«Опасная» квартира, или как не попасть в неприятную ситуацию?

  • Ильдар Саитов
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    • Покупка квартиры – идея отличная, но иногда покупатели получают «опасную» площадь. Как не рисковать? Ответы в нашей статье!

    Если вы не хотите подавать иски в суды или попасть в иные неприятные ситуации, при покупке квартиры учитывайте несколько правил:

    • Не стоит покупать квартиру, если на нее установлена низкая цена. Как правило, это указывает на какие-то вопросы относительно легальности. Часто мошенники специально уменьшают цену, так как на площадь распространяется арест.
    • Вы видите, что продавец квартиры – это асоциальное лицо? Не спешите совершать покупку. Суд в праве признать такую покупку недействительной, если иные владельцы площади предоставят доказательства, что у продавца установлены некоторые отклонения в поведении.
    • Существуют некоторые риски при покупке с доверенностью. По этой причине стоит проверить ее подлинность через нотариуса.
    • Часто в новостных сводках говорят про ситуации, когда продавец квартиры взял (читайте – украл) деньги до подписания договора. А договор он после не подписывает.
    • Иногда продавцы нарушают права несовершеннолетних. Если в проданной квартире прописаны несовершеннолетние, то у вас не получится их выписать.
    • Нельзя покупать квартиру, если в ней проводилась незаконная перепланировка. Сверьте квартиру с планом объекта из технического плана. В иных случаях вам придется отвечать за установленные перегородки и иные нюансы.

    Как проверить юридическую чистоту сделки?

    Если вы установили, что квартира не является «опасной», не спишите подписывать договор. Сразу необходимо определить юридическую чистоту сделки.

    В договоре присутствует:

    • Данные как о продавце, так и о покупателе.
    • Данные относительно квартиры.
    • Сведения о цене и расчете.

    Если вы не уверены, как проверить договор, стоит довериться нотариусу или агентству. При покупке через агентство вы полностью полагаетесь на опытных юристов, которые установят, насколько квартира соответствует юридической чистоте.

    В перечень услуг агентства входят:

    • Консультации.
    • Проведение торгов.
    • Изучение рынка.
    • Помощь при необходимости получения кредита.
    • Подписание договора (его проверка).
    • Государственная регистрация.

    Договор на предоставление услуг агентства включает сведения относительно списка услуг агентства, прав, цен на услуги, сроков действия договора, сведений о предоставлении отчета.

    Вне зависимости от того, как вы планируете совершать покупку: самостоятельно или через агентство. Главное – тщательно проверить квартиру и только после этого передавать оплату. Тогда вы получите уверенность, что получили отличную квартиру. И не придется попадать в описанные ситуации.

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