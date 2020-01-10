«Опасная» квартира, или как не попасть в неприятную ситуацию?

Покупка квартиры – идея отличная, но иногда покупатели получают «опасную» площадь. Как не рисковать? Ответы в нашей статье!

Если вы не хотите подавать иски в суды или попасть в иные неприятные ситуации, при покупке квартиры учитывайте несколько правил:

Не стоит покупать квартиру, если на нее установлена низкая цена. Как правило, это указывает на какие-то вопросы относительно легальности. Часто мошенники специально уменьшают цену, так как на площадь распространяется арест.

Вы видите, что продавец квартиры – это асоциальное лицо? Не спешите совершать покупку. Суд в праве признать такую покупку недействительной, если иные владельцы площади предоставят доказательства, что у продавца установлены некоторые отклонения в поведении.

Существуют некоторые риски при покупке с доверенностью. По этой причине стоит проверить ее подлинность через нотариуса.

Часто в новостных сводках говорят про ситуации, когда продавец квартиры взял (читайте – украл) деньги до подписания договора. А договор он после не подписывает.

Иногда продавцы нарушают права несовершеннолетних. Если в проданной квартире прописаны несовершеннолетние, то у вас не получится их выписать.

Нельзя покупать квартиру, если в ней проводилась незаконная перепланировка. Сверьте квартиру с планом объекта из технического плана. В иных случаях вам придется отвечать за установленные перегородки и иные нюансы.

Как проверить юридическую чистоту сделки?

Если вы установили, что квартира не является «опасной», не спишите подписывать договор. Сразу необходимо определить юридическую чистоту сделки.

В договоре присутствует:

Данные как о продавце, так и о покупателе.

Данные относительно квартиры.

Сведения о цене и расчете.

Если вы не уверены, как проверить договор, стоит довериться нотариусу или агентству. При покупке через агентство вы полностью полагаетесь на опытных юристов, которые установят, насколько квартира соответствует юридической чистоте.

В перечень услуг агентства входят:

Консультации.

Проведение торгов.

Изучение рынка.

Помощь при необходимости получения кредита.

Подписание договора (его проверка).

Государственная регистрация.

Договор на предоставление услуг агентства включает сведения относительно списка услуг агентства, прав, цен на услуги, сроков действия договора, сведений о предоставлении отчета.

Вне зависимости от того, как вы планируете совершать покупку: самостоятельно или через агентство. Главное – тщательно проверить квартиру и только после этого передавать оплату. Тогда вы получите уверенность, что получили отличную квартиру. И не придется попадать в описанные ситуации.