Советы по выбору ювелирных украшений: окружаем себя прекрасным

  • Ильдар Саитов
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    • Выбор ювелирного украшения — не обыденное или рутинное занятие, а потому к процессу нужно подойти обдуманно и ответственно. Как правильно выбирать изделия, на то обратить внимание при покупке, когда и как их носить, какие украшения будут уместными в качестве подарка — все эти нюансы лучше изучить заранее.

    Перед тем как отправиться в ювелирный магазин, нужно учесть несколько важных параметров, чтобы изделия стали любимыми для владельца, а не пылились в шкатулке:

    • Металл для изготовления.
    • Паспорт изделия.
    • Камни-вставки.
    • Закрепка камня.
    • Размер украшения.

    Металл для изготовления украшений

    Несколько нюансов, касающиеся металла украшения, на которые стоит обратить внимание:

    • Клейма. Первый оттиск — проба, указывающая процентное содержание драгоценного металла в конкретном изделии. Второй оттиск — именной знак предприятия-производителя, содержащий шифр государственной инспекции, год выпуска, специальный код изготовителя.
    • Покрытие. Для придания дополнительных свойств и оттенков. Наиболее распространенные покрытия: золочение, серебрение, радирование, оксидирование. Толщина должна быть в пределах 2–15 микрон, оптимальный показатель — 7–8 микрон.
    • Соответствие изделия документу ОСТ 117-3-002-95. Аккуратно выполненное, без следов инструмента и визуальных изъянов, острых краев, сколов, швов, выпуклостей, просветов, с надежно закрепленными вставками.
    • Эстетика. Шлифовка или матовое покрытие — равномерное, полировка — доведена до блеска. Отсутствие царапин и потертостей, «бархатистый» вид. Гравировка, штамповка, чеканка, филигранные и резные рисунки должны иметь четкий контур.
    • Чаще всего украшения создаются из следующих металлов:
    • Золото. Изделия могут быть 999, 958, 750, 585, 500, 375 пробы. Популярная и оптимальная по соотношению цены и качества — 585 проба. Бывает нескольких оттенков: желтый, красный, розовый, белый, зеленый, синий, голубой, черный. Средняя стоимость.
    • Серебро. Изделия могут быть 950, 900, 800, 720 пробы. Наиболее распространенная — 925 проба. Белый металл, пластичный, с высокой отражательной способностью. Хорошо сочетается с эмалью, минеральными камнями, слоновой костью, камнями драгоценными и полудрагоценными. Наиболее демократичный по цене.
    • Платина. Изделия могут быть 950, 900, 850 пробы. Податливый, но прочный металл. Не навредит людям, склонным к аллергиям. Наиболее дорогой материал из-за 10 % добавок в сплаве в виде рутения и иридия.

    Паспорт изделия

    Паспорт украшения — это бирка, которая его сопровождает и содержит важную информацию для покупателя. Внешний вид бирки: белая плотная бумага с отверстием для бесцветной нити, которая соединяет ярлык и изделие, и пломбой, содержащей клеймо предприятия-производителя.

    Перечень данных, указанных на ярлыке, регулируется документом ОСТ 117-3-002-95:

    • изготовитель;
    • юридический адрес компании-производителя;
    • вид изделия (браслет, серьги и т.п.);
    • артикул изделия;
    • проба;
    • масса;
    • описание ювелирной вставки (при наличии);
    • размер для колец, браслетов и цепочек;
    • длина для цепочек и браслетов;
    • цена.

    Ювелирные камни-вставки

    Перед тем как выбрать ювелирные украшения со вставками из камней, обратите внимание на следующие детали:

    • Вес камня измеряется в каратах, где 1 карат — это 200 мг.
    • Бирка на изделии должна содержать следующую информацию о вставке: количество камней, вид огранки и ее качество, вес, группа цвета минерала, класс чистоты.
    • Синтетический камень выглядит как природный, однако в нем отсутствуют какие-либо включения и несовершенства.
    • Приписки рядом с названием камня должны настораживать. Например, приписка «cz» рядом с названием «гранат» указывает на то, что общего у камня с гранатом только оттенок. Уточняйте у продавца все пометки в ярлыке, которые вам непонятны.
    • Бриллианты меньше 0,01 карата — это не камень, а крошка, не представляющая ценности. Огранка в 17 граней часто сопровождает такие «бриллианты».
    • Вставки-камни подбираются в соответствии с характером, вкусовыми предпочтениями, стилем в одежде и жизни владельца. Наиболее распространенные:
    • Бриллиант. «Королевский» камень. Важна огранка: классическая — 58 граней для круглых камней. Цвета: белый, желтый, розовый, голубой, зеленый, коричневый, черный. Качественный камень отличает блеск при дневном свете, минимум природных включений и несовершенств, насыщенность цвета или полное его отсутствие. Наиболее дорогой и редко встречающийся — розовый бриллиант: 1 карат — 1 млн долларов.
    • Изумруд. Цвет: зеленый с желтым или голубым оттенком. Основные параметры при выборе драгоценных изумрудов — цвет (он должен быть ярким) и прозрачность (она должна быть безупречной).
    • Рубин. Очень прочный драгоценный камень красного цвета. Наиболее распространенные — камни в 2 карата. Рубин в 5 карат — это камень, превосходящий стоимость бриллиантов. Критерий качественного рубина — чистый, насыщенный цвет без примесей и оттенков. Совет от ювелиров: украшения с рубинами лучше хранить отдельно от всех других.
    • Сапфир. Цвет: синий с более чем 160 оттенками, кроме красного. Чаще всего ювелиры в работе используют сапфиры в 2 карата, очень редко — 5–10 карат.
    • Полудрагоценные камни. К ним относятся: бирюза, нефрит, опал, сердолик, кварц, топаз и др. Украшения с такими вставками доступны многим, однако это не умаляет их красоты.
    • Минеральные камни. К ним относятся: жемчуг, коралл, янтарь, коралл. Опытный мастер-ювелир способен создать произведения искусства из камней минерального происхождения. Критерии выбора: плотность цвета, чистый блеск, безупречная форма, гладкость поверхности, размеры.

    Закрепка камня

    Ювелирные вставки предполагают закрепку камня. К выбору типа закрепки нужно подойти ответственно, чтобы украшение не испортилось при первом активном движении владельца.

    Существует несколько типов закрепок:

    • Ободковая (царговая). Оправа из металла, обхватывающая камень по кругу. Визуально является его продолжением и увеличивает камень в размерах.
    • Пружинная. «Парение» камня в воздухе. Обеспечивает освещение вставки со всех сторон.
    • «Лапками». Классическая закрепка — 4–6 «лапок». Привлекает внимание к самому камню.
    • Паве. Позволяет установить нескольких небольших камней вместе, создает их единство.
    • Канальная. Закрепление камней в канале на кольце: нескольких или по всей окружности изделия.

    Размер украшения

    Требования к размеру ювелирных украшений:

    • Соответствие образу человека.
    • Стройные и изящные девушки — небольшие изделия, солидные пышные дамы — объемные и массивные.
    • Удобные, не натирают в повседневной носке.
    • На каждый день идеально подойдут неброские аккуратные украшения.

    Советы по выбору и носке ювелирных украшений

    Выбор украшений напрямую зависит от того, как именно и в каком количестве человек собирается их носить, предназначено изделие для какого-то конкретного торжества или является презентом.

    Как носить украшения

    Правила ношения ювелирных изделий:

    • Множество камней одновременно, особенно бриллианты, — прерогатива взрослых, зрелых женщин.
    • Небольшой бриллиант на кольце на безымянном пальце допустим для молодой девушки в повседневной носке.
    • Нежный, романтичный образ подчеркивают бирюза, кораллы, жемчуг, аккуратный кулон на золотой или серебряной цепочке.
    • Серебряные изделия — украшения каждого дня. Однако сложные, витиеватые и массивные украшения из серебра подойдут и для торжества или вечеринки в коктейльных платьях.
    • Все украшения из одного гарнитура, надетые сразу, — моветон. Сочетайте не более двух элементов гарнитура: серьги и браслет, браслет и ожерелье, кольцо и серьги.
    • Бриллиантовое колье безупречно сочетается с декольтированным платьем на торжественном мероприятии.

    Прикрасы на свадебную церемонию

    Особенности подготовки образов и выбора украшений для жениха и невесты:

    • Для нежной невесты — изделия с жемчугом или бриллиантами.
    • Ожерелье, диадема, браслет — все детали должны гармонировать между собой и со свадебным платьем.
    • Стоит воздержаться от ярких или кричащих изделий.
    • Актуальные тренды в свадебной моде — поп-модерн, минимализм, винтаж.
    • Для жениха — запонки со вставкой из камня, не обязательно драгоценного. Другие украшения — личные предпочтения, однако важно не перестараться, чтобы не выглядеть нелепо.
    • Главные украшения на свадьбе — обручальные кольца — их не должно ничего затмить.

    Украшения в качестве презента

    Перед тем как подобрать ювелирные украшения в подарок близкому человеку, усвойте несколько важных моментов:

    • Вы должны точно знать, что именно одариваемый предпочитает: металл, камни-вставки, тип изделия.
    • Ориентируйтесь на возраст, индивидуальные особенности, стиль одежды и образ жизни того, кому собираетесь презентовать украшение.
    • Деловая, целеустремленная женщина — лаконичные, но массивные серьги, бриллиантовые вставки.
    • Романтичная девушка — изделия в виде и с сердцами, цветами в нежных оттенках розового, голубого, персикового, драгоценные и полудрагоценные камни небольших размеров.
    • Молодая девушка — миниатюрные изделия с аккуратными, небольшими камнями, лучше драгоценными.
    • Зрелая дама — классические, сдержанные украшения по форме, цвету.

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