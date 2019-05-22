Депутат ЛДПР от Самары Михаил Дегтярев выступил на форуме «Сообщество» во Владикавказе

Напомним, что Михаил Дегтярев является главой комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Промониторив федеральные целевые программы, представитель ЛДПР от Самары заявил, что финансовая дисциплина в Северной Осетии пребывает на предельно высоком уровне.

Дегтярев отметил, что в республике не отмечено ни единого нарушения в плане финансов после начисления денег по федеральным программам. И этот факт дает региону огромное преимущество, подчеркнул представитель ЛДПР. Северная Осетия может претендовать на получение средств по некоторым проектам, например, «Мамисон», а также спортивным сооружениям.

Самарский представитель ЛДПР напомнил, что в Северной Осетии имеется запрос и заявка на включение в федеральную адресную инвестиционную спортпрограмму. Регион нуждается в большом объекте, на котором можно будет проводить крупные спортивные мероприятия.

Напомним, во Владикавказе в эти дни проходит форум «Сообщество», основная тема которого — «Туризм на Северном Кавказе». В рамках мероприятия его участники обсудят важные темы вроде привлекательности региона для различных категорий путешественников, проблемы в продвижении турпродукта и сложности с инфраструктурой для туристов.

Политик также поведал об идеологических моментах развития внутреннего туризма по всей России. По его мнению, любой человек, который приезжает из одного российского региона в другой, должен понимать, что соседи его любят. В таком случае он вернется домой и будет с уважением относиться к гостеприимному региону, в котором побывал, подчеркивает представитель ЛДПР.

Дегтярев также отметил, что въездной туризм «излечивает от русофобии», в чем страна могла убедиться на примере чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда приехавшие туристы увидели, что ситуация в стране кардинально отличается в лучшую сторону от той картины, которую рисовали западные СМИ, сказал Дегтярев.

Что касается концепции туризма, то, по словам Дегтярева, она состоит из трех «китов» — безопасность, конкуренция и любопытство. В плане безопасности Северная Осетия является одним из самых безопасных регионов в мире, акцентировал внимание политик.

Если говорить о конкуренции, то она Кавказе она постепенно также набирает обороты. Что касается любопытства, то без нее путешественники никогда не отправились бы в дорогу, резюмировал Дегтярев.

Затронул депутат и вопрос законодательного регулирования туротрасли. По его словам, федеральный закон о туризме весьма устарел, несмотря на десятки вносимых изменений, и напоминает «лоскутное одеяло».