Как привлечь ребенка к учебе

  • Ильдар Саитов
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    • Ребенок капризничает, не хочет идти в школу, а домашние задания делает по нескольку часов, потому что постоянно отвлекается на более интересные ему вещи — наверняка эта картина знакома многим родителям. Дети часто теряют интерес к учебе, что приводит к ухудшению оценок и потере необходимых знаний и навыков.

    Конечно же, родители хотят исправить эту ситуацию, но у них не всегда получается. Заставлять школьника учиться из-под палки, ругаться на него, наказывать и запрещать заниматься любимыми делами в пользу учебы — все эти способы являются ошибочными и не приводят ни к чему хорошему.

    Чтобы помочь ребенку снова почувствовать тягу к знаниям, сначала необходимо разобраться в причине потери интереса. Есть несколько таких причин:

    • ребенок испытывает стресс в школе (возможно, его унижают одноклассники, он боится учителей или стыдится чего-либо);
    • у него отсутствует мотивация к учебе;
    • он сопротивляется родителям, которые постоянно заставляют его делать уроки;
    • он не уверен в себе;
    • родители слишком много помогают ребенку выполнять домашние задания, не дают ему самостоятельно справиться с поставленной задачей (будь то сбор рюкзака, заполнение дневника или попытка решить пример);
    • ребенок комплексует (к примеру, он может картавить и из-за этого стесняться отвечать на уроках);
    • он мало отдыхает (некоторые родители заставляют детей делать домашние задания сразу же после школы, также они могут записать ребенка на несколько секций, из-за чего он успевает только поесть и поспать);
    • ребенок гиперактивен;
    • в cемье часто случаются ссоры.

    Как только родители смогли понять, что послужило для их ребенка причиной потери интереса к учебе, они могут воспользоваться следующими советами:

    1. Нельзя ругать ребенка за совершенные ошибки. Многие родители этим грешат, но это только отбивает мотивацию делать что-либо. К тому же известно, что ошибки — это источник ценного жизненного опыта.
    2. Нужно попробовать выполнить вместе домашнюю работу. Если мы говорим о русском языке в 3 классе, можно использовать гдз к учебнику Канакина, Горецкий.
    3. Не стоит давать школьнику вознаграждение за успешную учебу (к примеру, деньги, подарки, сладости) — это может снизить качество полученных знаний, так как он будет учиться только ради приза. Стоит также отметить: ребенок должен понимать, что учеба — это его каждодневная обязанность, как работа у взрослых.
    4. При этом школьника необходимо хвалить за любые достижения, будь то призерство в школьной олимпиаде или почти выполненная задача по математике. Даже если он не смог полностью справиться с заданием, стоит его похвалить, ведь он приложил для решения много усилий.
    5. Родителям будет полезно лишний раз объяснить ребенку зачем нужно учиться.
    6. Нельзя требовать от школьника слишком многого (к примеру, идеального знания всех предметов, исключительно отличных оценок или выдающихся успехов в геометрии, которая дается ему с большим трудом).
    7. Ребенка всегда нужно поддерживать и выслушивать его.
    8. Родителям лучше всего подавать собственный пример: читать и изучать что-то. Ребенка не потянет к знаниям, если он будет видеть, как мама или папа все время смотрят телевизор и бездельничают.
    9. Стоит учитывать желания ребенка (к примеру, если ему нравится рисовать, то можно записать его на кружок рисования).

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