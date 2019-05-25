Грузовые квадрокоптеры: особенности, обзор популярных моделей

Дроны большой грузоподъемности с каждым годом становятся все популярнее в силу своих солидных функциональных возможностей. На заре своего существования аппараты использовались как держатели для съемочного оборудования, теперь же — это агрегаты, задействованные практически во всех сферах человеческой деятельности.
Отличия грузового БПЛА от обычного:
- Грузоподъемность. Стандартные беспилотники переносят не более 2 кг, грузовые — от 5 кг.
- Полетное время. Обычные летательные аппараты — около 30 минут автономной работы, грузовые — не более 20 минут.
- Размеры. Чем больше грузоподъемность, тем более внушительных размеров дрон. Этот показатель влияет на маневренность и скорость передвижения — они снижаются.
Сферы применения грузовых коптеров
Грузовые дроны используют в различных областях:
- Доставка. В Германии доставку посылок мультикоптерами осуществляет компания DHL, в США — интернет-магазин Amazon, в России — ARDN Technology.
- Съемка в фото- и видеоформате. На грузовые агрегаты можно закрепить тяжелое профессиональное съемочное оборудование. Воздушная съемка онлайн необходима видеоблогерам, журналистам, кинорежиссерам, клипмейкерам, спасателям.
- Транспортировка людей. Первый дрон, переместивший человека, был изобретен в Китае в 2016 году: он преодолел 50 км с пассажиром на борту. В России такое «такси» находится на стадии разработки. Полезное изобретение для спасения людей в горах или в случаях обрушений.
- Дроны-«скорая помощь». Беспилотники-курьеры, отправляющие контейнеры с образцами в лабораторию (компания Matternet в Швейцарии), доставка медикаментов и медицинского оборудования в труднодоступные места.
- Доставка хрупких посылок. Беспилотник, представляющий собой надежный контейнер (разработан в Токийском университете), принимающий форму груза, который в него кладут. Безопасный коптер, окруженный металлической сеткой (разработчики из Швейцарии), защищающий людей от пропеллеров и сами винты, корпус от повреждений.
- Сельскохозяйственная промышленность. Дроны проводят химическую обработку лесов, полей. Такие агрегаты могут поднять до 180 кг и совершить полет на расстояние до 200 км.
Проблемы внедрения коптеров-тяжеловесов
Использование квадрокоптеров для транспортировки посылок и людей — идея отличная, однако она имеет несколько «подводных камней»:
- Ограничения по объему и весу. Крупный груз создает «парусность», что может привести к падению аппарата. Слишком тяжелая «посылка» полностью нивелирует маневренность беспилотника, что замедлят его и может закончиться аварией.
- Погода. «Нелетная» погода все еще является проблемой даже для водонепроницаемых устройств: ветер, град, снег — серьезное препятствие для передвижения. Морозы преодолены аккумуляторными батареями с подогревом.
- Стоимость. В таких беспилотниках дорого все: создание, покупка, сервисное обслуживание, ремонтные работы. Инновационный продукт не всегда рентабелен.
- Вредительство. Посылки могут быть перехвачены, ценные грузы украдены, найти дрон будет непросто.
- Препятствия передвижения. Над частной охраняемой территорией может быть использован противодронная система, которая собьет беспилотник с курса или выведет его из строя.
Несмотря на существующие проблемы внедрения грузовых дронов в повседневную жизнь, коптеры-тяжеловесы активно применяются в быту и промышленности. Пройдет совсем немного времени — и они превратятся в такую же незаменимую вещь, как мобильные телефоны.
Обзор мультикоптеров с большой грузоподъемностью
Перед тем как выбрать грузовой дрон, ознакомьтесь с наиболее популярными моделями и их техническими и эксплуатационными параметрами.
DJI Matrice 600 Pro. Характеристика модели:
- Сопряжение со съемочным оборудованием от компаний Cannon, Panasonic, Sony.
- 6 аккумуляторных батарей.
- Грузоподъемность — 15 кг.
- Полетное время — 18 минут.
- Складной, компактный корпус.
- Максимальная скорость в безветренную погоду — 66 км/ч.
- Средняя стоимость — 5000 USD.
Freefly ALTA 8. Особенности модели:
- Грузоподъемность — до 8 кг.
- Общая масса с грузом — 21 кг.
- Полетное расстояние — 1500 м.
- Высокая маневренность.
- Идеальная система управления через контроллер SYNAPSE.
- Сопряжение со съемочным оборудованием от RED и ARRI.
- Складной корпус из карбона.
- В комплекте — футляр для транспортировки и хранения беспилотника.
- Два режима монтажа камеры — снизу и сверху (Ground и Sky).
- Средняя цена — 18000 USD.
AZ 4K UHD Camera Drone Green Bee 1200. Особенности модели:
- Грузоподъемность — до 20 кг.
- Полетное время — 20 минут.
- 4 винта.
- Широкий подвес для сторонней камеры.
- Высокая маневренность.
- Средняя стоимость — 9000 USD.
Vulcan UAV Black Widow. Особенности модели:
- Применяется для профессиональной воздушной съемки и инспектирования научных объектов
- Возможность установить шасси.
- Два варианта выпуска — гексакоптером или октокоптером.
- 8 двигателей — 380 Kv.
- Регулировка отсека аккумуляторных батарей.
- Средняя стоимость — 7000 USD.
Versadrones Heavy Lift Octocopter (HLO). Особенности модели:
- Грузоподъемность — до 12 кг.
- Полетная высота — 2000 м.
- Максимальная скорость в безветренную погоду — 70 км.
- Подвес для монтажа камеры 4K.
- Возможность установки контроллера GPS.
- Функции «возврат домой», движение по заданной траектории.
- Совместимость со съемочным оборудованием Cannon, Sony и Epic.
- Li-Po аккумуляторные батареи.
- Онлайн-трансляция видео в формате HD.
- Средняя стоимость — 15000 EUR.
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