FAQ по страховке для путешествий

У начинающих путешественников возникает множество вопросов, когда им необходима страховка для путешествий. Чтобы лучше разбираться в этом вопросе, они могут ознакомиться с приведенными ниже ответами на часто задаваемые вопросы, касающиеся данного вида страхования.

Когда страховка начинает действовать?

Разные страховые компании устанавливают собственные правила, с которыми следует внимательно ознакомиться. Обычно при обращении по страховым случаям у вас будут запрашивать дату, когда вы въехали в страну, а также отсканированные страницы загранпаспорта, чтобы убедиться, что вами не были потрачены все дни по данному документу страхования.

Как быть при наступлении страхового случая в последний день действия полиса?

В таком случае важно зарегистрировать страховой случай до того момента, как полис прекратит действовать. Условия у всех страховщиков различаются, но обычно они предусматривают, что лечение может занять некоторое количество времени с того момента, как полис закончился. Точное число таких дней разные компании устанавливают по своему усмотрению.

Как выполняется продление страховки?

Продление страхового полиса невозможно. Возможно лишь приобретение нового. Однако следует учесть, что не все страховщики осуществляют оформление полисов удаленно через интернет, а также не у всех полис будет действителен, если граница не пересекалась.

Можно ли сдать полис при несостоявшейся поездке?

Страховщикам в этом вопросе устанавливаются различные правила, но, как правило, перед тем как полис начал действовать его можно вернуть, получив обратно цену полиса минус накладные расходы. Обычно возвращаемая сумма составляет около трети полной стоимости страховки.

Если полис уже начал действовать, то вернуть его, как правило, уже нельзя.

Какую страховку выбрать, если занимаешься экстремальными видами спорта?

Предложения большинства страховых компаний предусматриваются пакет “Активного отдыха” или “Спорта”. При заказе этого пакета можно поставить галочки напротив различных экстремальных занятий, которыми вы собираетесь заниматься в путешествии.

Покрываются ли страховкой воспаления хронических заболеваний?

Страховкой для путешествий покрываются лишь явные угрозы жизни, однако не покрывается лечение хронических болезней. Например, при обострении гастрита страховой компанией может быть оплачено обезболивающие, но не будут оплачены лекарственные средства для лечения гастрита, выписанные врачом.