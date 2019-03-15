Оптимальная коммуникация с клиентом – рассылка голосовых сообщений

Голосовая рассылка сообщений дает возможность наладить взаимодействие с клиентом: и с действующим, и с тем, кто только заинтересовался продукцией или услугами компании.

В каких случаях пригодится автоматический обзвон?

Если возникла необходимость донести до клиента определенную информацию, в частности об имеющихся скидках, акционных предложениях или же напомнить о задолженности, если таковая есть. Если требуется наладить обратную связь, например, узнать, что думают клиенты о деятельности компании, оценить их лояльность по отношению к фирме, провести опрос, где поставить оценку в баллах от 1 до 10. Провести так называемый холодный обзвон.

Обзвон роботом дает возможность существенно сэкономить время и материальные затраты, так как отпадает необходимость держать в штате компании специальных сотрудников и обзванивать клиентов в ручном режиме. Программа скорректирована таким образом, что если в трубке слышится «занято» или происходит сброс звонка, она сразу переключается на другого клиента. Полностью исключен человеческий фактор.

Текст, предназначенный для клиентуры, делается грамотно. Обязательно должны быть учтены важные моменты дикции, интонации и прочего. Важен верный эмоциональный посыл, чтобы текст сообщения для абонента был как можно более привлекательным, побуждал к взаимодействию и сотрудничеству с компанией.

В самой программе сообщение можно корректировать.

Рассылка голосовых сообщений

Автоматический обзвон клиентов осуществляется по такой схеме:

Вначале прорабатывается сценарий, иными словами следует определить задачи рассылки: нужно ли донести определенную информацию, осуществить холодный обзвон, наладить обратную связь. После этого в систему загружается текст и клиентская база. Осуществляется непосредственная рассылка сообщений. На основе полученных данных происходит анализ.

Если Вам понадобился сервис голосовых рассылок, можно оставить заявку на сайте. Как правило, после того как рассылка завершена, высылается отчет о совершенных звонках. В итоге автоматический массовый обзвон помогает наладить взаимодействие и сотрудничество с клиентами, узнать уровень их лояльности по отношению к организации, довести нужное сообщение. А благодаря такому сервису нет необходимости держать специально сотрудников для этой цели. Ведь программа полностью автоматическая.