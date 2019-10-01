Как взять кредит если нет кредитной истории

При достижении совершеннолетнего возраста многие граждане мечтают оформить ссуду на приобретение дорогостоящей техники или отправиться в путешествие. Однако в таком случае возникает целесообразный вопрос: реально ли оформить потребительский кредит без кредитной истории и какова вероятность его получения. Согласно статистическим данным, не каждый банк готов заключить сотрудничество с гражданином, о котором нет никакой информации в БКИ.

Могут ли отказать

При проверке КИ каждый банк анализирует полученные сведения с целью минимизировать финансовые риски, а также установить, насколько претендент может быть надежным клиентом. Основная сложность возникает в отсутствии данных, поэтому крупные банки могут вынести отрицательное решение по заявке.

Однако отсутствие кредитной истории может быть не единственным фактором, который мешает оформить кредит без кредитной истории. Среди других самых распространенных факторов можно отметить следующие аспекты:

Нет регистрации в области или регионе нахождения банковского отделения.

Отсутствие российского паспорта.

Недостаточный размер официального дохода, из-за чего заемщика могут посчитать неплатежеспособным.

Возрастной показатель. Банки неохотно рассматривают заявки от кандидатов старше 60 лет или младше 21 года.

Наличие судимостей.

Отказ от страхования.

Если вышеперечисленные причины отсутствуют, то вероятно, что отказ мог произойти из-за отсутствия КИ. Однако на практике банки принимают решение об отказе, если речь идет о крупных суммах свыше 500 000 рублей. Чтобы привлечь как можно больше потенциальных клиентов, некоторые банки могут предложить альтернативные доступные продукты, например, на меньшую сумму.

Как получить кредит

В действительности наличие КИ является одной из гарантий для кредитора, что заемщик будет выполнять своевременно свои обязательства. В данной ситуации основная цель гражданина – сформировать историю с высоким кредитным рейтингом, чтобы стать привлекательным клиентом для банков.

Среди самых распространенных и востребованных методов решения поставленной задачи можно отметить следующие:

Обратиться за микрозаймом в МФО. Вероятность отказа здесь минимальна, однако придется переплатить большую сумму по процентной ставке, которая может варьироваться в диапазоне 1-2% посуточно.

Экспресс-кредит, предоставленный магазином. Для оформления требуется только паспорт, а оформление занимает 10-15 минут.

Оформление кредитной карты. Для новых клиентов предоставляется небольшой лимит, но при правильном его использовании банк со временем может увеличить размер ссуды. Потребительский кредит. Рассмотрение заявки составляет 2-3 рабочих дня, а также необходимо собрать пакет документов.

Если вы проживаете в Самаре и хотите оформить потребительский кредит через онлайн заявку на сайте, не выходя из дома, можете посетить сайта банка УБРиР (samara.ubrr.ru ) и заполнить анкету. Решение вы сможете получить уже через несколько минут.

Важно понимать, что без кредитной истории получить ссуду реально, но вероятность оформления большой суммы минимальна. Как правило, банки готовы предоставить кредит на 100 000 и 200 000 рублей даже новым клиентам. Например, в банке УБРиР вы можете оформить онлайн кредит без справок на сумму до 200 тысяч рублей (подробнее здесь ).

Чтобы доказать свою надежность или платежеспособность, в банк можно предъявить дополнительный пакет документов, подтверждающий доход: загранпаспорт с отметками о выезде за границу не старше 6 месяцев на момент подачи заявки, ПТС авто, водительские права или договор о сдаче недвижимости в аренду. Чем больше документов будет предоставлено, тем выше вероятность одобрения.

Специалисты утверждают, если заемщик получил отказ в крупном банке, стоит попробовать обратиться в структуру меньшего размера, которая только начинает свое развитие на финансовом рынке.