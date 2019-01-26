Изучение иностранного языка — задача непростая, но подсильная благодаря большому количеству возможностей, которые сегодня предоставляют современные методики обучения.
Вы зарегистрированы в социальных сетях, но попусту тратите там время, листая ленту?
Пора изменить это! Во многих соцсетях есть возможности регулярно практиковать и совершенствовать свои знания языка.
Не тратьте время на ошибки
Те, кто выбрал самостоятельное изучение английского языка в 70% случаев совершают одну и ту же ошибку. Какую?
Facebook — популярная площадка, которую используют, чтобы добиться желаемого результата.
Это связано с тем, что огромный процент зарегистрированных пользователей общаются на английском языке.
Казалось бы, прекрасная возможность завести дружеский диалог на любую тему и практиковать, практиковать, практиковать. Но большинство пользователей ресурса не готово стать учителями и лояльно открыто вести диалог.
Конечно, вы можете вступить в специализированные группы, чтобы оттачивать свои знания и умения.
Смотрите увлекательные Видео и Аудио-уроки Английского Бесплатно: http://www.bistroenglish.com/
Что делать в этом случае или какие соцсети выбирать, чтобы максимально результативно изучать иностранный язык?
№1. Inter Pals
Здесь Вы сможете найти друзей по переписке. Функционал и дизайн сайта напоминает привычный всем вышеупомянутый Facebook.
Единственная и существенная разница состоит в том, что все пользователи сайта зарегистрировались, чтобы практиковать английский.
В этой соцсети Вы сможете общаться с людьми с каждого уголка планеты. Завести друга, получить новые знания — все это возможно с Inter Pals.
№2. Livemotcha
Эта социальная сеть предоставляет пользователям возможность использоваться материалы и специально разработанные упражнения для практики английского языка.
Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/
Преимущество платформы заключается в том, что результаты тестов проверяют носители языка.
После регистрации Вы сможете:
- завести друга по переписке;
- задать все интересующие вопросы носителям;
- оттачивать лексику и грамматику.
№3. Busuu
Эта площадка заменит традиционные технологии изучения иностранного языка. В соцсети Вы можете выступать в роли ученика и учителя одновременно.
Общение, прохождение тестовых заданий и интересное времяпрепровождение Вам гарантированы.
Переверните свое отношение к социальным сетям и наслаждайтесь повышением уровня знаний английского языка!