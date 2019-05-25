Грузовые квадрокоптеры: особенности, обзор популярных моделей

Дроны большой грузоподъемности с каждым годом становятся все популярнее в силу своих солидных функциональных возможностей. На заре своего существования аппараты использовались как держатели для съемочного оборудования, теперь же — это агрегаты, задействованные практически во всех сферах человеческой деятельности.

Отличия грузового БПЛА от обычного:

Грузоподъемность. Стандартные беспилотники переносят не более 2 кг, грузовые — от 5 кг.

Полетное время. Обычные летательные аппараты — около 30 минут автономной работы, грузовые — не более 20 минут.

Размеры. Чем больше грузоподъемность, тем более внушительных размеров дрон. Этот показатель влияет на маневренность и скорость передвижения — они снижаются.

Сферы применения грузовых коптеров

Грузовые дроны используют в различных областях:

Доставка. В Германии доставку посылок мультикоптерами осуществляет компания DHL, в США — интернет-магазин Amazon, в России — ARDN Technology.

Съемка в фото- и видеоформате. На грузовые агрегаты можно закрепить тяжелое профессиональное съемочное оборудование. Воздушная съемка онлайн необходима видеоблогерам, журналистам, кинорежиссерам, клипмейкерам, спасателям.

Транспортировка людей. Первый дрон, переместивший человека, был изобретен в Китае в 2016 году: он преодолел 50 км с пассажиром на борту. В России такое «такси» находится на стадии разработки. Полезное изобретение для спасения людей в горах или в случаях обрушений.

Дроны-«скорая помощь». Беспилотники-курьеры, отправляющие контейнеры с образцами в лабораторию (компания Matternet в Швейцарии), доставка медикаментов и медицинского оборудования в труднодоступные места.

Доставка хрупких посылок. Беспилотник, представляющий собой надежный контейнер (разработан в Токийском университете), принимающий форму груза, который в него кладут. Безопасный коптер, окруженный металлической сеткой (разработчики из Швейцарии), защищающий людей от пропеллеров и сами винты, корпус от повреждений.

Сельскохозяйственная промышленность. Дроны проводят химическую обработку лесов, полей. Такие агрегаты могут поднять до 180 кг и совершить полет на расстояние до 200 км.

Проблемы внедрения коптеров-тяжеловесов

Использование квадрокоптеров для транспортировки посылок и людей — идея отличная, однако она имеет несколько «подводных камней»:

Ограничения по объему и весу. Крупный груз создает «парусность», что может привести к падению аппарата. Слишком тяжелая «посылка» полностью нивелирует маневренность беспилотника, что замедлят его и может закончиться аварией.

Погода. «Нелетная» погода все еще является проблемой даже для водонепроницаемых устройств: ветер, град, снег — серьезное препятствие для передвижения. Морозы преодолены аккумуляторными батареями с подогревом.

Стоимость. В таких беспилотниках дорого все: создание, покупка, сервисное обслуживание, ремонтные работы. Инновационный продукт не всегда рентабелен.

Вредительство. Посылки могут быть перехвачены, ценные грузы украдены, найти дрон будет непросто.

Препятствия передвижения. Над частной охраняемой территорией может быть использован противодронная система, которая собьет беспилотник с курса или выведет его из строя.

Несмотря на существующие проблемы внедрения грузовых дронов в повседневную жизнь, коптеры-тяжеловесы активно применяются в быту и промышленности. Пройдет совсем немного времени — и они превратятся в такую же незаменимую вещь, как мобильные телефоны.

Обзор мультикоптеров с большой грузоподъемностью

Перед тем как выбрать грузовой дрон, ознакомьтесь с наиболее популярными моделями и их техническими и эксплуатационными параметрами.

DJI Matrice 600 Pro. Характеристика модели:

Сопряжение со съемочным оборудованием от компаний Cannon, Panasonic, Sony.

6 аккумуляторных батарей.

Грузоподъемность — 15 кг.

Полетное время — 18 минут.

Складной, компактный корпус.

Максимальная скорость в безветренную погоду — 66 км/ч.

Средняя стоимость — 5000 USD.

Freefly ALTA 8. Особенности модели:

Грузоподъемность — до 8 кг.

Общая масса с грузом — 21 кг.

Полетное расстояние — 1500 м.

Высокая маневренность.

Идеальная система управления через контроллер SYNAPSE.

Сопряжение со съемочным оборудованием от RED и ARRI.

Складной корпус из карбона.

В комплекте — футляр для транспортировки и хранения беспилотника.

Два режима монтажа камеры — снизу и сверху (Ground и Sky).

Средняя цена — 18000 USD.

AZ 4K UHD Camera Drone Green Bee 1200. Особенности модели:

Грузоподъемность — до 20 кг.

Полетное время — 20 минут.

4 винта.

Широкий подвес для сторонней камеры.

Высокая маневренность.

Средняя стоимость — 9000 USD.

Vulcan UAV Black Widow. Особенности модели:

Применяется для профессиональной воздушной съемки и инспектирования научных объектов

Возможность установить шасси.

Два варианта выпуска — гексакоптером или октокоптером.

8 двигателей — 380 Kv.

Регулировка отсека аккумуляторных батарей.

Средняя стоимость — 7000 USD.

Versadrones Heavy Lift Octocopter (HLO). Особенности модели:

Грузоподъемность — до 12 кг.

Полетная высота — 2000 м.

Максимальная скорость в безветренную погоду — 70 км.

Подвес для монтажа камеры 4K.

Возможность установки контроллера GPS.

Функции «возврат домой», движение по заданной траектории.

Совместимость со съемочным оборудованием Cannon, Sony и Epic.

Li-Po аккумуляторные батареи.

Онлайн-трансляция видео в формате HD.

Средняя стоимость — 15000 EUR.

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