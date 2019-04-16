Как привлечь ребенка к учебе

Ребенок капризничает, не хочет идти в школу, а домашние задания делает по нескольку часов, потому что постоянно отвлекается на более интересные ему вещи — наверняка эта картина знакома многим родителям. Дети часто теряют интерес к учебе, что приводит к ухудшению оценок и потере необходимых знаний и навыков.

Конечно же, родители хотят исправить эту ситуацию, но у них не всегда получается. Заставлять школьника учиться из-под палки, ругаться на него, наказывать и запрещать заниматься любимыми делами в пользу учебы — все эти способы являются ошибочными и не приводят ни к чему хорошему.

Чтобы помочь ребенку снова почувствовать тягу к знаниям, сначала необходимо разобраться в причине потери интереса. Есть несколько таких причин:

ребенок испытывает стресс в школе (возможно, его унижают одноклассники, он боится учителей или стыдится чего-либо);

у него отсутствует мотивация к учебе;

он сопротивляется родителям, которые постоянно заставляют его делать уроки;

он не уверен в себе;

родители слишком много помогают ребенку выполнять домашние задания, не дают ему самостоятельно справиться с поставленной задачей (будь то сбор рюкзака, заполнение дневника или попытка решить пример);

ребенок комплексует (к примеру, он может картавить и из-за этого стесняться отвечать на уроках);

он мало отдыхает (некоторые родители заставляют детей делать домашние задания сразу же после школы, также они могут записать ребенка на несколько секций, из-за чего он успевает только поесть и поспать);

ребенок гиперактивен;

в cемье часто случаются ссоры.

Как только родители смогли понять, что послужило для их ребенка причиной потери интереса к учебе, они могут воспользоваться следующими советами: