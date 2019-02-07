Какие достопримечательности привлекают туристов в Ростове-на-Дону

Ростов–на–Дону – это крупнейший промышленный и культурный центр юго-запада России. В город ежегодно приезжают туристы, чтобы увидеть природную красоту и архитектурные памятники края. Гостиницы в Ростове–на–Дону рассчитаны на любой бюджет, поэтому гости города будут чувствовать себя комфортно вдали от дома.

История города берет начало в 1749 году, когда на реке было построено небольшое воинское поселение. Со временем оно разрослось и в 1807 году стало уездным городом. Во время Второй Мировой войны город сильно пострадал, но был восстановлен, а многие исторические здания отреставрированы.

Что же может предложить Ростов–на–Дону туристам? В городе множество соборов, церквей, музеев, есть и парки развлечений. Каждый турист сможет найти занятие по своему вкусу.

Центральная улица города

Во время основания города эта улица была на окраине и не имела названия, и только в 1811 году ей присвоили имя — Загородная. Начиная с 1864 года по новому генеральному плану города, эта улица становилась центральной, и поэтому было принято решение о ее благоустройстве. Улица получила название Большая Садовая, на ней было установлено освещение и организованно дорожное покрытие. На центральной улице богатые люди начали покупать земельные участки и строить дома. Все купцы и дворяне старались перещеголять друг друга, поэтому постройки получились уникальными. В то время еще не было нумерации домов, и они назывались по имени владельца. После революции 1917 года улица стала носить имя Фридриха Энгельса, и только в 1990 году ее историческое название было возвращено. Сейчас на улице расположены дорогие бутики, гостиницы, здание мэрии и отделение государственного банка.

Кафедральный собор

Главным храмом Ростова-на-Дону является Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Вокруг собора традиционно располагается Центральный рынок. Строение возведено по проекту архитектора К.А. Тона и имеет крестообразную форму. Первый храм на этом месте был построен 1781 году. Это была деревянная церковь, которая сгорела после удара молнии. Следующая церковь была тоже деревянной и обветшала к 1854 году. После этого было решено возвести каменное сооружение. Работы продолжались вплоть до 1860 года. По завершении строительства жители города получили собор, построенный в русско-византийском стиле. После революции 1917 года храм пытались закрыть, но спустя пять лет богослужения продолжились. Сейчас это отреставрированный, действующий православный собор, который служит украшением города.

Ростов-на-Дону может порадовать своих гостей и активными развлечениями, например, парк водных аттракционов «Дон-парк». Он стал излюбленным местом отдыха горожан и туристов. Посетите Ростов-на-Дону, поверьте, этот город способен удивлять.