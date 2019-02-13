Прогрессивные энергосберегающие технологии от компании Opeks Energy

Качественная прикладная теплотехника образует отдельную индустрию производства теплотехнического оборудования. Одним из самых эффективных производителей теплообменной и сопутствующей теплотехнической аппаратуры на восточно-европейском рынке стала международная фирма Opeks Energy из России. Купить бойлеры косвенного нагрева можно на их сайте.
В настоящее время ОПЭКС Энергосистемы (на сайт компании) занимается производством и прямой реализацией современной аппаратуры уже 20 лет, с момента своего рождения в 1999 году. Она стала одной из первых, начавших активное внедрение пластинчатых теплообменников и комплексно-блочных теплопунктов в системы коммунального и технологического назначения. Благодаря долголетним усилиям по модернизированию технологий и культуры производства, ОПЭКС Энерджи, а с ней и аппаратура под таким же брендом, смогли завоевать авторитет среди экспертов в представленной сфере как на российском рынке, так и за его пределами.
Основу продукции собственного выпуска под маркой Opeks (ОПЭКС) составили:
- Пластинчатые теплообменники Thermax тепловой мощностью от 10 кВт до 12 МВт, с сверхтехнологичными теплообменными пластинами производства шведской компании TRANTER (серии GF, GD, GX, GL, GC, GW).
- Кожухотрубные теплообменники разной тепловой мощности, для разнообразных условий использования (для температуры среды до 350 градусов и давления до 4.0 МПа).
- Высокопрочные сварные теплообменники, для наиболее сложных условий эксплуатации (для температуры среды до 900 °C и рабочего давления до 11.0 МПа).
- Спиральные, титановые, графитовые теплообменники, предназначенные с целью работы со средами агрессивного химического состава.
- Утилизаторы и калориферы – для энергосберегающих систем рекуперации тепла выхлопных газов.
- Баки–теплоаккумуляторы для систем утилизации тепла при горячем водоснабжении.
- Индивидуальные (блочные) теплопункты для систем горячего водоснабжения и отопления (в т.ч. парового).
- Насосные станции для систем водоснабжения и подпитки.
- Станции перекачки конденсата (блочные).
- Специальные шкафы автоматики для теплотехнических и других трубопроводных современных систем.
В рамках масштабного подхода по обеспечению обвязки теплоэнергетического оборудования своего производства, предприятие Opeks Energy в своём товарном предложении (ассортименте) занимается продажей качественного трубопроводного и теплотехнического оборудования других компаний:
- Широкий спектр эффективных и высококачественных теплообменников шведской компании SWEP, для разных мощностей и технологического назначения.
- Большой спектр гидронасосов: с сухим ротором, погружных, циркуляционных, производства немецкой компании Wilo.
- Теплосчетчики Qundis (Германия) в целях организации учета производства и расхода тепловой энергии.
- Плотномеры, расходомеры Bopp & Reuther (Германия).
- Полный список трубопроводной арматуры, применяемой для обвязки теплообменных и тепло-генерирующих аппаратов, от различных компаний-производителей, преимущественно Yoshitake (Япония):
- инжекторы, эжекторы, сепараторы пара;
- воздухоотводчики, грязевики, конденсатоотводчики;
- конденсатные насосы;
- редукционные, регулирующие, предохранительные, обратные, запорные, соленоидные двухходовые и трехходовые клапаны с пневматическим и электрическим приводом, прерыватели вакуума (клапанного типа);
- смотровые стекла, фильтры среды жидкостные и газовые.