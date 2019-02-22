Квалифицированный ремонт любой компьютерной техники от сервисного центра «Ант»

  • Ильдар Саитов
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    • ремонт компьютеров на дому киевТрудно в настоящее время отыскать человека, который бы не эксплуатировал то или иное компьютерное устройство. В повседневном быту и на работе это: планшеты, настольные персональные компьютеры, электронные книги, смартфоны, мобильные ноутбуки… Кроме того, в специфических областях существуют: бортовые, спортивные, велосипедные компьютеры… Подробности на сайте.

    Производители стремятся, чтобы компьютеризированные устройства были просты, удобны, доступны и надежны. При всем этом, к сожалению, ничто не вечно в нашей жизни. В определенный момент выходит из строя аппаратная запчасть, вкрадываются ошибки и «слетает» программное обеспечение. Компьютерные вирусы начинают «грызть» не только операционные системы, но даже компьютерное «железо». Или, в связи с большими темпами технического прогресса, ПО и техника просто-напросто устаревают.

    Система технического обслуживания, которая включает в себя профилактику, ремонт технических неисправностей и программных нарушений, модернизацию техники и ПО широко востребована. По причине огромной сложности компьютерной техники и ПО, важно, чтобы обслуживание осуществлялось на высочайшем профессиональном уровне.

    Компьютерный сервисный центр «Ант», где обслуживание компьютерных устройств поставлено на самом высоком уровне, обладает сетью отделов в Киеве:

    • на ул. Льва Толстого;
    • на ж/м Оболонь;
    • микрорайон Отрадный (Соломенский район);
    • на ж/м Поздняки.

    В сервисном центре «Ант» осуществляется ремонт любого уровня сложности почти любой компьютерной техники, мобильных телефонов и компьютерной периферии (источников бесперебойного питания, принтеров, фотоаппаратов, мониторов, плоттеров, видеокамер и др.). Основной принцип работы СЦ «Ант» – быстрый выезд на дом заказчиков. Но сложный ремонт выполняется на базе отделений центра, при помощи современного диагностического оборудования.

    Перечень услуг, которые сегодня можно получить в компьютерном центре «Ант», максимально широк. Качество услуг такое, что здесь ремонтируется даже та техника, с ремонтом которой не смогли справиться другие ремонтные мастерские. В сервисном центре «Ант» сегодня можно получить услуги:

    А) С выездом по нужному адресу:

    • Настройка и ремонт ноутбуков, настольных компьютеров.
    • Настройка локальных сетей, Интернета, Wi-Fi.
    • Профилактическая чистка от пыли.
    • Удаление опасных программ (компьютерных вирусов).
    • Сборка компьютера.
    • Настройка любой компьютерной техники (смартфонов, планшетов, смарт телевизоров, и так далее).
    • Установка и настройка программ.
    • Восстановление данных с HDD и флеш-памяти.

    Б) В мастерских центра:

    • Ремонт компьютеров на дому в Киеве любой сложности.
    • Ремонт смартфонов.
    • Ремонт принтеров.
    • Ремонт мониторов.
    • Ремонт мобильных телефонов.
    • Ремонт электронных книг.
    • Заправка картриджей принтеров.
    • Ремонт планшетов.
    • Ремонт ноутбуков любого уровня сложности.
    • Ремонт айфонов.
    • Ремонт смарт телевизоров.
    • Ремонт источников бесперебойного питания.

    Превосходствами центра «Ант» стали:

    • предоставление гарантии на ремонт, сроком 1-6 месяцев (исходя из характера выполненных работ);
    • профилактика и ремонт компьютеров любого уровня сложности. Такое качество ремонта могут выполнять далеко не все ремонтные мастерские;
    • невысокие расценки, которые значительно ниже, чем в других сервисных центрах;
    • удобный режим: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 16.00, в воскресенье с 10.00 до 16.00;
    • бесплатная диагностика.

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