Что подарить на 23 февраля родственнику: 6 крутых идей

23 февраля — важный не только государственный праздник, но и семейный. Каждого дорогого мужчину нужно поздравить, преподнести приятный сюрприз. Выбор идей разнообразен, но всегда хочется купить что-то особенное. Предлагаем вашему вниманию варианты оригинальных подарков ко Дню защитника Отечества.

Абонементы и сертификаты на любой вкус

Среди полезных презентов лидирующее место занимают подарочные карты. При выборе стоит руководствоваться возрастом родственника и его вкусовыми предпочтениями.

Папе, дяде, дедушке можно вручить месячный абонемент в баню или бассейн. Мужу, брату, сыну наверняка придется по душе абонемент в тренажерный зал, сертификат на прыжок с парашютом, увлекательную экскурсию, конные прогулки. Универсальным является сертификат на покупку украшений и мужских аксессуаров.

Универсальные недорогие сюрпризы

К полезным и нужным подаркам можно отнести принадлежности для туризма, занятий спортом, одежду (свитер, зимние наборы, кожаные перчатки, галстук), пледы и подушки с оригинальным принтом, банные халаты с надписями, парфюм, брелоки с номером (маркой) автомобиля мужчины, которому вручается презент.

Тематические сладости

Непосредственно к празднику вы можете заказать на подарок любимому родственнику торт, оформленный в военно-патриотичном стиле. Также можно преподнести упаковку пирожных или красивых конфет ручной работы.

Современные гаджеты и дополнительные аксессуары

Конечно, подарить смартфон или компьютерный планшет мужчине, может позволить себе не каждая женщина. Но есть прекрасная альтернатива — наушники, держатель для телефона, флешка, батарея для зарядки сотового или чехол для гаджета. Интересным презентом послужит увлажнитель воздуха в машину.

Креативные сувениры

Сейчас можно изготовить на заказ практически все что угодно. Из недорогих, но оригинальных идей — игральные карты с нанесенными фотографиями, футболка или кружка с любым изображением, мужская сумка, кошелек или зажигалка с надписями.

Всегда актуальными являются грамотно составленные букеты. Конечно, букет из цветов вряд ли понравится мужчине, но можно составить его из фруктов, овощей, дополнив оригинальными тематическими аксессуарами. Также можно создать композицию из сытных продуктов. Мужской букет съедобный может содержать корзину с сыром, колбасные изделия, рыбу. Дополнить шедевр можно любыми спиртными напитками.

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