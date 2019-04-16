Как выбрать хороший суши-бар?

Для тех, кто предпочитает интернациональную кухню, суши-бар является одним из мест, которые необходимо посетить. В отличие от стандартного ресторана, бар очень похож на современный бар или таверну, которые популярны в западных культурах.

Современные ролл-бары – это не просто место, где можно вкусно поесть. На сегодняшний день практически в каждом роллы-баре присутствует сочетание западной и восточной культур: во время наслаждения вкусной едой, можно смотреть новости спорта или телевидение.

Однако важно понимать, что между Японией и Соединенными Штатами или Канадой существует много различий. В Японии бары это не что иное, как закусочная в стиле фаст-фуд. Там суши перемещаются по конвейеру, и их так выбирают гости. Затем гости платят за свои блюда, основываясь на цвете или размере тарелки, которую они выбрали. В западных культурах это может быть как гриль-бар, так и имитация обычного ресторана. В некоторых случаях сушибар в США или Канаде может быть прилавком с уже приготовленными блюдами, ожидающими покупки.

Американизированные роллы легко доступны в суши-барах в Соединенных Штатах, бары в Японии же более традиционны. Это означает, что в американских ресторанах есть меньше вегетарианских блюд, а также присутствуют вегетарианские варианты роллов. В качестве основных компонентов используются осьминоги, кальмары и другие морепродукты, что часто вызывает отвращение у тех, кто не привык к этим компонентам в суши.

Основное различие между суши-баром и рестораном — рассадка и то, как работает ресторан. Бар по праву считается более дешевым и быстрым вариантом ролл-ресторана. Из-за этой репутации и того факта, что окупаемость должна быть максимальной, они могут быть более низкого качества в баре, чем в ресторане.

Когда вы идете в бар, чтобы заказать их, вам предложат множество разнообразных приправ на выбор. Обычно суши подают с соевым соусом, маринованным имбирем и васаби. Ocha является самым распространенным напитком, подаваемым с ними – это традиционный зеленый чай. В американском варианте также подается саке или ocha. Чем выше качество ресторана, тем больше шансов, что саке будет предоставлено в качестве выбора. В Японии, ocha — это высококачественный зеленый чай, который предпочитает большинство японцев.

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