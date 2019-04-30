Мониторинг чистых помещений на производстве лекарственных средств

  • Ильдар Саитов
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    • Производство лекарств и лекарственных средств требует не только тщательной дозировки, но и чистого воздуха в помещении. Любые примеси в большом количестве могут повлиять на качество лекарственного препарата. Поэтому в производственных помещениях, в которых изготавливаются лекарственные средства периодически проводится мониторинг воздуха.

    Счетчики MET ONE HHPC+В основном воздух проверяется на количество аэрозольных частичек и твердых частичек в виде пыли. Превышение установленных норм приводит к снижению качества лекарств. Для проверки воздуха специалистами компании «Аквааналитик» используется счетчик аэрозольных частиц ведущих производителей.

    Современный высокотехнологический прибор позволяет точно подсчитать количество аэрозолей и определить эффективный способ очистки. Кроме этого, используется также счетчик пылевых частиц. Комплексный мониторинг позволяет с высокой точностью определить количество примесей в воздухе помещения.

    Проверку можно проводить в любое время, когда появились признаки повышенного загрязнения воздуха. Это позволит поддерживать в помещении чистый воздух. Спрос на мониторинг постоянно растет.

    Виды аэрозольных счетчиков

    Для мониторинга применяются различные виды счетчиков аэрозольных частиц. Все эти приборы можно приобрести на сайте aquaanalytic.com оптом и в розницу на выгодных условиях. Хорошо себя зарекомендовали такие счетчики аэрозоля, как:

    • MET ONE 6000;
    • MET ONE 6000P;
    • MET ONE 7000;
    • MET ONE 3400 и пр.

    Эти высокотехнологические приборы обладают широким диапазоном действия и способны подсчитать количество аэрозолей в любом производственном помещении по выпуску медицинских средств. Счетчики отличаются мощностью, точностью и функциональностью. При необходимости можно подобрать прибор для любого помещения.

    Преимущества аэрозольных счетчиков

    Аэрозольные счетчики и счетчики твердых частиц отличаются многими преимуществами и являются наиболее простым и доступным способом быстро провести анализ воздуха. Эти приборы в одном и том же помещении могут использоваться периодически или на постоянной основе.

    Все зависит от сложности производства и требований к чистоте воздуха. Чем выше требования, тем чаще нужно мониторить воздух, чтобы поддерживать нормальный уровень аэрозолей и твердых частичек. Среди главных преимуществ аэрозольных счетчиков:

    • широкий диапазон;
    • высокая чувствительность;
    • надежность показаний;
    • доступная цена.

    Изготовленные по современным технологиям приборы и лабораторное оборудование позволяют быстро определить состав воздуха в помещении. Мониторинг, как правило, осуществляют опытные специалисты, которые умеют обращаться с приборами. Это востребованная услуга среди предприятий, выпускающих медицинские средства.

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