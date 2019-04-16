Доставка и укладка тротуарной плитки в Самаре: в наличии и под заказ

Фирма «Российская Брусчатка» существует на рынке уже 10 лет. За это время она успела обзавестись сотнями довольных и преданных клиентов, которые ценят качество и надежность.

Тротуарная плитка от компании «Российская Брусчатка» — лучшая тротуарная плитка в Самаре!

Наша компания предоставляет все услуги, связанные с тротуарной плиткой:

Плитка в наличии и под заказ: благодаря собственному производству в Самаре, любой каприз клиента может воплотиться в жизнь;

Помощь грамотных специалистов в выборе материалов;

Доставка плитки на Ваш участок;

Быстрая и качественная укладка материала опытными мастерами.

Наши специалисты – знающие свое дело профессионалы, которые проконсультируют Вас в выборе материала, расскажут обо всех деталях и подробностях, а также произведут монтаж плитки на участке.

Часто случается ситуация, когда заказчик не может самостоятельно определить количество нужных материалов. Чтобы Вы не переживали и не делали лишней работы, мы оказываем услугу выезда замерщика на участок. Также действует гибкая система скидок для наших постоянных клиентов.

Почему НАМ доверяют?

Весь спектр услуг в одной компании: производство, продажа, доставка и укладка тротуарной плитки. Гарантия на всю плитку и укладку 10 лет. Наша плитка отвечает всем стандартам и нормам, имеет сертификат соответствия ГОСТ. Собственное производство в Самаре: цены значительно ниже, чем у других фирм. Плитка выполняется из экологически чистых материалов, не содержит опасных и вредных для здоровья примесей. Окрашивание производится только импортными безопасными красителями. Наши сотрудники – опытные и умелые мастера, которые всегда выполняют свою работу на «отлично». Для Вашего удобства мы можем работать и на выходных.

Обращаясь в «Российскую Брусчатку», Вы получаете:

грамотную консультацию специалистов;

помощь в выборе материала;

возможность производства уникальной плитки по Вашим пожеланиям;

быструю доставку на место укладки;

грамотную укладку материала, который прослужит более 10 лет;

гибкую систему скидок при покупке полного пакета услуг;

гарантию на все материалы и услуги.

Качество, надежность, честность и проверенные временем технологии – это то, что характеризует нашу компанию. Сотни наших клиентов уже счастливо гуляют по дорожкам из нашей тротуарной плитки, порадуйте себя и Вы! Переходите на наш сайт, чтобы узнать подробности.