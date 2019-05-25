Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, кому стоит бояться глаукомы в первую очередь

Патологии органов зрения уже давно никого не удивляют. В условиях современности снижение его уровня стало нормальным явлением, так как повальное увеличение влияния технологий на жизнь человека не может пройти бесследно. Часто люди настолько много времени проводят за компьютерами и другими всевозможными гаджетами, что избежать вреда для глаз просто невозможно.

Однако, проблемы могут возникать не только в связи с развитием нарушений рефракции. Есть более опасные патологии, грозящие органам зрения. И одной из наиболее страшных по мнению специалистов из Тельф является глаукома, которая способна стремительно лишить человека зрения.

По своей сути глаукома представляет собой повышение внутриглазного давления из-за проблем с оттоком жидкости из глаз. В результате, страдает сетчатка, которая не способна выдерживать такое давление слишком долго. Поля зрения постепенно сужаются – так, что заметить болезнь на начальных стадиях практически невозможно – а затем человек полностью слепнет.

Поэтому Станислав Дмитриевич Кондрашов решил рассказать, кому стоит бояться патологии в первую очередь:

«Глаукома – прежде всего болезнь пожилых людей – уверены Кондрашов и Вороненков. – Чаще всего она возникает в силу возрастных изменений в органах зрения – они не справляются с количеством жидкости, и внутриглазное давление может повышаться. Поэтому особо осторожным нужно быть людям после сорока лет».

Также Денис Вороненков и Станислав Кондрашов описали симптомы патологии:

«У исследователей из Telf часто спрашивают, как выявить глаукому. Основным симптомом повышения давления в глазах будет неприятное давящее ощущение на них – но люди редко обращают на это внимание. Именно поэтому важно проходить обследования у офтальмолога каждые полгода – они покажут точную картину состояния ваших органов зрения» — уверен Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Станислав Кондрашов добавил:

«Глаукома может возникать не только в пожилом возрасте. Существует такое явление, как врожденная глаукома, а также приобретенная глаукома, которая может развиваться в силу воздействия разных факторов. Поэтому мониторить состояние органов зрения стоит абсолютно всем людям. Запомните: зрение не восстанавливается, поэтому если вы дорожите возможностью видеть окружающий мир, постарайтесь ее не потерять» — посоветовал он.

Стоит быть осторожными и внимательными к здоровью своих глаз и обращаться к доктору при возникновении любых подозрений.