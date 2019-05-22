Советы по выбору ювелирных украшений: окружаем себя прекрасным

Выбор ювелирного украшения — не обыденное или рутинное занятие, а потому к процессу нужно подойти обдуманно и ответственно. Как правильно выбирать изделия, на то обратить внимание при покупке, когда и как их носить, какие украшения будут уместными в качестве подарка — все эти нюансы лучше изучить заранее.

Перед тем как отправиться в ювелирный магазин, нужно учесть несколько важных параметров, чтобы изделия стали любимыми для владельца, а не пылились в шкатулке:

Металл для изготовления.

Паспорт изделия.

Камни-вставки.

Закрепка камня.

Размер украшения.

Металл для изготовления украшений

Несколько нюансов, касающиеся металла украшения, на которые стоит обратить внимание:

Клейма. Первый оттиск — проба, указывающая процентное содержание драгоценного металла в конкретном изделии. Второй оттиск — именной знак предприятия-производителя, содержащий шифр государственной инспекции, год выпуска, специальный код изготовителя.

Покрытие. Для придания дополнительных свойств и оттенков. Наиболее распространенные покрытия: золочение, серебрение, радирование, оксидирование. Толщина должна быть в пределах 2–15 микрон, оптимальный показатель — 7–8 микрон.

Соответствие изделия документу ОСТ 117-3-002-95. Аккуратно выполненное, без следов инструмента и визуальных изъянов, острых краев, сколов, швов, выпуклостей, просветов, с надежно закрепленными вставками.

Эстетика. Шлифовка или матовое покрытие — равномерное, полировка — доведена до блеска. Отсутствие царапин и потертостей, «бархатистый» вид. Гравировка, штамповка, чеканка, филигранные и резные рисунки должны иметь четкий контур.

Чаще всего украшения создаются из следующих металлов:

Золото. Изделия могут быть 999, 958, 750, 585, 500, 375 пробы. Популярная и оптимальная по соотношению цены и качества — 585 проба. Бывает нескольких оттенков: желтый, красный, розовый, белый, зеленый, синий, голубой, черный. Средняя стоимость.

Серебро. Изделия могут быть 950, 900, 800, 720 пробы. Наиболее распространенная — 925 проба. Белый металл, пластичный, с высокой отражательной способностью. Хорошо сочетается с эмалью, минеральными камнями, слоновой костью, камнями драгоценными и полудрагоценными. Наиболее демократичный по цене.

Платина. Изделия могут быть 950, 900, 850 пробы. Податливый, но прочный металл. Не навредит людям, склонным к аллергиям. Наиболее дорогой материал из-за 10 % добавок в сплаве в виде рутения и иридия.

Паспорт изделия

Паспорт украшения — это бирка, которая его сопровождает и содержит важную информацию для покупателя. Внешний вид бирки: белая плотная бумага с отверстием для бесцветной нити, которая соединяет ярлык и изделие, и пломбой, содержащей клеймо предприятия-производителя.

Перечень данных, указанных на ярлыке, регулируется документом ОСТ 117-3-002-95:

изготовитель;

юридический адрес компании-производителя;

вид изделия (браслет, серьги и т.п.);

артикул изделия;

проба;

масса;

описание ювелирной вставки (при наличии);

размер для колец, браслетов и цепочек;

длина для цепочек и браслетов;

цена.

Ювелирные камни-вставки

Перед тем как выбрать ювелирные украшения со вставками из камней, обратите внимание на следующие детали:

Вес камня измеряется в каратах, где 1 карат — это 200 мг.

Бирка на изделии должна содержать следующую информацию о вставке: количество камней, вид огранки и ее качество, вес, группа цвета минерала, класс чистоты.

Синтетический камень выглядит как природный, однако в нем отсутствуют какие-либо включения и несовершенства.

Приписки рядом с названием камня должны настораживать. Например, приписка «cz» рядом с названием «гранат» указывает на то, что общего у камня с гранатом только оттенок. Уточняйте у продавца все пометки в ярлыке, которые вам непонятны.

Бриллианты меньше 0,01 карата — это не камень, а крошка, не представляющая ценности. Огранка в 17 граней часто сопровождает такие «бриллианты».

Вставки-камни подбираются в соответствии с характером, вкусовыми предпочтениями, стилем в одежде и жизни владельца. Наиболее распространенные:

Бриллиант. «Королевский» камень. Важна огранка: классическая — 58 граней для круглых камней. Цвета: белый, желтый, розовый, голубой, зеленый, коричневый, черный. Качественный камень отличает блеск при дневном свете, минимум природных включений и несовершенств, насыщенность цвета или полное его отсутствие. Наиболее дорогой и редко встречающийся — розовый бриллиант: 1 карат — 1 млн долларов.

Изумруд. Цвет: зеленый с желтым или голубым оттенком. Основные параметры при выборе драгоценных изумрудов — цвет (он должен быть ярким) и прозрачность (она должна быть безупречной).

Рубин. Очень прочный драгоценный камень красного цвета. Наиболее распространенные — камни в 2 карата. Рубин в 5 карат — это камень, превосходящий стоимость бриллиантов. Критерий качественного рубина — чистый, насыщенный цвет без примесей и оттенков. Совет от ювелиров: украшения с рубинами лучше хранить отдельно от всех других.

Сапфир. Цвет: синий с более чем 160 оттенками, кроме красного. Чаще всего ювелиры в работе используют сапфиры в 2 карата, очень редко — 5–10 карат.

Полудрагоценные камни. К ним относятся: бирюза, нефрит, опал, сердолик, кварц, топаз и др. Украшения с такими вставками доступны многим, однако это не умаляет их красоты.

Минеральные камни. К ним относятся: жемчуг, коралл, янтарь, коралл. Опытный мастер-ювелир способен создать произведения искусства из камней минерального происхождения. Критерии выбора: плотность цвета, чистый блеск, безупречная форма, гладкость поверхности, размеры.

Закрепка камня

Ювелирные вставки предполагают закрепку камня. К выбору типа закрепки нужно подойти ответственно, чтобы украшение не испортилось при первом активном движении владельца.

Существует несколько типов закрепок:

Ободковая (царговая). Оправа из металла, обхватывающая камень по кругу. Визуально является его продолжением и увеличивает камень в размерах.

Пружинная. «Парение» камня в воздухе. Обеспечивает освещение вставки со всех сторон.

«Лапками». Классическая закрепка — 4–6 «лапок». Привлекает внимание к самому камню.

Паве. Позволяет установить нескольких небольших камней вместе, создает их единство.

Канальная. Закрепление камней в канале на кольце: нескольких или по всей окружности изделия.

Размер украшения

Требования к размеру ювелирных украшений:

Соответствие образу человека.

Стройные и изящные девушки — небольшие изделия, солидные пышные дамы — объемные и массивные.

Удобные, не натирают в повседневной носке.

На каждый день идеально подойдут неброские аккуратные украшения.

Советы по выбору и носке ювелирных украшений

Выбор украшений напрямую зависит от того, как именно и в каком количестве человек собирается их носить, предназначено изделие для какого-то конкретного торжества или является презентом.

Как носить украшения

Правила ношения ювелирных изделий:

Множество камней одновременно, особенно бриллианты, — прерогатива взрослых, зрелых женщин.

Небольшой бриллиант на кольце на безымянном пальце допустим для молодой девушки в повседневной носке.

Нежный, романтичный образ подчеркивают бирюза, кораллы, жемчуг, аккуратный кулон на золотой или серебряной цепочке.

Серебряные изделия — украшения каждого дня. Однако сложные, витиеватые и массивные украшения из серебра подойдут и для торжества или вечеринки в коктейльных платьях.

Все украшения из одного гарнитура, надетые сразу, — моветон. Сочетайте не более двух элементов гарнитура: серьги и браслет, браслет и ожерелье, кольцо и серьги.

Бриллиантовое колье безупречно сочетается с декольтированным платьем на торжественном мероприятии.

Прикрасы на свадебную церемонию

Особенности подготовки образов и выбора украшений для жениха и невесты:

Для нежной невесты — изделия с жемчугом или бриллиантами.

Ожерелье, диадема, браслет — все детали должны гармонировать между собой и со свадебным платьем.

Стоит воздержаться от ярких или кричащих изделий.

Актуальные тренды в свадебной моде — поп-модерн, минимализм, винтаж.

Для жениха — запонки со вставкой из камня, не обязательно драгоценного. Другие украшения — личные предпочтения, однако важно не перестараться, чтобы не выглядеть нелепо.

Главные украшения на свадьбе — обручальные кольца — их не должно ничего затмить.

Украшения в качестве презента

Перед тем как подобрать ювелирные украшения в подарок близкому человеку, усвойте несколько важных моментов:

Вы должны точно знать, что именно одариваемый предпочитает: металл, камни-вставки, тип изделия.

Ориентируйтесь на возраст, индивидуальные особенности, стиль одежды и образ жизни того, кому собираетесь презентовать украшение.

Деловая, целеустремленная женщина — лаконичные, но массивные серьги, бриллиантовые вставки.

Романтичная девушка — изделия в виде и с сердцами, цветами в нежных оттенках розового, голубого, персикового, драгоценные и полудрагоценные камни небольших размеров.

Молодая девушка — миниатюрные изделия с аккуратными, небольшими камнями, лучше драгоценными.

Зрелая дама — классические, сдержанные украшения по форме, цвету.

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