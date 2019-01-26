ТОП — 3 социальные сети для эффективного изучения английского

Изучение иностранного языка — задача непростая, но подсильная благодаря большому количеству возможностей, которые сегодня предоставляют современные методики обучения.

Вы зарегистрированы в социальных сетях, но попусту тратите там время, листая ленту?

Пора изменить это! Во многих соцсетях есть возможности регулярно практиковать и совершенствовать свои знания языка.

Не тратьте время на ошибки

Те, кто выбрал самостоятельное изучение английского языка в 70% случаев совершают одну и ту же ошибку. Какую?

Facebook — популярная площадка, которую используют, чтобы добиться желаемого результата.

Это связано с тем, что огромный процент зарегистрированных пользователей общаются на английском языке.

Казалось бы, прекрасная возможность завести дружеский диалог на любую тему и практиковать, практиковать, практиковать. Но большинство пользователей ресурса не готово стать учителями и лояльно открыто вести диалог.

Конечно, вы можете вступить в специализированные группы, чтобы оттачивать свои знания и умения.

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Что делать в этом случае или какие соцсети выбирать, чтобы максимально результативно изучать иностранный язык?

№1. Inter Pals

Здесь Вы сможете найти друзей по переписке. Функционал и дизайн сайта напоминает привычный всем вышеупомянутый Facebook.

Единственная и существенная разница состоит в том, что все пользователи сайта зарегистрировались, чтобы практиковать английский.

В этой соцсети Вы сможете общаться с людьми с каждого уголка планеты. Завести друга, получить новые знания — все это возможно с Inter Pals.

№2. Livemotcha

Эта социальная сеть предоставляет пользователям возможность использоваться материалы и специально разработанные упражнения для практики английского языка.

Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/

Преимущество платформы заключается в том, что результаты тестов проверяют носители языка.

После регистрации Вы сможете:

завести друга по переписке;

задать все интересующие вопросы носителям;

оттачивать лексику и грамматику.

№3. Busuu

Эта площадка заменит традиционные технологии изучения иностранного языка. В соцсети Вы можете выступать в роли ученика и учителя одновременно.

Общение, прохождение тестовых заданий и интересное времяпрепровождение Вам гарантированы.

Переверните свое отношение к социальным сетям и наслаждайтесь повышением уровня знаний английского языка!