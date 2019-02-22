Квалифицированный ремонт любой компьютерной техники от сервисного центра «Ант»

Трудно в настоящее время отыскать человека, который бы не эксплуатировал то или иное компьютерное устройство. В повседневном быту и на работе это: планшеты, настольные персональные компьютеры, электронные книги, смартфоны, мобильные ноутбуки… Кроме того, в специфических областях существуют: бортовые, спортивные, велосипедные компьютеры… Подробности на сайте.

Производители стремятся, чтобы компьютеризированные устройства были просты, удобны, доступны и надежны. При всем этом, к сожалению, ничто не вечно в нашей жизни. В определенный момент выходит из строя аппаратная запчасть, вкрадываются ошибки и «слетает» программное обеспечение. Компьютерные вирусы начинают «грызть» не только операционные системы, но даже компьютерное «железо». Или, в связи с большими темпами технического прогресса, ПО и техника просто-напросто устаревают.

Система технического обслуживания, которая включает в себя профилактику, ремонт технических неисправностей и программных нарушений, модернизацию техники и ПО широко востребована. По причине огромной сложности компьютерной техники и ПО, важно, чтобы обслуживание осуществлялось на высочайшем профессиональном уровне.

Компьютерный сервисный центр «Ант», где обслуживание компьютерных устройств поставлено на самом высоком уровне, обладает сетью отделов в Киеве:

на ул. Льва Толстого;

на ж/м Оболонь;

микрорайон Отрадный (Соломенский район);

на ж/м Поздняки.

В сервисном центре «Ант» осуществляется ремонт любого уровня сложности почти любой компьютерной техники, мобильных телефонов и компьютерной периферии (источников бесперебойного питания, принтеров, фотоаппаратов, мониторов, плоттеров, видеокамер и др.). Основной принцип работы СЦ «Ант» – быстрый выезд на дом заказчиков. Но сложный ремонт выполняется на базе отделений центра, при помощи современного диагностического оборудования.

Перечень услуг, которые сегодня можно получить в компьютерном центре «Ант», максимально широк. Качество услуг такое, что здесь ремонтируется даже та техника, с ремонтом которой не смогли справиться другие ремонтные мастерские. В сервисном центре «Ант» сегодня можно получить услуги:

А) С выездом по нужному адресу:

Настройка и ремонт ноутбуков, настольных компьютеров.

Настройка локальных сетей, Интернета, Wi-Fi.

Профилактическая чистка от пыли.

Удаление опасных программ (компьютерных вирусов).

Сборка компьютера.

Настройка любой компьютерной техники (смартфонов, планшетов, смарт телевизоров, и так далее).

Установка и настройка программ.

Восстановление данных с HDD и флеш-памяти.

Б) В мастерских центра:

Ремонт компьютеров на дому в Киеве любой сложности.

Ремонт смартфонов.

Ремонт принтеров.

Ремонт мониторов.

Ремонт мобильных телефонов.

Ремонт электронных книг.

Заправка картриджей принтеров.

Ремонт планшетов.

Ремонт ноутбуков любого уровня сложности.

Ремонт айфонов.

Ремонт смарт телевизоров.

Ремонт источников бесперебойного питания.

Превосходствами центра «Ант» стали: