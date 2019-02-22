Квалифицированный ремонт любой компьютерной техники от сервисного центра «Ант»

Трудно в настоящее время отыскать человека, который бы не эксплуатировал то или иное компьютерное устройство. В повседневном быту и на работе это: планшеты, настольные персональные компьютеры, электронные книги, смартфоны, мобильные ноутбуки… Кроме того, в специфических областях существуют: бортовые, спортивные, велосипедные компьютеры… Подробности на сайте.
Производители стремятся, чтобы компьютеризированные устройства были просты, удобны, доступны и надежны. При всем этом, к сожалению, ничто не вечно в нашей жизни. В определенный момент выходит из строя аппаратная запчасть, вкрадываются ошибки и «слетает» программное обеспечение. Компьютерные вирусы начинают «грызть» не только операционные системы, но даже компьютерное «железо». Или, в связи с большими темпами технического прогресса, ПО и техника просто-напросто устаревают.
Система технического обслуживания, которая включает в себя профилактику, ремонт технических неисправностей и программных нарушений, модернизацию техники и ПО широко востребована. По причине огромной сложности компьютерной техники и ПО, важно, чтобы обслуживание осуществлялось на высочайшем профессиональном уровне.
Компьютерный сервисный центр «Ант», где обслуживание компьютерных устройств поставлено на самом высоком уровне, обладает сетью отделов в Киеве:
- на ул. Льва Толстого;
- на ж/м Оболонь;
- микрорайон Отрадный (Соломенский район);
- на ж/м Поздняки.
В сервисном центре «Ант» осуществляется ремонт любого уровня сложности почти любой компьютерной техники, мобильных телефонов и компьютерной периферии (источников бесперебойного питания, принтеров, фотоаппаратов, мониторов, плоттеров, видеокамер и др.). Основной принцип работы СЦ «Ант» – быстрый выезд на дом заказчиков. Но сложный ремонт выполняется на базе отделений центра, при помощи современного диагностического оборудования.
Перечень услуг, которые сегодня можно получить в компьютерном центре «Ант», максимально широк. Качество услуг такое, что здесь ремонтируется даже та техника, с ремонтом которой не смогли справиться другие ремонтные мастерские. В сервисном центре «Ант» сегодня можно получить услуги:
А) С выездом по нужному адресу:
- Настройка и ремонт ноутбуков, настольных компьютеров.
- Настройка локальных сетей, Интернета, Wi-Fi.
- Профилактическая чистка от пыли.
- Удаление опасных программ (компьютерных вирусов).
- Сборка компьютера.
- Настройка любой компьютерной техники (смартфонов, планшетов, смарт телевизоров, и так далее).
- Установка и настройка программ.
- Восстановление данных с HDD и флеш-памяти.
Б) В мастерских центра:
- Ремонт компьютеров на дому в Киеве любой сложности.
- Ремонт смартфонов.
- Ремонт принтеров.
- Ремонт мониторов.
- Ремонт мобильных телефонов.
- Ремонт электронных книг.
- Заправка картриджей принтеров.
- Ремонт планшетов.
- Ремонт ноутбуков любого уровня сложности.
- Ремонт айфонов.
- Ремонт смарт телевизоров.
- Ремонт источников бесперебойного питания.
Превосходствами центра «Ант» стали:
- предоставление гарантии на ремонт, сроком 1-6 месяцев (исходя из характера выполненных работ);
- профилактика и ремонт компьютеров любого уровня сложности. Такое качество ремонта могут выполнять далеко не все ремонтные мастерские;
- невысокие расценки, которые значительно ниже, чем в других сервисных центрах;
- удобный режим: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 16.00, в воскресенье с 10.00 до 16.00;
- бесплатная диагностика.