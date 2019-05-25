Грузовые квадрокоптеры: особенности, обзор популярных моделей

  • Ильдар Саитов
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    • Дроны большой грузоподъемности с каждым годом становятся все популярнее в силу своих солидных функциональных возможностей. На заре своего существования аппараты использовались как держатели для съемочного оборудования, теперь же — это агрегаты, задействованные практически во всех сферах человеческой деятельности.

    Отличия грузового БПЛА от обычного:

    • Грузоподъемность. Стандартные беспилотники переносят не более 2 кг, грузовые — от 5 кг.
    • Полетное время. Обычные летательные аппараты — около 30 минут автономной работы, грузовые — не более 20 минут.
    • Размеры. Чем больше грузоподъемность, тем более внушительных размеров дрон. Этот показатель влияет на маневренность и скорость передвижения — они снижаются.

    Сферы применения грузовых коптеров

    Грузовые дроны используют в различных областях:

    • Доставка. В Германии доставку посылок мультикоптерами осуществляет компания DHL, в США — интернет-магазин Amazon, в России — ARDN Technology.
    • Съемка в фото- и видеоформате. На грузовые агрегаты можно закрепить тяжелое профессиональное съемочное оборудование. Воздушная съемка онлайн необходима видеоблогерам, журналистам, кинорежиссерам, клипмейкерам, спасателям.
    • Транспортировка людей. Первый дрон, переместивший человека, был изобретен в Китае в 2016 году: он преодолел 50 км с пассажиром на борту. В России такое «такси» находится на стадии разработки. Полезное изобретение для спасения людей в горах или в случаях обрушений.
    • Дроны-«скорая помощь». Беспилотники-курьеры, отправляющие контейнеры с образцами в лабораторию (компания Matternet в Швейцарии), доставка медикаментов и медицинского оборудования в труднодоступные места.
    • Доставка хрупких посылок. Беспилотник, представляющий собой надежный контейнер (разработан в Токийском университете), принимающий форму груза, который в него кладут. Безопасный коптер, окруженный металлической сеткой (разработчики из Швейцарии), защищающий людей от пропеллеров и сами винты, корпус от повреждений.
    • Сельскохозяйственная промышленность. Дроны проводят химическую обработку лесов, полей. Такие агрегаты могут поднять до 180 кг и совершить полет на расстояние до 200 км.

    Проблемы внедрения коптеров-тяжеловесов

    Использование квадрокоптеров для транспортировки посылок и людей — идея отличная, однако она имеет несколько «подводных камней»:

    • Ограничения по объему и весу. Крупный груз создает «парусность», что может привести к падению аппарата. Слишком тяжелая «посылка» полностью нивелирует маневренность беспилотника, что замедлят его и может закончиться аварией.
    • Погода. «Нелетная» погода все еще является проблемой даже для водонепроницаемых устройств: ветер, град, снег — серьезное препятствие для передвижения. Морозы преодолены аккумуляторными батареями с подогревом.
    • Стоимость. В таких беспилотниках дорого все: создание, покупка, сервисное обслуживание, ремонтные работы. Инновационный продукт не всегда рентабелен.
    • Вредительство. Посылки могут быть перехвачены, ценные грузы украдены, найти дрон будет непросто.
    • Препятствия передвижения. Над частной охраняемой территорией может быть использован противодронная система, которая собьет беспилотник с курса или выведет его из строя.

    Несмотря на существующие проблемы внедрения грузовых дронов в повседневную жизнь, коптеры-тяжеловесы активно применяются в быту и промышленности. Пройдет совсем немного времени — и они превратятся в такую же незаменимую вещь, как мобильные телефоны.

    Обзор мультикоптеров с большой грузоподъемностью

    Перед тем как выбрать грузовой дрон, ознакомьтесь с наиболее популярными моделями и их техническими и эксплуатационными параметрами.

    DJI Matrice 600 Pro. Характеристика модели:

    • Сопряжение со съемочным оборудованием от компаний Cannon, Panasonic, Sony.
    • 6 аккумуляторных батарей.
    • Грузоподъемность — 15 кг.
    • Полетное время — 18 минут.
    • Складной, компактный корпус.
    • Максимальная скорость в безветренную погоду — 66 км/ч.
    • Средняя стоимость — 5000 USD.

    Freefly ALTA 8. Особенности модели:

    • Грузоподъемность — до 8 кг.
    • Общая масса с грузом — 21 кг.
    • Полетное расстояние — 1500 м.
    • Высокая маневренность.
    • Идеальная система управления через контроллер SYNAPSE.
    • Сопряжение со съемочным оборудованием от RED и ARRI.
    • Складной корпус из карбона.
    • В комплекте — футляр для транспортировки и хранения беспилотника.
    • Два режима монтажа камеры — снизу и сверху (Ground и Sky).
    • Средняя цена — 18000 USD.

    AZ 4K UHD Camera Drone Green Bee 1200. Особенности модели:

    • Грузоподъемность — до 20 кг.
    • Полетное время — 20 минут.
    • 4 винта.
    • Широкий подвес для сторонней камеры.
    • Высокая маневренность.
    • Средняя стоимость — 9000 USD.

    Vulcan UAV Black Widow. Особенности модели:

    • Применяется для профессиональной воздушной съемки и инспектирования научных объектов
    • Возможность установить шасси.
    • Два варианта выпуска — гексакоптером или октокоптером.
    • 8 двигателей — 380 Kv.
    • Регулировка отсека аккумуляторных батарей.
    • Средняя стоимость — 7000 USD.

    Versadrones Heavy Lift Octocopter (HLO). Особенности модели:

    • Грузоподъемность — до 12 кг.
    • Полетная высота — 2000 м.
    • Максимальная скорость в безветренную погоду — 70 км.
    • Подвес для монтажа камеры 4K.
    • Возможность установки контроллера GPS.
    • Функции «возврат домой», движение по заданной траектории.
    • Совместимость со съемочным оборудованием Cannon, Sony и Epic.
    • Li-Po аккумуляторные батареи.
    • Онлайн-трансляция видео в формате HD.
    • Средняя стоимость — 15000 EUR.

    Интернет-магазин Mydrone.ru предлагает широкий ряд грузовых квадрокоптеров для транспортировки посылок, в том числе хрупких. Предлагаемые модели обладают солидными функциональными возможностями и созданы проверенными мировыми и отечественными производителями. В наличии не только беспилотники, но и комплектующие, запчасти, специальные аксессуары для хранения и транспортировки аппаратов, вспомогательное оборудование. Сервисный центр Mydrone.ru осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание дронов. Доставка товаров из каталога — во все регионы РФ. В шоу-руме Mydrone.ru в Москве можно рассмотреть все представленные модели на витрине и совершить пробный запуск агрегата. Для получения подробной консультации звоните по телефону 8 (495) 268-06-06 или пишите на почту ilove@mydrone.ru.

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