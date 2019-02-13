Прогрессивные энергосберегающие технологии от компании Opeks Energy

Качественная прикладная теплотехника образует отдельную индустрию производства теплотехнического оборудования. Одним из самых эффективных производителей теплообменной и сопутствующей теплотехнической аппаратуры на восточно-европейском рынке стала международная фирма Opeks Energy из России. Купить бойлеры косвенного нагрева можно на их сайте.

В настоящее время ОПЭКС Энергосистемы (на сайт компании) занимается производством и прямой реализацией современной аппаратуры уже 20 лет, с момента своего рождения в 1999 году. Она стала одной из первых, начавших активное внедрение пластинчатых теплообменников и комплексно-блочных теплопунктов в системы коммунального и технологического назначения. Благодаря долголетним усилиям по модернизированию технологий и культуры производства, ОПЭКС Энерджи, а с ней и аппаратура под таким же брендом, смогли завоевать авторитет среди экспертов в представленной сфере как на российском рынке, так и за его пределами.

Основу продукции собственного выпуска под маркой Opeks (ОПЭКС) составили:

Пластинчатые теплообменники Thermax тепловой мощностью от 10 кВт до 12 МВт, с сверхтехнологичными теплообменными пластинами производства шведской компании TRANTER (серии GF, GD, GX, GL, GC, GW). Кожухотрубные теплообменники разной тепловой мощности, для разнообразных условий использования (для температуры среды до 350 градусов и давления до 4.0 МПа). Высокопрочные сварные теплообменники, для наиболее сложных условий эксплуатации (для температуры среды до 900 °C и рабочего давления до 11.0 МПа). Спиральные, титановые, графитовые теплообменники, предназначенные с целью работы со средами агрессивного химического состава. Утилизаторы и калориферы – для энергосберегающих систем рекуперации тепла выхлопных газов. Баки–теплоаккумуляторы для систем утилизации тепла при горячем водоснабжении. Индивидуальные (блочные) теплопункты для систем горячего водоснабжения и отопления (в т.ч. парового). Насосные станции для систем водоснабжения и подпитки. Станции перекачки конденсата (блочные). Специальные шкафы автоматики для теплотехнических и других трубопроводных современных систем.

В рамках масштабного подхода по обеспечению обвязки теплоэнергетического оборудования своего производства, предприятие Opeks Energy в своём товарном предложении (ассортименте) занимается продажей качественного трубопроводного и теплотехнического оборудования других компаний:

Широкий спектр эффективных и высококачественных теплообменников шведской компании SWEP, для разных мощностей и технологического назначения. Большой спектр гидронасосов: с сухим ротором, погружных, циркуляционных, производства немецкой компании Wilo. Теплосчетчики Qundis (Германия) в целях организации учета производства и расхода тепловой энергии. Плотномеры, расходомеры Bopp & Reuther (Германия). Полный список трубопроводной арматуры, применяемой для обвязки теплообменных и тепло-генерирующих аппаратов, от различных компаний-производителей, преимущественно Yoshitake (Япония):