Дизайн интерьера: декорации к фантастическим фильмам в оправе жилого пространства

Дизайн интерьера может стать увлекательным занятием для всей семьи, особенно, если выбирать нетривиальные стили. Например, техно. Откуда к нам пришло это явление? Ответ прост. Изначально – это декорации, которые создавали художники и дизайнеры для съемок научно-фантастических шедевров и блокбастеров. В проектах студии приват есть дизайн интерьера в таком стиле http://www.privat-designe.com.ua/. Бессмертные «Звездные войны» и «Одиссея 2001» своего рода родители, которые и породили на свет стиль дизайна интерьера техно.
Дизайн интерьера — мистер хайтек!
Какие же черты дизайн интерьера в стиле хай-тек унаследовал от декораций Голливуда и других маститых киностудий по всему мирру, в том числе советских и российских:
- акценты созданы посредством предметов откровенно технического происхождения. Иногда кажется, что они принесены со свалки и не всегда умело отреставрированы;
- любая деталь похожа на не до конца доделанный, но строго продуманный набросок нерадивого художника;
- яркая оригинальность вплоть до своего рода эпатажа;
Почему он перекочевал в повседневную жизнь? Причин несколько:
- вызов непрошибаемым интерьерным стереотипам;
- ответ на глубоко укоренившееся недоверие людей к новшествам техники и технологии.
Мы неосознанно воспринимаем технику, как нечто совсем утилитарное и не имеющее и намека на право голоса. Великолепным элементом декора интерьера в стиле хай-тек являются:
- ничем не закамуфлированные трубы и прочие коммуникации;
- действующие механизмы, часто намеренно гротескно увеличенных пропорций и размеров;
- все перекрытия наружу (швеллеры, фермы);
- привычные предметы обстановки бессовестно заменяются техническими аналогами.
Дизайн интерьера в стиле хай-тек у многих вызывает ощущение необычной разновидности аскетизма. Любой, кто решается на такой шаг, неизбежно станет жертвой арт-эксперимента.
Именно поэтому любят именно этот стиль дизайнеры, поклонники научно-фантастических книг и фильмов и особо прогрессивные представители творческой и научной интеллигенции. От прежнего беспардонного и нарочито агрессивного хай-тека сейчас осталось немного. Он успешно эволюционировал в соответствии с требованием нашего времени.
Теперь он приобрел совершенно новые черты:
- гуманитарность;
- миролюбие;
- умение достучаться до самых глубин до человеческой души.
Современный хай-тек обладает комфортом и изысканностью и вполне может создать хоть и не совсем обычный, но такой милый нашему сердцу домашний уют.