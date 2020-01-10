«Опасная» квартира, или как не попасть в неприятную ситуацию?

Покупка квартиры – идея отличная, но иногда покупатели получают «опасную» площадь. Как не рисковать? Ответы в нашей статье!
Если вы не хотите подавать иски в суды или попасть в иные неприятные ситуации, при покупке квартиры учитывайте несколько правил:
- Не стоит покупать квартиру, если на нее установлена низкая цена. Как правило, это указывает на какие-то вопросы относительно легальности. Часто мошенники специально уменьшают цену, так как на площадь распространяется арест.
- Вы видите, что продавец квартиры – это асоциальное лицо? Не спешите совершать покупку. Суд в праве признать такую покупку недействительной, если иные владельцы площади предоставят доказательства, что у продавца установлены некоторые отклонения в поведении.
- Существуют некоторые риски при покупке с доверенностью. По этой причине стоит проверить ее подлинность через нотариуса.
- Часто в новостных сводках говорят про ситуации, когда продавец квартиры взял (читайте – украл) деньги до подписания договора. А договор он после не подписывает.
- Иногда продавцы нарушают права несовершеннолетних. Если в проданной квартире прописаны несовершеннолетние, то у вас не получится их выписать.
- Нельзя покупать квартиру, если в ней проводилась незаконная перепланировка. Сверьте квартиру с планом объекта из технического плана. В иных случаях вам придется отвечать за установленные перегородки и иные нюансы.
Как проверить юридическую чистоту сделки?
Если вы установили, что квартира не является «опасной», не спишите подписывать договор. Сразу необходимо определить юридическую чистоту сделки.
В договоре присутствует:
- Данные как о продавце, так и о покупателе.
- Данные относительно квартиры.
- Сведения о цене и расчете.
Если вы не уверены, как проверить договор, стоит довериться нотариусу или агентству. При покупке через агентство вы полностью полагаетесь на опытных юристов, которые установят, насколько квартира соответствует юридической чистоте.
В перечень услуг агентства входят:
- Консультации.
- Проведение торгов.
- Изучение рынка.
- Помощь при необходимости получения кредита.
- Подписание договора (его проверка).
- Государственная регистрация.
Договор на предоставление услуг агентства включает сведения относительно списка услуг агентства, прав, цен на услуги, сроков действия договора, сведений о предоставлении отчета.
Вне зависимости от того, как вы планируете совершать покупку: самостоятельно или через агентство. Главное – тщательно проверить квартиру и только после этого передавать оплату. Тогда вы получите уверенность, что получили отличную квартиру. И не придется попадать в описанные ситуации.