможность предоставления бесплатных рекламных материалов;
    • индивидуальный подход и предупредительное отношение;
    • акции и бонусы для постоянных клиентов.

    Сотрудничать с производителями разливного пива напрямую, не прибегая к услугам посредников, выгодно и удобно. Особенно это актуально для начинающего предпринимателя, который может купить франшизу известной пивоваренной компании. Отдав предпочтение данному варианту, вы будете работать по бизнес-плану, составленному опытными специалистами, при их всесторонней помощи и поддержке. А значит, избежите множества рисков и значительно сократите затраты на организацию бизнеса.

    Выбирая производителя, у которого вы будете заказывать разливное пиво оптом, обращайте внимание на его репутацию и уровень лояльности потребителей. Особенно это важно, если речь идет о приобретении франшизы. Также заслуживают внимания ассортимент и качество продукции, условия доставки, возможность получения дополнительных услуг и т.д. Чтобы не прогадать, купите пробную партию товара, прежде чем оформите крупный заказ. Вы должны быть уверены, что предлагаете своим покупателям напитки высшего сорта, поскольку от этого напрямую зависит ваша репутация.

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