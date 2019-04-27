Драйвер для светодиодов и его назначение

Светодиодные технологии набрали особой популярности, но данный вид подсветки может полноценно функционировать только при соблюдении определенных правил монтажа. Также отметим, что для стабильной работы диодов требуется постоянный ток в достаточном количестве, для чего используются специальные драйверы. Лента светодиодная и другая LED продукция должна работать от 12 В постоянного тока, тогда как без драйвера ток будет переменным. Это быстрее выводит светодиоды из строя и способствует снижению яркости. Поэтому в каждом светодиоде должен подаваться постоянный ток, который предварительно фильтруется и стабилизируется.

Сам драйвер представляет собой электронное устройство, которое принимает не напряжение, а ток. Не стоит путать это с блоком питания, который отвечает за стабилизацию именно напряжения. На блоках питания обычно располагают показатель выходного напряжения — 12 или 24 В. Электронный драйвер по стандарту питается от сети 220 В, на выходе можно получить ток в диапазоне от нескольких Вольт до нескольких десятков Вольт. Для правильно подобранного драйвера показатель КПД способен достигать 95 %, что является очень хорошим параметром.

Обычно драйверы используют для осветительных приборов, которые требуют большую мощность и частую работу. Например, если вы используете светодиодные фонарики, фары LED на мотоциклах, велосипедах, то их мощность будет достаточно малой. Следовательно, драйвер здесь не обязательный, можно обойтись установкой на диоды резисторов. Подобные резисторы располагаются в ленте светодиодной, где на каждые 3 диода в печатную плату ставят 1 резистор.

При выборе драйвера для диодов нужно смотреть на несколько параметров. В первую очередь это мощность устройства, которая должна быть достаточной и с запасом примерно 20 %. Перегружать драйвер или нагружать на полную крайне не рекомендуется. Также многие смотрят на производителя драйвера, на класс его защиты (влагозащищенные или для закрытых помещений), данные входа и выхода. Нынешние варианты драйверов создаются с учетом предыдущих недостатков, в устройстве используются микросхемы по технологии широтно-импульсного преобразования. Такие преобразователи полностью защищены от перегрузок и коротких замыканий.

Если вы выбираете драйвер, то учитывайте срок службы данного устройства. Китайские модели низкого качества работают до 20 000 часов, средние классические представители выдерживают 50 тыс. часов. Тогда как дорогие драйверы хорошего качества имеют ресурс до 70 тыс. часов.