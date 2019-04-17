Надгробные плиты из гранита от производителя «Данила-Мастер» в богатом ассортименте

Выбирая среди моделей надгробных памятников подходящее изделие, для покупателей в приоритете возможность просмотреть фотографии готовых изделий и выяснить стоимость, именно на основе данных параметров принимается окончательное решение о заказе монумента. Цена на сайте не всегда включает весь комплекс работ. В частности, при заказе пакета услуг с перевозкой памятника в Тольятти, следует учитывать стоимость доставки, монтажа статуи и облагораживания участка вокруг места захоронения. Фабрика «Данила-Мастер» предлагает надежные и эстетичные стелы из черного гранита.

Примеры памятников на могилу, фотографии и цены собраны в каталоге на сайте https://tlt.danila-master.ru/, также в ассортименте есть авторские модели с уникальным декором. При заказе могильных стел и монументальных ансамблей итоговая стоимость рассчитывается на основании сложности работ и трудозатрат мастеров. В цену входит стоимость надгробия, декора и услуг, доставки и установки.

Как правильно посчитать стоимость памятника

Заказывая лаконичную прямоугольную статую, клиент получает ансамбль из стелы, постамента и цветника. Стоимость зависит от таких параметров:

габариты стелы;

полировка отдельно для каждой стороны плиты;

число деталей;

дизайнерский декор, авторская резьба, уникальный эскиз;

обустройство могилы, укладка камня или гранитного бордюра.

Перенос с эскиза надписей, портретов выполняется одним из методов: гравирование компьютерным гравировщиком, пескоструйным аппаратом, которые обеспечивают высокую точность мелких деталей.

Для заказчиков в каталоге на странице https://tlt.danila-master.ru/articles/pamyatniki-na-mogilu-foto-i-ceny.html приведены характеристики памятников на могилу, фото и актуальная стоимость. Компанией предлагаются прямоугольные памятники, оригинальные формы, варианты авторского дизайна крестов.

Заказчик платит за высококачественное изделие и профессиональные услуги. При этом не появится необходимость тратиться на восстановление статуй из искусственного материала, которые быстро утрачивают эстетичность.

Просчитать итоговую стоимость комплекта можно в онлайн-калькуляторе на сайте компании, выбрав интересующие элементы монументальной композиции. Процесс заказа надгробий в компании «Данила-Мастер» прозрачна, отсутствуют наценки, все услуги оказываются строго в срок в соответствии с договором.