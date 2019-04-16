Доставка и укладка тротуарной плитки в Самаре: в наличии и под заказ

  • Ильдар Саитов
  •   3
  •   0

    • Фирма «Российская Брусчатка» существует на рынке уже 10 лет. За это время она успела обзавестись сотнями довольных и преданных клиентов, которые ценят качество и надежность.

    Тротуарная плитка от компании «Российская Брусчатка» — лучшая тротуарная плитка в Самаре!

    Наша компания предоставляет все услуги, связанные с тротуарной плиткой:

    • Плитка в наличии и под заказ: благодаря собственному производству в Самаре, любой каприз клиента может воплотиться в жизнь;
    • Помощь грамотных специалистов в выборе материалов;
    • Доставка плитки на Ваш участок;
    • Быстрая и качественная укладка материала опытными мастерами.

    Наши специалисты – знающие свое дело профессионалы, которые проконсультируют Вас в выборе материала, расскажут обо всех деталях и подробностях, а также произведут монтаж плитки на участке.

    Часто случается ситуация, когда заказчик не может самостоятельно определить количество нужных материалов. Чтобы Вы не переживали и не делали лишней работы, мы оказываем услугу выезда замерщика на участок. Также действует гибкая система скидок для наших постоянных клиентов.

    Почему НАМ доверяют?

    1. Весь спектр услуг в одной компании: производство, продажа, доставка и укладка тротуарной плитки.
    2. Гарантия на всю плитку и укладку 10 лет.
    3. Наша плитка отвечает всем стандартам и нормам, имеет сертификат соответствия ГОСТ.
    4. Собственное производство в Самаре: цены значительно ниже, чем у других фирм.
    5. Плитка выполняется из экологически чистых материалов, не содержит опасных и вредных для здоровья примесей.
    6. Окрашивание производится только импортными безопасными красителями.
    7. Наши сотрудники – опытные и умелые мастера, которые всегда выполняют свою работу на «отлично».
    8. Для Вашего удобства мы можем работать и на выходных.

    Обращаясь в «Российскую Брусчатку», Вы получаете:

    • грамотную консультацию специалистов;
    • помощь в выборе материала;
    • возможность производства уникальной плитки по Вашим пожеланиям;
    • быструю доставку на место укладки;
    • грамотную укладку материала, который прослужит более 10 лет;
    • гибкую систему скидок при покупке полного пакета услуг;
    • гарантию на все материалы и услуги.

    Качество, надежность, честность и проверенные временем технологии – это то, что характеризует нашу компанию. Сотни наших клиентов уже счастливо гуляют по дорожкам из нашей тротуарной плитки, порадуйте себя и Вы! Переходите на наш сайт, чтобы узнать подробности.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.