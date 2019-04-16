Как привлечь ребенка к учебе

Ребенок капризничает, не хочет идти в школу, а домашние задания делает по нескольку часов, потому что постоянно отвлекается на более интересные ему вещи — наверняка эта картина знакома многим родителям. Дети часто теряют интерес к учебе, что приводит к ухудшению оценок и потере необходимых знаний и навыков.
Конечно же, родители хотят исправить эту ситуацию, но у них не всегда получается. Заставлять школьника учиться из-под палки, ругаться на него, наказывать и запрещать заниматься любимыми делами в пользу учебы — все эти способы являются ошибочными и не приводят ни к чему хорошему.
Чтобы помочь ребенку снова почувствовать тягу к знаниям, сначала необходимо разобраться в причине потери интереса. Есть несколько таких причин:
- ребенок испытывает стресс в школе (возможно, его унижают одноклассники, он боится учителей или стыдится чего-либо);
- у него отсутствует мотивация к учебе;
- он сопротивляется родителям, которые постоянно заставляют его делать уроки;
- он не уверен в себе;
- родители слишком много помогают ребенку выполнять домашние задания, не дают ему самостоятельно справиться с поставленной задачей (будь то сбор рюкзака, заполнение дневника или попытка решить пример);
- ребенок комплексует (к примеру, он может картавить и из-за этого стесняться отвечать на уроках);
- он мало отдыхает (некоторые родители заставляют детей делать домашние задания сразу же после школы, также они могут записать ребенка на несколько секций, из-за чего он успевает только поесть и поспать);
- ребенок гиперактивен;
- в cемье часто случаются ссоры.
Как только родители смогли понять, что послужило для их ребенка причиной потери интереса к учебе, они могут воспользоваться следующими советами:
- Нельзя ругать ребенка за совершенные ошибки. Многие родители этим грешат, но это только отбивает мотивацию делать что-либо. К тому же известно, что ошибки — это источник ценного жизненного опыта.
- Нужно попробовать выполнить вместе домашнюю работу. Если мы говорим о русском языке в 3 классе, можно использовать гдз к учебнику Канакина, Горецкий.
- Не стоит давать школьнику вознаграждение за успешную учебу (к примеру, деньги, подарки, сладости) — это может снизить качество полученных знаний, так как он будет учиться только ради приза. Стоит также отметить: ребенок должен понимать, что учеба — это его каждодневная обязанность, как работа у взрослых.
- При этом школьника необходимо хвалить за любые достижения, будь то призерство в школьной олимпиаде или почти выполненная задача по математике. Даже если он не смог полностью справиться с заданием, стоит его похвалить, ведь он приложил для решения много усилий.
- Родителям будет полезно лишний раз объяснить ребенку зачем нужно учиться.
- Нельзя требовать от школьника слишком многого (к примеру, идеального знания всех предметов, исключительно отличных оценок или выдающихся успехов в геометрии, которая дается ему с большим трудом).
- Ребенка всегда нужно поддерживать и выслушивать его.
- Родителям лучше всего подавать собственный пример: читать и изучать что-то. Ребенка не потянет к знаниям, если он будет видеть, как мама или папа все время смотрят телевизор и бездельничают.
- Стоит учитывать желания ребенка (к примеру, если ему нравится рисовать, то можно записать его на кружок рисования).