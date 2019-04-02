Аренда прорабской бытовки

Вы нуждаетесь в комфортном и функциональном кабинете для прораба на строительном объекте? Обратитесь в «Центр Аренды Оборудования» где представлена аренда прорабской бытовки в Самаре на выгодных условиях. С помощью мобильного кабинета руководитель участка сможет комфортно контролировать ход рабочего процесса, заниматься поиском сотрудников, знакомиться с технической документацией и проводить совещания.

Особенности прорабской бытовки

Прорабские бытовки имеют надежную металлическую конструкцию, и выдерживают многочисленные транспортировки с одного объекта на другой.

Внутри стены обшиты текстурными панелями МДФ, полы покрыты износостойким линолеумом.

Бытовка имеет хорошую теплоизоляцию для эксплуатации в зимнее время, и оснащена паро- и гидроизоляцией.

Бытовка оснащается надежной металлической дверью с прочным замком, и металлопластиковым окном, на которое могут быть установлены решетки.

Электропроводка расположена в негорючих кабель-каналах, есть розетки, выключатели, осветительные приборы.

Возможность эксплуатации в различных климатических условиях, с диапазоном температур +45…-45 градусов.

Дополнительно прорабский вагончик можно оснастить кондиционером, радиаторами отопления, вентилятором, удобной мебелью, настольными лампами, сейфом для хранения важной документации. Также бытовки для руководителя могут оснащаться сантехническими приборами: унитаз, рукомойник, душевая кабинка.

Прорабская бытовка может иметь стационарное исполнение, для монтажа на столбчатые опоры, а также установленная на колесное шасси, для быстрого перемещения на объекте. Внутреннее оснащение можно заказать индивидуально, исходя из объекта эксплуатации, и производственных задач.

Аренда прорабской бытовки на определенный период дает экономическую выгоду, так как эксплуатация и доставка обходятся гораздо дешевле новой конструкции. К тому же, Вам не нужно самостоятельно заниматься вопросами транспортировки, закупать мебель и оборудование, проводить полную комплектацию рабочего места. Все оснащение предлагается в аренду в идеальном санитарном и техническом состоянии по конкурентной цене.

Мы реализуем мобильные конструкции по всей России, так как наши филиалы расположены во всех крупных городах. Заказать бытовку можно в Уфе: 8-964-958-88-88, Самаре: +7(846)267-10-62, Казани: +7(937)775-00-06, и других городах.

Получить подробную консультацию по вопросам аренды, доставки и стоимости можно позвонив на бесплатную линию центра аренды по телефону:

8-800-775-85-10.