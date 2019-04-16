Доставка и укладка тротуарной плитки в Самаре: в наличии и под заказ

Фирма «Российская Брусчатка» существует на рынке уже 10 лет. За это время она успела обзавестись сотнями довольных и преданных клиентов, которые ценят качество и надежность.
Тротуарная плитка от компании «Российская Брусчатка» — лучшая тротуарная плитка в Самаре!
Наша компания предоставляет все услуги, связанные с тротуарной плиткой:
- Плитка в наличии и под заказ: благодаря собственному производству в Самаре, любой каприз клиента может воплотиться в жизнь;
- Помощь грамотных специалистов в выборе материалов;
- Доставка плитки на Ваш участок;
- Быстрая и качественная укладка материала опытными мастерами.
Наши специалисты – знающие свое дело профессионалы, которые проконсультируют Вас в выборе материала, расскажут обо всех деталях и подробностях, а также произведут монтаж плитки на участке.
Часто случается ситуация, когда заказчик не может самостоятельно определить количество нужных материалов. Чтобы Вы не переживали и не делали лишней работы, мы оказываем услугу выезда замерщика на участок. Также действует гибкая система скидок для наших постоянных клиентов.
Почему НАМ доверяют?
- Весь спектр услуг в одной компании: производство, продажа, доставка и укладка тротуарной плитки.
- Гарантия на всю плитку и укладку 10 лет.
- Наша плитка отвечает всем стандартам и нормам, имеет сертификат соответствия ГОСТ.
- Собственное производство в Самаре: цены значительно ниже, чем у других фирм.
- Плитка выполняется из экологически чистых материалов, не содержит опасных и вредных для здоровья примесей.
- Окрашивание производится только импортными безопасными красителями.
- Наши сотрудники – опытные и умелые мастера, которые всегда выполняют свою работу на «отлично».
- Для Вашего удобства мы можем работать и на выходных.
Обращаясь в «Российскую Брусчатку», Вы получаете:
- грамотную консультацию специалистов;
- помощь в выборе материала;
- возможность производства уникальной плитки по Вашим пожеланиям;
- быструю доставку на место укладки;
- грамотную укладку материала, который прослужит более 10 лет;
- гибкую систему скидок при покупке полного пакета услуг;
- гарантию на все материалы и услуги.
Качество, надежность, честность и проверенные временем технологии – это то, что характеризует нашу компанию. Сотни наших клиентов уже счастливо гуляют по дорожкам из нашей тротуарной плитки, порадуйте себя и Вы! Переходите на наш сайт, чтобы узнать подробности.