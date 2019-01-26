ТОП — 3 социальные сети для эффективного изучения английского

  • Ильдар Саитов
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    • Изучение иностранного языка — задача непростая, но подсильная благодаря большому количеству возможностей, которые сегодня предоставляют современные методики обучения.

    Вы зарегистрированы в социальных сетях, но попусту тратите там время, листая ленту?

    Пора изменить это! Во многих соцсетях есть возможности регулярно практиковать и совершенствовать свои знания языка.

    Не тратьте время на ошибки

    Те, кто выбрал самостоятельное изучение английского языка в 70% случаев совершают одну и ту же ошибку. Какую?

    Facebook — популярная площадка, которую используют, чтобы добиться желаемого результата.

    Это связано с тем, что огромный процент зарегистрированных пользователей общаются на английском языке.

    Казалось бы, прекрасная возможность завести дружеский диалог на любую тему и практиковать, практиковать, практиковать. Но большинство пользователей ресурса не готово стать учителями и лояльно открыто вести диалог.

    Конечно, вы можете вступить в специализированные группы, чтобы оттачивать свои знания и умения.

    Смотрите увлекательные Видео и Аудио-уроки Английского Бесплатно: http://www.bistroenglish.com/

    Что делать в этом случае или какие соцсети выбирать, чтобы максимально результативно изучать иностранный язык?

    №1. Inter Pals

    Здесь Вы сможете найти друзей по переписке. Функционал и дизайн сайта напоминает привычный всем вышеупомянутый Facebook.

    Единственная и существенная разница состоит в том, что все пользователи сайта зарегистрировались, чтобы практиковать английский.

    В этой соцсети Вы сможете общаться с людьми с каждого уголка планеты. Завести друга, получить новые знания — все это возможно с Inter Pals.

    №2. Livemotcha

    Эта социальная сеть предоставляет пользователям возможность использоваться материалы и специально разработанные упражнения для практики английского языка.

    Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/

    Преимущество платформы заключается в том, что результаты тестов проверяют носители языка.

    После регистрации Вы сможете:

    • завести друга по переписке;
    • задать все интересующие вопросы носителям;
    • оттачивать лексику и грамматику.

    №3. Busuu

    Эта площадка заменит традиционные технологии изучения иностранного языка. В соцсети Вы можете выступать в роли ученика и учителя одновременно.

    Общение, прохождение тестовых заданий и интересное времяпрепровождение Вам гарантированы.

    Переверните свое отношение к социальным сетям и наслаждайтесь повышением уровня знаний английского языка!

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