Ткани с принтами для пошива в интернет-магазине alltext.com.ua

Интернет-магазин тканей Аlltext является крупным поставщиком текстильной продукции для производства различных изделий. Компания работает уже более 7 лет по всей территории Украины, доказывая свою положительную репутацию и высокий уровень надежности. Наши партнеры – это не только крупные фабрики и предприятия, но и небольшие ателье, магазины, цеха по изготовлению одежды, аксессуаров, домашнего текстиля, элементов декора, постельного белья, обивки для мебели, технических изделий.

Текстильная продукция исключительно европейского качества и имеет все необходимые сертификаты. Среди наших клиентов как розничные, так и оптовые покупатели, которые закупают товар большими партиями. Оптовые предложения действуют, начиная от заказа 30 метров текстиля. Регулярное обновление ассортимента – это всегда свежие и востребованные новинки. Мы тщательно следим за нашим каталогом, постоянно добавляя новые и оригинальные материалы, которые пользуются спросом во всем мире.

Особенности тканей в интернет-магазине

Каждая ткань предусмотрена детальным описанием состава, характеристик, а также качественными фотографиями и отзывами предыдущих клиентов. Вы можете самостоятельно убедиться в качестве наших товаров, если воспользуетесь предложением «бесплатный образец ткани». Если ткань вам не подошла, то наши консультанты помогут выбрать оптимальный для вас вариант. Чтобы заказать ткань, достаточно отправить запрос на сайте alltext.com.ua либо позвонить по указанным номерам телефона.

Посетив интернет-магазин, вы сможете увидеть следующие типы тканей:

Натуральные. Подобного рода материал считается безопасным, экологичным и не вызывающим аллергии, например, лен, батист и джерси.

Легкие ткани. Такие материи обычно используются в жаркое время года. Это может быть шифон, трикотаж, хлопок, вискоза, атлас и многое другое.

Теплые. Махра, флис, велюр, джерси, пальтовая ткань — эти материалы, как нельзя лучше подходят для пошива одежды на зимний период, так как имеют высокий согревающий эффект.

Праздничные. Планируя сшить платье, брюки, костюм, блузку, юбку для выхода в свет, нужно не забыть добавить фатин, органзу, лайкру, велюр, парчу, пайетки на сетке. Они выигрышно смотрятся при изготовлении нарядной одежды.

Искусственная кожа. Современные виды кожзама практически идентичны натуральным, что позволяет создавать уникальные шедевры за недорогую стоимость.

Отделочные материалы. Для полноценного изделия необходимы декоративные и «технические» составляющие. Нейлоновые, вискозные, меховые, жаккардовые и другие подкладки отлично подходят для этих целей.

Источник: https://www.alltext.com.ua/